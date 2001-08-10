Как выбрать типографию: от задачи до готового заказа без лишних потерь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Большинство выбирают типографию по цене — и именно здесь чаще всего совершают первую ошибку. Хорошая типография — это подрядчик с нужным оборудованием, опытными специалистами и пониманием вашей задачи. Эта статья — последовательный маршрут принятия решения: на что смотреть, что проверять и где чаще всего возникают неприятные сюрпризы.
Об авторе
Михаил Ярцев — специалист по производству печатной продукции и подготовке макетов. Более 11 лет работает с типографиями разного масштаба: от небольших цифровых студий до крупных офсетных производств. Консультирует бизнес по выбору технологий печати, контролю цветопередачи и согласованию тиражей.
Мнению Михаила можно доверять, потому что он видел как хорошие, так и провальные заказы — и хорошо понимает, в каком месте цепочки чаще всего что-то идёт не так.
Почему цена — плохой ориентир
Низкая стоимость печати почти всегда означает одно из трёх: дешёвую бумагу, пропущенные этапы контроля или нестабильное оборудование. Типография с ценой на 30–40% ниже рынка редко держит её из щедрости: где-то экономят на материале, где-то пропускают проверку макета, где-то используют устаревшее оборудование с неравномерной цветопередачей.
Реальная экономия при заказе полиграфии — грамотный выбор технологии под тираж и отказ от избыточной постпечатной обработки там, где она не нужна. Но не урезание качества там, где оно влияет на результат.
Параметры, на которых нельзя экономить:
- Качество бумаги — дешёвая бумага даёт тусклые цвета, быстро мнётся и теряет товарный вид уже при первом использовании;
- Проверка макета — ошибки в файле обнаруженные после запуска тиража стоят на порядок дороже, чем своевременная проверка;
- Цветопередача — особенно критична для брендовой и представительской продукции, где цвет — часть фирменного стиля;
- Постпечатная обработка — плохая ламинация расслаивается, неровная фальцовка ломает бумагу, некачественная резка оставляет рваный край.
Ключевые критерии выбора типографии
Оборудование и технология печати
Это первое, о чём стоит спросить при первом контакте. Современное оборудование даёт стабильный цвет, чёткий контур и предсказуемый результат по всему тиражу. Устаревшее — разброс цвета от листа к листу, нечёткие мелкие детали и непредсказуемые дефекты.
Три основных вида печати, с которыми вы столкнётесь при выборе:
- Цифровая печать — оптимальна для малых тиражей от 1 до 500 экземпляров. Быстро, без затрат на изготовление печатных форм, хорошо подходит для персонализации и пробных партий;
- Офсетная печать — лучший выбор для тиражей от 500–1000 экземпляров и выше. Высокая точность цветопередачи, стабильность по всему тиражу, низкая стоимость экземпляра на объёме;
- Широкоформатная печать — для баннеров, постеров, POS-материалов и других изделий крупного формата. Отдельное оборудование и материалы.
Материалы и постпечатная обработка
Хорошая типография предлагает мелованную бумагу разной плотности — от 90 до 300 г/м², дизайнерские сорта для визиток и обложек, самоклеящиеся материалы для наклеек. Из постпечатной обработки: ламинация, лакирование, фальцовка, биговка, резка и переплёт. Важно не просто узнать, предлагает ли типография эти услуги, а посмотреть образцы вживую — ламинация может расслаиваться, биговка ломать картон, резка давать неровный край.
Проверка макета
Хорошая типография проверяет макет перед запуском: разрешение изображений, цветовой профиль, наличие вылетов и отступов, корректность шрифтов. Плохая — берёт файл «как есть». Итог — обрезанный текст, пикселизированные изображения, расплывшиеся детали. Спросите прямо: «Вы проверяете макет перед печатью?» Нормальная типография даст чёткий ответ.
Сроки и коммуникация
Надёжная типография называет срок конкретной датой и держит его. Менеджер, который задаёт уточняющие вопросы и предлагает варианты — хороший знак. Тот, кто просто принимает файл и называет цену, — сигнал к осторожности.
Как выбирать типографию под конкретную задачу
- Визитки — для обычных достаточно цифровой печати на картоне 300 г/м² с матовой ламинацией. Для представительских — фактурная бумага, выборочный лак, тиснение. Обязательно смотрите образцы: разница между «картон 300 г/м²» у разных типографий ощутима на ощупь;
- Листовки тиражом от 1000 штук — рассматривайте офсет. Лучше цена на объёме, однородность цвета по всему тиражу и стабильность при повторных заказах;
- Буклеты и каталоги — важна точная фальцовка и правильная биговка. Для каталогов с фотографиями запрашивайте цветопробу перед запуском тиража: это страховка от ситуации, когда товар на фото отличается от реального по цвету;
- Наклейки и этикетки — уточняйте материал под условия эксплуатации: влажность, температуру, тип поверхности. Не все типографии работают с нестандартными формами и высечкой — выясняйте заранее;
- Упаковка — ищите типографию с опытом работы с конструктивами. Серьёзный исполнитель предложит изготовить образец из нейтрального картона до запуска тиража;
- Срочная печать — уточняйте, что именно значит «срочно» в конкретной типографии: часы или дни? Проверяется ли при этом макет? Типография, которая берётся за срочный заказ и пропускает контроль файла, — риск.
