Дальневосточные пенсионеры получат от ВТБ вознаграждение за рекомендацию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Представители старшего поколения, которые уже получают пенсию в ВТБ и порекомендуют банк для пенсионного обслуживания своим родным, знакомым или соседям, получат от банка вознаграждение в размере тысячи рублей. На счет нового клиента - пенсионера также будет зачислена приветственная выплата.
Новый получатель пенсии и пригласивший его клиент банка, уже получающий пенсию на карту ВТБ, получат по 1000 рублей после первого пенсионного зачисления. Для этого необходимо до 31 августа 2023 года подать заявление на перевод пенсии на карту банка и указать промокод, полученный от действующего клиента-получателя пенсии в ВТБ. Промокод предоставляется в ВТБ Онлайн, офисе или контакт-центре банка.
Для оформления пенсионной карты ВТБ нет необходимости приходить в офис банка – можно заполнить заявку на сайте, сотрудник банка приедет по указанному адресу, чтобы оформить необходимые документы, выдать карту и помочь с переводом на нее пенсионных выплат. Если удобнее получить карту в офисе банка, специалист поможет заполнить заявление о переводе пенсии одновременно с выдачей «пластика». Также можно подать заявку через контакт-центр банка.
В Дальневосточном федеральном округе число пенсионеров, которые являются клиентами ВТБ, за год увеличилось на 40%, до 68,7 тысяч. Банк предоставляет им льготные условия обслуживания: начисляет 7% на остаток по счету до 100 тысяч рублей, подключает бесплатное страхование счетов и карт на случай мошенничества на сумму до 100 тысяч рублей.
Также пенсионеры получают дополнительный кешбэк 2% за покупки по карте в аптеках, могут без комиссии оплачивать услуги ЖКХ. Выпуск и обслуживание карты «Мир» для пенсионеров бесплатны, наличные с них можно снимать без комиссии в банкоматах любых банков.
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