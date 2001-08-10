ВТБ повышает ставки по депозитам в юанях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ увеличивает ставки по вкладам в юанях для всех розничных сегментов. Максимальная доходность по депозиту в китайской валюте для премиальных клиентов составит 3,01% годовых при размещении на 1,5 - 2 года.
Ставки по депозитам в юанях зависят от пакета услуг, которым пользуется клиент, и сроков размещения. Наибольший доход можно получить при размещении средств на 1,5 - 2 года. Для пользователей с базовым пакетом услуг доходность по «Вкладу в будущее» составит 2,7% годовых, для владельцев пакета услуг категории «Привилегия» – 2,91% годовых, для премиальных клиентов - 3,01%.
Средства в китайской валюте можно разместить на срок от трех месяцев до двух лет. Вклад доступен для открытия в ВТБ Онлайн и в отделениях банка. При размещении в дистанционных каналах минимальная сумма вклада составляет 100 юаней, если продукт открывается в офисе ВТБ – 500 юаней.
«Мы фиксируем поступательный рост спроса на депозиты в китайской валюте, которые стали удобной альтернативой вкладам в долларах и евро. Только за 2022 год такие депозиты открыли свыше 10 тыс. клиентов ВТБ, и в этом году на фоне продолжающейся дедолларизации сбережений интерес к юаням увеличится. Сегодня мы предлагаем повышенную доходность по таким вкладам, которая станет одной из лучших на рынке. Рассчитываем, что к концу года портфель средств наших клиентов в китайской валюте увеличится до более чем 10 млрд юаней», – комментирует Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.
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