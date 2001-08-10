Перед тем, как принять бюджет Южно-Сахалинска на три года власти посоветуются с жителями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работа над главным финансовым документом города началась еще летом. Одним из важнейших этапов его формирования является сбор предложений от жителей Южно-Сахалинска, которые, в том числе, будут обсуждаться 22 ноября на публичных слушаниях по бюджету, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказал вице-мэр Виталий Данилов, пожеланиям и наказам горожан в этой работе уделяется особое внимание, и их просьбы о благоустройстве, ремонте дворов становятся статьями расходов в бюджете. Напомним, проект бюджета был опубликован в начале месяца и в течение двух недель каждый мог внести свои дополнения и замечания.
- Как и прежде бюджет города на 2023 год социально ориентирован. Большая часть расходов направлена на социальную сферу - это содержание и функционирование учреждений образования, культуры и спорта, поддержку населения. Вторая важная статья расходов - это текущее содержание коммунального хозяйства города, - рассказал Виталий Данилов. - Безусловно, бюджет - как финансовый документ очень чутко реагирует на все изменения в экономике. Несмотря на все сложности город продолжает устойчивое развитие. Но реалии таковы, что сейчас мы переориентируем все расходы на поддержание того, что есть. При этом мы не отказываемся от реализации долгосрочных проектов, в их числе реформа общественного транспорта, модернизация социальной инфраструктуры.
Для удобства горожан на официальном сайте администрации областного центра представлена упрощенная версия бюджетного документа (бюджет для граждан), которая использует доступные форматы для облегчения понимания бюджета населением. Она содержит информационно-аналитический материал, в частности, основы бюджетного процесса, параметры бюджета, сведения о муниципальных программах и другую информацию.
Напомним, публичные слушания по проекту решения Городской Думы Южно-Сахалинска «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» состоятся 22 ноября в ДК «Родина» (пр. Мира, 83). Начало в 11.00.
С более подробной информацией о проведении публичных слушаний по проекту бюджета города можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
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