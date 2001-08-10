Как выбрать типографию: от задачи до готового заказа без лишних потерь

Большинство выбирают типографию по цене — и именно здесь чаще всего совершают первую ошибку. Хорошая типография — это подрядчик с нужным оборудованием, опытными специалистами и пониманием вашей задачи. Эта статья — последовательный маршрут принятия решения: на что смотреть, что проверять и где чаще всего возникают неприятные сюрпризы.

Об авторе

Михаил Ярцев — специалист по производству печатной продукции и подготовке макетов. Более 11 лет работает с типографиями разного масштаба: от небольших цифровых студий до крупных офсетных производств. Консультирует бизнес по выбору технологий печати, контролю цветопередачи и согласованию тиражей.

Мнению Михаила можно доверять, потому что он видел как хорошие, так и провальные заказы — и хорошо понимает, в каком месте цепочки чаще всего что-то идёт не так.

Почему цена — плохой ориентир

Низкая стоимость печати почти всегда означает одно из трёх: дешёвую бумагу, пропущенные этапы контроля или нестабильное оборудование. Типография с ценой на 30–40% ниже рынка редко держит её из щедрости: где-то экономят на материале, где-то пропускают проверку макета, где-то используют устаревшее оборудование с неравномерной цветопередачей.

Реальная экономия при заказе полиграфии — грамотный выбор технологии под тираж и отказ от избыточной постпечатной обработки там, где она не нужна. Но не урезание качества там, где оно влияет на результат.

Параметры, на которых нельзя экономить:

Качество бумаги — дешёвая бумага даёт тусклые цвета, быстро мнётся и теряет товарный вид уже при первом использовании;

Проверка макета — ошибки в файле обнаруженные после запуска тиража стоят на порядок дороже, чем своевременная проверка;

Цветопередача — особенно критична для брендовой и представительской продукции, где цвет — часть фирменного стиля;

Постпечатная обработка — плохая ламинация расслаивается, неровная фальцовка ломает бумагу, некачественная резка оставляет рваный край.

Ключевые критерии выбора типографии

Оборудование и технология печати

Это первое, о чём стоит спросить при первом контакте. Современное оборудование даёт стабильный цвет, чёткий контур и предсказуемый результат по всему тиражу. Устаревшее — разброс цвета от листа к листу, нечёткие мелкие детали и непредсказуемые дефекты.

Три основных вида печати, с которыми вы столкнётесь при выборе:

Цифровая печать — оптимальна для малых тиражей от 1 до 500 экземпляров. Быстро, без затрат на изготовление печатных форм, хорошо подходит для персонализации и пробных партий;

Офсетная печать — лучший выбор для тиражей от 500–1000 экземпляров и выше. Высокая точность цветопередачи, стабильность по всему тиражу, низкая стоимость экземпляра на объёме;

Широкоформатная печать — для баннеров, постеров, POS-материалов и других изделий крупного формата. Отдельное оборудование и материалы.

Материалы и постпечатная обработка

Хорошая типография предлагает мелованную бумагу разной плотности — от 90 до 300 г/м², дизайнерские сорта для визиток и обложек, самоклеящиеся материалы для наклеек. Из постпечатной обработки: ламинация, лакирование, фальцовка, биговка, резка и переплёт. Важно не просто узнать, предлагает ли типография эти услуги, а посмотреть образцы вживую — ламинация может расслаиваться, биговка ломать картон, резка давать неровный край.

Проверка макета

Хорошая типография проверяет макет перед запуском: разрешение изображений, цветовой профиль, наличие вылетов и отступов, корректность шрифтов. Плохая — берёт файл «как есть». Итог — обрезанный текст, пикселизированные изображения, расплывшиеся детали. Спросите прямо: «Вы проверяете макет перед печатью?» Нормальная типография даст чёткий ответ.

Сроки и коммуникация

Надёжная типография называет срок конкретной датой и держит его. Менеджер, который задаёт уточняющие вопросы и предлагает варианты — хороший знак. Тот, кто просто принимает файл и называет цену, — сигнал к осторожности.

Как выбирать типографию под конкретную задачу

Визитки — для обычных достаточно цифровой печати на картоне 300 г/м² с матовой ламинацией. Для представительских — фактурная бумага, выборочный лак, тиснение. Обязательно смотрите образцы: разница между «картон 300 г/м²» у разных типографий ощутима на ощупь;

Листовки тиражом от 1000 штук — рассматривайте офсет. Лучше цена на объёме, однородность цвета по всему тиражу и стабильность при повторных заказах;

Буклеты и каталоги — важна точная фальцовка и правильная биговка. Для каталогов с фотографиями запрашивайте цветопробу перед запуском тиража: это страховка от ситуации, когда товар на фото отличается от реального по цвету;

Наклейки и этикетки — уточняйте материал под условия эксплуатации: влажность, температуру, тип поверхности. Не все типографии работают с нестандартными формами и высечкой — выясняйте заранее;

Упаковка — ищите типографию с опытом работы с конструктивами. Серьёзный исполнитель предложит изготовить образец из нейтрального картона до запуска тиража;

Срочная печать — уточняйте, что именно значит «срочно» в конкретной типографии: часы или дни? Проверяется ли при этом макет? Типография, которая берётся за срочный заказ и пропускает контроль файла, — риск.

