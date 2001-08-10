Разнообразные статьи на актуальные темы
Влияние Полярного кодекса на выбор спасательного и противопожарного оборудования
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Введение
Полярный кодекс (Polar Code, Международный кодекс для судов в полярных водах) вводит специальные требования к оборудованию и процедурам для эксплуатации в холодном климате. Эти требования касаются как спасательного оборудования (LSA), так и противопожарных систем (FSS), а также вспомогательных систем: электропитания, отопления, антикоррозионных защит и материалов. В статье описаны ключевые технические положения Полярного кодекса, их практическое применение при подборе, хранении и обслуживании оборудования, а также методики расчёта запасов и времени спасения в условиях льдов и низких температур. Читатель получит чек-листы предрейсовой проверки, рекомендации по испытаниям при низких температурах и пример расчётов для планирования снабжения в удалённых районах.
Как Полярный кодекс меняет требования к спасательным средствам
Полярный кодекс конкретизирует требования SOLAS и рекомендаций MSC к LSA в условиях отрицательных температур. Главные направления — расширение диапазона рабочих температур, требования к материалам, обеспечение доступа и механизации при обледенении, а также дополнительные запасы для длительного ожидания помощи.
Критерий Описание Комментарий эксперта Диапазон рабочих температур Требования Полярного кодекса предусматривают испытания и сертификацию при температурах ниже стандартных SOLAS-диапазонов; обычно — до −30 °C и ниже для отдельных компонентов. Выбирать оборудование с подтверждёнными испытаниями при температуре не выше ожидаемой минусовой отметки в районе эксплуатации. Доступ и снятие с палубы Усовершенствованные механизмы спуска и дэвиты, защита от обледенения механизмов и путей доступа. Особое внимание к дюбелям и креплениям — коррозия и замерзание ухудшают работу в аварии.
Классификация судов по категориям (A, B, C) и последствия для оборудования
Полярный кодекс делит суда на категории по риску: A — наиболее суровые условия льдов, B и C — по убывающей сложности. Каждая категория определяет минимальную конфигурацию спасательных средств, требования к FFE и дополнительные меры по безопасности. Подробное руководство по соответствию и техническим решениям можно найти в разделе "полярный кодекс и оборудование", где приведены примеры комплектаций по категориям.
Точные технические требования к спасательным средствам в условиях отрицательных температур
Ключевые технические требования касаются материалов корпусов лодок и плотиков, герметичности, устойчивости теплоизоляции, сроков автономного жизнеобеспечения в холоде и средств обогрева. Испытания при низких температурах должны включать механические удары, сжатие и проверку материалов на хрупкость.
Критерий Описание Комментарий эксперта Материалы корпуса Полимеры и композиты с испытаниями на хрупкость при −30…−40 °C; металлоконструкции с низкотемпературными марками стали. Избегать материалов без сертификата низкотемпературной стойкости. Изолирующие и обогревательные элементы Встроенные или переносные источники тепла, термоизоляция и отражающие покрытия для уменьшения потерь тепла. Предпочтительны пассивные решения с минимальным энергопотреблением.
Влияние Полярного кодекса на противопожарные системы
Полярный кодекс влияет на выбор противопожарного оборудования через требования FSS Code и дополнительные положения по функционированию при низких температурах. Важны устойчивость огнетушащих агентов, защита трубопроводов и поддержание работоспособности насосов и пеногенераторов.
Пожарные насосы
Насосы должны сохранять производительность при низких температурах. Требуется тестирование на вязкостные характеристики топлива и рабочих жидкостей, проверка уплотнений и смазок для температурного диапазона эксплуатации.
Пеногенераторы и пенные агенты
Поведение пен при холоде меняется: увеличивается вязкость, замедляется распад пены. Необходимо использовать формулы и составы, адаптированные для низких температур, с проверенной эффективностью при −20…−30 °C.
Трубопроводы, гидранты и предохранение от замерзания
Применяются обогрев кабелей и трубопроводов, изоляция, дренаж и дублирование критических участков. Гидранты и насадки должны иметь защитные кожухи и подогрев для сохранения доступа при аварии.
Автоматические детекторы и системы сигнализации
Датчики требуют испытаний на точность при низких температурах и устойчивость к ледообразованию. Резервирование каналов связи и применение местных индикаторов повышают шансы на своевременную реакцию.
