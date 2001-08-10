Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 9 месяцев 2022 года Сахалинская область на 140% увеличила потребление природного газа. Сегодня эта цифра составляет 10 млн кубометров. Регион остается лидером по развитию рынка на Дальнем Востоке. Тенденция увеличения спроса на метан сохраняется на протяжении последних четырех лет. В 2021 году реализация топлива со станций «Газпром газомоторное топливо» составила почти 5 млн м3, превысив объемы 2018 года в три раза, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве энергетики.

Сейчас в Сахалинской области действует три АГНКС, две из которых принадлежат «Газпром газомоторное топливо». В 2022 году планируется завершить строительство новой экологичной заправки в поселке городского типа Тымовское. В дальнейшем рассматривается возможность строительства еще трех АГНКС.

Примечательно, что машины на газ преимущественно переводят частные автовладельцы. За 2021 год переоборудовано 537 таких транспортных средств, с января по сентябрь 2022 года - уже 600 машин.

Правительство Сахалинской области компенсирует населению 100% затрат на переоборудование.

По итогам Рейтинга регионов России по уровню развития рынка за 2021 год Сахалинская область улучшила свои позиции, сменив 17 место на 12 и возглавив ТОП-5 регионов по господдержке.