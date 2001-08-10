Руководитель «РВК-Сахалин» в телеэфире рассказал об итогах первого года работы компании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Генеральный директор «РВК-Сахалин» Евгений Токарев стал гостем программы «Вести. Интервью». Он рассказал об итогах работы компании в 2022 году, о реализации масштабной инвестиционной программы и ответил на вопросы ведущего телеэфира Сергея Чудинова.

«Если очень условно структурировать нашу работу, то я бы выделил два ключевых направления. Первое – обеспечение надежного водоснабжения и водоотведения в Южно-Сахалинске. За этот год нам удалось снизить время на устранение повреждений, а в отдельных случаях проводить ремонтные работы и вовсе без отключения воды. Второе – модернизация системы, в ходе которой к 2026 году мы планируем на 13,2 % снизить аварийность на сетях, на 20,5 % сократить потери ресурса», - отметил Евгений Токарев.

Гендиректор водоканала рассказал, что в 2022 году компания приступила к выполнению большого объема мероприятий в рамках инвестиционной и производственной программ. Так, были произведены работы по реконструкции сетей водоснабжения четырех дворовых территорий Южно-Сахалинска, начата разработка проектно-сметной документации для реконструкции канализационно-насосной станции №16 и внедрению автоматизированной системы управления и диспетчеризации объектов водоснабжения, на финишной прямой бурение трех новых скважин на водозаборе «Луговое».

Кроме того, выполнены изыскательные работы и завершена разработка проекта, необходимые для строительства водозабора «Южный». Начаты работы по строительству водовода от него.

Еще один ключевой проект 2022 года – обеспечение водоснабжением и водоотведением нового жилого микрорайона «Уюн» на севере Южно-Сахалинска.

«Систему водоснабжения и водоотведения в этом районе мы строили, что называется, «с нуля». Если говорить о конкретных результатах, то в этом году были выполнены работы по прокладке 3,2 километра сетей водоснабжения и более 1 километра сетей водоотведения. Также смонтирована и готовится к подключению новая водонасосная станция, которую специально для Южно-Сахалинска изготовили на заводе в Санкт-Петербурге», - сообщил Евгений Токарев.

Руководитель ресурсоснабжающей организации рассказал и том, что сделано в направлении развития клиентских сервисов. Весной компания запустила новый современный сайт с удобным интерфейсом и полезными функциями, а осенью была внедрена новая биллинговая система, благодаря которой на сайте появился «Личный кабинет».

Отдельно Евгений Токарев остановился на социально направленной деятельности «РВК-Сахалин». Сотрудники предприятия в течение года принимали участие в городских волонтерских проектах, организовали акцию по расчистке русел нерестовых рек «Сахалинский лосось», а также высаживали деревья в питомнике, пострадавшем от пожара. Кроме того, компания провела «Уроки чистой воды» для школьников, где в доступной форме специалисты рассказали детям о том, откуда в квартиры поступает вода, и как беречь этот ценный ресурс. Совместно с ВЭБ РФ был организован интерактивный аудиоспектакль «Путь воды». В заключении гендиректор «РВК-Сахалин» напомнил, что предприятие является ответственным работодателем и налогоплательщиком.

«Мы обеспечиваем рабочими местами более полутысячи горожан и готовы принять в наш коллектив высококвалифицированных специалистов. «РВК-Сахалин» находится в Южно-Сахалинске, и здесь же платит налоги. За год в бюджет всех уровней компанией перечислено более 120 миллионов рублей», - резюмировал Евгений Токарев.

Повтор программы «Вести. Интервью» можно посмотреть 28 декабря в 16.15 на телеканале «Россия-24» и 29 декабря в 9.15 на телеканале «Россия-24» и в 9.30 на телеканале «Россия-1».