В Южно-Сахалинске готовятся к сдаче первого этапа благоустройства набережной р. Рогатка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проверил ход работ по благоустройству набережной Рогатки. В рамках первого этапа, затрагивающего южную сторону реки от территории парка до гостиницы «Ориенталь», здесь уже выполнен большой объем работ. Сейчас подрядная организация активно приводит территорию в порядок.

Глава города совместно с представителями подрядной организации, проектной организации, ответственными структурами муниципалитета провел выездное совещание на объекте. Первая очередь реконструкции, по проекту, должна завершиться в конце июля.

- В активной стадии сейчас ведется укладка натуральной гранитной плитки, которая имеет эффект старинной поверхности. Устанавливаются малые архитектурные формы, скамейки, лавочки, смонтирован каркас остановки, на подходе - памятная стела, которая будет установлена в западной части территории. Ведутся работы по посадке зеленых насаждений. Таким образом, сейчас идет облагораживание территории и приведение ее в порядок перед итоговой сдачей, - рассказал заместитель генерального директора «ЛИГО-дизайн трейдинг» Сергей Табаков.

Ходом работ по благоустройству мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин остался удовлетворен.

- Все идет по графику, тем не менее, времени осталось немного, я обратил внимание подрядной организации на то, чтобы по надобности было увеличено количество сотрудников при таком объеме работ. Проектировщик уже зарекомендовал себя в создании хороших общественных пространств на Дальнем Востоке, сегодня мы обсудили моменты, которые нужно взять в работу. Также напомню, что на этой набережной мы подразумеваем создание памятника, чтобы принести дань уважения почетным жителям Южно-Сахалинска - уверен, это станет со временем историческим местом, - прокомментировал глава областной столицы.

Проектировщик, директор компании «Конкрит Джангл» Феликс Машков отметил, что благоустройство набережной реки Рогатка - это большой комплекс работ по обустройству рекреационного пространства, которое является продолжением парка им. Гагарина.

- Это долгожданное пространство, которое станет одним из ключевых в Южно-Сахалинске. Мы давно работаем над проектом и сейчас находимся на этапе завершения реализации первой очереди. Из интересных реализованных здесь задумок - это, в первую очередь, конечно, променад, сохранение зеленых насаждений, а также выявление локальной местной идентичности через цвет и форму. Пока негласное название проекта - «Рябиновая набережная», т.к. вдоль набережной растут рябины, и в самом цветовом решении можно увидеть, что здесь используются красные конструкции наряду со светлыми элементами. Зимой они будут выглядеть как рябина на снегу», - поделился директор компании «Конкрит Джангл» Феликс Машков.

На обновленной территории устанавливают скамейки, как типовые, так и сделанные под заказ, со спинкой и без. Готовят композицию «Причал» - как обрамление спуска к воде, здесь также можно будет отдохнуть. Проектировщик отметил важный момент насчет качества долговечных конструкций при работах - на территории используется исключительно нержавеющая сталь, высококачественные бетон, гранитная брусчатка, дерево (на легкозаменяемых элементах).

Напомним, работы в рамках первой очереди стартовали осенью прошлого года и стали возможны благодаря содействию и финансовой поддержке регионального правительства и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Вторая очередь затронет северную сторону набережной. Напомним, проект, получивший поддержку жителей Южно-Сахалинска, победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В рамках благоустройства здесь будет создана многофункциональная зона для отдыха и прогулок горожан. Планируется построить амфитеатр с видом на воду, обустроить зону с навесом, установить малые архитектурные формы и арт-объекты, провести озеленение. Предусмотрены велопарковка, прогулочные зоны и др.