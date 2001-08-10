Экомех захватил гардеробы и почему это больше, чем тренд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Продажи шуб и дубленок из искусственного меха в России совершили рывок, увеличившись в четыре раза за последний год. С 54 тысячами проданных изделий за три квартала 2025 года экошубы уверенно вошли в топ-3 самой популярной зимней верхней одежды, уступив только пуховикам и курткам. И этот взлет стал результатом заметного культурного сдвига. Зумеры превратили искусственный мех из имитации роскоши в язык иронии, ностальгии по нулевым и смелых визуальных заявлений. Современные технологии подарили материалу неотличимую от натурального текстуру и качество, а осознанное потребление сделало его этичным и доступным выбором. Дизайнеры отказываются от пассивного сохранения тепла в пользу активного самовыражения. Рассмотрим пять моделей экошуб, которые сформируют новый канон зимнего гардероба.

Короткая приталенная шуба-бомбер

Модель переосмысливает силуэты нулевых и задает основу дерзкого и молодежного образа. Укороченный крой, часто до линии бедер, и мягкая приталенность создают динамичную форму. Ее выбирают для создания контраста и носят с объемными штанами карго из плотного вельвета и грубыми ботинками на массивной подошве — образ, который напоминает стиль Билли Айлиш в ее уличных аватарах. Второй вариант — игра на противопоставлении текстур. Наденьте короткую экошубу поверх тонкого вязаного платья-миди и сапог-ботфортов. Основной акцент здесь — смелый головной убор, например, вязаная балаклава яркого цвета или меховая шапка-ушанка, доводящая ощущение ретро-футуризма до максимума.

Длинная шуба-халат прямого кроя

Абсолютная противоположность первой модели. Ее силуэт — минималистичный, монументальный и невероятно эффектный. Длина в пол, прямой крой с четкими линиями и, как правило, глухая запашная застежка создают образ тихой, но непререкаемой уверенности. Модель стала фаворитом у сторонников эстетики «тихой роскоши». Ее носят с базовыми вещами, например, с высоким водолазным свитером, прямыми брюками из шерсти или лодочками на плоском ходу, если позволяет погода. Именно в таком амплуа ее можно заметить у Эммили Блант вне красных дорожек. Чтобы избежать статичности, поясняют силуэт широким кожаным ремнем, а под полы добавляют неожиданную деталь, например, юбку из ремней от Manokhi, чьи текстура и геометрия создадут интеллектуальную сложность.

Дубленка-оверсайз с объемным рукавом

Гиперобъем — тренд, перешедший в зиму из предыдущих сезонов. Модель характеризуется увеличенными плечами, широким рукавом-фонариком или регланом и общим ощущением укутанности. Это воплощение идеи «визуального уюта», которую так ценят в мире, полном стрессов и агрессивности. Стилизовать такую дубленку нужно через игру пропорций. Сочетайте ее с узкими брюками-сигаретами или леггинсами и обувью на каблуке, чтобы сохранить легкость. Внутренний слой может быть максимально простым — например, тонкое платье-чехол. Образ приобретает скульптурность и современность, напоминая смелые эксперименты с формой от бренда Marine Serre. Аксессуары здесь уместны минималистичные, пусть это будет гладкая кожаная сумка-торба и массивные, но простые серьги-кольца.

Меховая парка или жилет с капюшоном

Гибридная модель, на стыке утилитарного и декоративного. Она заимствует функциональные детали у уличной одежды — капюшон, часто на натуральном или искусственном утеплителе, застежку-молнию, накладные карманы, — но исполняет их в роскошной меховой фактуре, из-за чего невероятно хороша для динамичной жизни в городе. Ее носят в стиле кэжуал-шик, сочетают с высокими грубыми ботинками, джинсами с прямыми штанинами и объемным свитером. Такой образ излучает ту же практичную элегантность, что и уличный стиль Меган Маркл. Жилет-версию можно надеть поверх длинного плаща или кожаной куртки, создавая многослойную композицию, которая работает на контрасте материалов.

Меховая накидка или манишка

Пятая модель отказывается от традиционного кроя верхней одежды, но предлагает вместо этого эффектный акцент. Речь о больших меховых накидках, палантинах, которые носят на плечах, или объемных манишках, заменяющих и шарф, и воротник. Акцент превращает даже самый простой базовый образ — строгий костюм, платье-футляр, комбинацию джерси и брюк — в событийный. Накидку цвета марсала или изумруда можно набросить на вечернее платье, мгновенно добавляя ему театральности и тепла. Манишку используют с пальто классического кроя, обновляя его звучание. Так что современная экошуба — это совсем не обязательно цельное изделие, а модуль для творчества.

Пик цен на зимнюю одежду традиционно приходится на октябрь-ноябрь, когда стоимость растет на 15-20%. Специалисты рекомендуют планировать покупки на конец февраля или начало весны, чтобы воспользоваться скидками до 50%. Выбирая экошубу, обращайте внимание на качество материала: хороший искусственный мех обладает плотным, упругим ворсом, равномерной окраской и приятной текстурой.