Как проверить типографию до того, как сделать заказ
Несколько практических шагов, которые позволяют оценить подрядчика без особых затрат времени и денег:
- Запросите образцы — именно того продукта, который планируете заказывать. Фото в портфолио не заменяет тактильного ощущения от реального изделия.
- Задайте технические вопросы: на каком оборудовании выполняется ваш тип заказа, какие требования к файлу, какую бумагу рекомендуют под задачу.
- Оцените скорость и качество первичного ответа. Менеджер, который вникает в задачу и предлагает варианты, — хороший индикатор уровня сервиса в целом.
- Проверьте отзывы в 2ГИС, Яндексе, Google. Обращайте внимание не на рейтинг, а на содержание: систематические жалобы на срывы сроков или неверный цвет — серьёзный повод искать другого исполнителя.
- При крупном или дорогом заказе сначала сделайте небольшой пробный. Это позволяет оценить реальный уровень до того, как поставить на кон весь бюджет.
Типичные ошибки заказчиков
- Выбирать только по цене — почти гарантированный путь к браку, переделкам и потере времени;
- Не уточнять параметры при первом контакте — слово «визитки» не является техническим заданием; нужны формат, плотность, ламинация, тираж и срок;
- Отправлять макет в RGB вместо CMYK — конвертация цвета при печати даёт непредсказуемый результат, особенно на насыщенных оттенках;
- Не просить образцы — качество ламинации, точность резки и тактильность бумаги не видны на скриншотах сайта;
- Не уточнять, что включено в цену — ламинация, резка, упаковка и доставка могут быть отдельными строками в счёте;
- Не фиксировать договорённости письменно — сроки, параметры продукции и стоимость должны быть подтверждены в переписке или договоре.
Чек-лист перед оформлением заказа
- Определена задача: что именно нужно напечатать, для какой цели и где будет использоваться.
- Уточнён тираж: сколько экземпляров нужно.
- Согласованы формат, плотность бумаги и вид постпечатной обработки.
- Макет подготовлен правильно: CMYK, разрешение 300 dpi, вылеты 3–5 мм, отступ важных элементов от края не менее 3 мм.
- Макет проверен типографией или проверка запрошена.
- Получено коммерческое предложение с детализацией всех статей стоимости.
- Уточнена конкретная дата готовности заказа и способ выдачи или доставки.
- Запрошены образцы аналогичной продукции.
- Для ответственных тиражей запрошена цветопроба или пробный оттиск.
- Все договорённости зафиксированы письменно.
Часто задаваемые вопросы
Какая печать лучше: цифровая или офсетная?
Зависит от тиража. Цифровая выгодна до 500 экземпляров: быстро, без затрат на формы. Офсет оптимален от 500–1000 и выше: стабильная цветопередача по всему тиражу и более низкая цена за экземпляр на объёме.
Почему цены в типографиях так отличаются?
Класс оборудования, качество материалов, наличие специалистов по допечатной подготовке и контроль на каждом этапе. Более дешёвое предложение почти всегда означает компромисс по одному или нескольким из этих параметров.
Нужно ли готовить макет заранее?
Да. Основные требования: CMYK, разрешение 300 dpi, вылеты 3–5 мм за край, отступ важных элементов от края не менее 3 мм. Если макета нет — многие типографии предлагают вёрстку, но это дополнительное время и стоимость.
Можно ли заказать срочную печать без потери качества?
Да, если макет готов, есть чёткое ТЗ и типография располагает нужным оборудованием. Срочность не должна отменять проверку файла — это главный источник брака при авральных заказах.
Что входит в постпечатную обработку?
Резка, ламинация (матовая, глянцевая, soft-touch), лакирование, фальцовка, биговка, тиснение, переплёт, высечка. Качество обработки видно сразу на образцах — поэтому образцы важнее любых слов менеджера.
Как понять, что подрядчик выполнит заказ в срок?
Надёжная типография называет конкретную дату и письменно её подтверждает. Отзывы клиентов о пунктуальности — один из самых надёжных индикаторов. Систематические жалобы на срывы сроков — не случайность.
Итог
Выбор типографии — это не разовое действие. Это выстраивание рабочего процесса. Когда есть надёжный подрядчик, который понимает задачу, держит сроки и обеспечивает стабильное качество — вся цепочка работает предсказуемо. Когда подрядчик ненадёжный — каждый новый заказ становится лотереей.
Хорошая полиграфия — это правильно подобранная технология, адекватные материалы, грамотная подготовка файла и чёткая коммуникация.