Как проверить типографию до того, как сделать заказ

Несколько практических шагов, которые позволяют оценить подрядчика без особых затрат времени и денег:

Запросите образцы — именно того продукта, который планируете заказывать. Фото в портфолио не заменяет тактильного ощущения от реального изделия. Задайте технические вопросы: на каком оборудовании выполняется ваш тип заказа, какие требования к файлу, какую бумагу рекомендуют под задачу. Оцените скорость и качество первичного ответа. Менеджер, который вникает в задачу и предлагает варианты, — хороший индикатор уровня сервиса в целом. Проверьте отзывы в 2ГИС, Яндексе, Google. Обращайте внимание не на рейтинг, а на содержание: систематические жалобы на срывы сроков или неверный цвет — серьёзный повод искать другого исполнителя. При крупном или дорогом заказе сначала сделайте небольшой пробный. Это позволяет оценить реальный уровень до того, как поставить на кон весь бюджет.

Типичные ошибки заказчиков

Выбирать только по цене — почти гарантированный путь к браку, переделкам и потере времени;

Не уточнять параметры при первом контакте — слово «визитки» не является техническим заданием; нужны формат, плотность, ламинация, тираж и срок;

Отправлять макет в RGB вместо CMYK — конвертация цвета при печати даёт непредсказуемый результат, особенно на насыщенных оттенках;

Не просить образцы — качество ламинации, точность резки и тактильность бумаги не видны на скриншотах сайта;

Не уточнять, что включено в цену — ламинация, резка, упаковка и доставка могут быть отдельными строками в счёте;

Не фиксировать договорённости письменно — сроки, параметры продукции и стоимость должны быть подтверждены в переписке или договоре.

Чек-лист перед оформлением заказа

Определена задача: что именно нужно напечатать, для какой цели и где будет использоваться. Уточнён тираж: сколько экземпляров нужно. Согласованы формат, плотность бумаги и вид постпечатной обработки. Макет подготовлен правильно: CMYK, разрешение 300 dpi, вылеты 3–5 мм, отступ важных элементов от края не менее 3 мм. Макет проверен типографией или проверка запрошена. Получено коммерческое предложение с детализацией всех статей стоимости. Уточнена конкретная дата готовности заказа и способ выдачи или доставки. Запрошены образцы аналогичной продукции. Для ответственных тиражей запрошена цветопроба или пробный оттиск. Все договорённости зафиксированы письменно.

Часто задаваемые вопросы

Какая печать лучше: цифровая или офсетная?

Зависит от тиража. Цифровая выгодна до 500 экземпляров: быстро, без затрат на формы. Офсет оптимален от 500–1000 и выше: стабильная цветопередача по всему тиражу и более низкая цена за экземпляр на объёме.

Почему цены в типографиях так отличаются?

Класс оборудования, качество материалов, наличие специалистов по допечатной подготовке и контроль на каждом этапе. Более дешёвое предложение почти всегда означает компромисс по одному или нескольким из этих параметров.

Нужно ли готовить макет заранее?

Да. Основные требования: CMYK, разрешение 300 dpi, вылеты 3–5 мм за край, отступ важных элементов от края не менее 3 мм. Если макета нет — многие типографии предлагают вёрстку, но это дополнительное время и стоимость.

Можно ли заказать срочную печать без потери качества?

Да, если макет готов, есть чёткое ТЗ и типография располагает нужным оборудованием. Срочность не должна отменять проверку файла — это главный источник брака при авральных заказах.

Что входит в постпечатную обработку?

Резка, ламинация (матовая, глянцевая, soft-touch), лакирование, фальцовка, биговка, тиснение, переплёт, высечка. Качество обработки видно сразу на образцах — поэтому образцы важнее любых слов менеджера.

Как понять, что подрядчик выполнит заказ в срок?

Надёжная типография называет конкретную дату и письменно её подтверждает. Отзывы клиентов о пунктуальности — один из самых надёжных индикаторов. Систематические жалобы на срывы сроков — не случайность.

Итог

Выбор типографии — это не разовое действие. Это выстраивание рабочего процесса. Когда есть надёжный подрядчик, который понимает задачу, держит сроки и обеспечивает стабильное качество — вся цепочка работает предсказуемо. Когда подрядчик ненадёжный — каждый новый заказ становится лотереей.

Хорошая полиграфия — это правильно подобранная технология, адекватные материалы, грамотная подготовка файла и чёткая коммуникация.