Материалы, покрытия и смазочные материалы для холодного климата
Выбор материалов влияет на надёжность механизмов. Рекомендуются покрытия с противообледенительными свойствами, низкотемпературные смазки и антикоррозионные средства. Для привода дэвитов и люков — смазки с рабочим диапазоном ниже ожидаемых температур и синтетические полимеры, уменьшающие трение при приближении к нулю.
Хранение, обслуживание и предрейсовая проверка LSA и FFE
Регламенты обслуживания должны быть пересмотрены для полярных рейсов. Приводим компактный чек-лист предрейсовой проверки:
- Визуальный осмотр корпусов спасательных средств и герметичности.
- Проверка состояния и температуры аккумуляторов и источников питания.
- Тестирование механизмов спуска и дэвитов с имитацией обледенения.
- Проверка обогрева трубопроводов и гидрантов, работоспособности нагревателей.
- Контроль комплектности аварийных запасов: термоодеяла, питание, вода, носимые обогреватели.
Регулярность проверок следует повысить перед заходом в полярные воды и после операций в льду.
Расчёт максимального времени спасения и планирование запасов
Полярный кодекс требует учитывать увеличенное время ожидания помощи. Приводим методику расчёта Tsalvage — оценки максимального времени спасения, и пример запаса базовых ресурсов.
Базовая формула для расчёта времени доставки помощи (упрощённо):
Tsalvage = Tдистанция / Vсредняя + Tподготовка + Tусловия
Где Vсредняя — средняя скорость спасательной группы в льдах, Tподготовка — время приведения в боевую готовность, Tусловия — задержки из‑за льда и погоды. Для планирования запасов на плавсредстве рекомендуется рассчитывать ресурсы на 24–72 часа сверх стандартных требований, в зависимости от удалённости от баз и категории судна.
Пример таблицы запасов на одного человека для 48 часов в холоде:
- Энергия (калории): 6000–8000 ккал
- Вода: 3–6 л (увеличивается при физических нагрузках)
- Тепловая защита: термоодеяло + индивидуальная система обогрева
Резервирование электропитания и коммуникаций
Запас энергии для насосов, нагнетателей и средств связи критичен. Рекомендуется дублирование источников: аккумуляторы с низкотемпературными спецификациями, дизель-генераторы с подогревом, инверторы и SMA-решения для переключения на резерв. Системы связи должны иметь резервные каналы и автономное питание для минимум 24–72 часов.
Кейсы и уроки по выбору оборудования в полярных операциях
Анализ инцидентов показывает типичные недостатки: отсутствие испытаний при низких температурах, неготовность механизмов к обледенению, недостаточные запасы энергии и воды. Уроки включают раннее тестирование на судах, адаптацию Руководств по эксплуатации и тренировочные упражнения с моделированием низких температур.
Выводы
Полярный кодекс расширяет и конкретизирует требования к спасательным средствам и противопожарному оборудованию. Практические последствия: выбор материалов и компонентов с подтверждённой низкотемпературной стойкостью; внедрение мер по предотвращению обледенения; резервирование энергии и коммуникаций; увеличение запасов и времени автономности; усиление предрейсовых проверок и обучения экипажа. Для соответствия требованиям необходимо сочетание сертифицированных решений, регулярных испытаний и адаптированных процедур эксплуатации. Окончательная конфигурация оборудования должна базироваться на категории судна, типе операций и удалённости от спасательных баз, с учётом расчётов Tsalvage и планов резервирования.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темыдо 2021 года
Это читают
09:04 Сегодня На Солнцевском угольном разрезе погиб работник
09:22 Сегодня Материнский капитал для сахалинских семей увеличился на 5,6 процентов
09:17 Сегодня Сахалинец хотел переправить за границу партию лома рельсов в обход таможенных платежей
09:42 Сегодня За выходные на сахалинских дорогах автоинспекторы задержали 25 нетрезвых водителей
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
09:36 27 Января В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
09:20 28 Января Власти Сахалинской области рассказали, как преобразятся острова в 2026 году
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
18:33 8 Января Сахалинскую Декаду спорта и здоровья завершили "Рождественской лыжней"
18:37 8 Января Сахалинца пытались убить во сне, но он оказал сопротивление и выжил
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
Выбор редакции
- 09:42 Сегодня За выходные на сахалинских дорогах автоинспекторы задержали 25 нетрезвых водителей
- 12:28 30 Января Хабаровская и якутская лыжницы победили в спринте на Сахалине
- 11:04 29 Января Педагог из Ростовской области смогла реализовать себя на Сахалине благодаря программе "Земский учитель"
- 10:28 28 Января Сахалинская библиотека объявила сбор книг в рамках всероссийской акции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?