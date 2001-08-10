Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Павел Николаевич Косов родился 23 марта 1976 года в Москве. Академическую подготовку прошел в Финансовой академии при федеральном правительстве, получив в 1998 году квалификацию по мировой экономике. Одновременно с обучением началась практическая деятельность — первые шаги в Национальном резервном банке в 1995 году, затем переход во Внешэкономбанк двумя годами позднее.

Шестнадцать лет формирования финансовой экспертизы

В 2002 году Косов вошел в состав ВТБ, где стартовая позиция заместителя казначейского руководителя положила начало долгому карьерному пути. Последующие годы работы в ВТБ стали временем аккумулирования управленческих навыков и углубления финансовых компетенций, завершившись достижением должности старшего вице-президента. Профессиональная траектория Косова сконцентрировалась на работе с крупномасштабными инвестициями в недвижимость. Руководство департаментом строительной направленности и управление дочерним предприятием «ВТБ Недвижимость» в статусе первого лица позволили накопить опыт координации масштабных девелоперских операций.

Практика администрирования долгосрочных инвестиционных программ сформировала способность к перспективному планированию, конструированию сложных финансовых схем, управлению значительными портфелями активов. Эти качества впоследствии стали фундаментом успешной работы в лизинговой индустрии.

В 2018 году Павел Косов перешел в Промсвязьбанк, где возглавил корпоративное подразделение. Это расширило понимание механик среднего бизнеса и альтернативных моделей финансового менеджмента. В августе того же года последовало назначение на пост руководителя АО «Росагролизинга».

Перенос банковских практик в аграрный сектор

17 августа 2018 года Косов приступил к управлению Росагролизингом, где требовалась модернизация операционных механизмов и построение эффективных систем контроля. Первоочередной задачей стала адаптация банковских инструментов риск-менеджмента под специфику сельскохозяйственного лизинга.

Внедрение автоматизированного скоринга заемщиков обеспечило объективность оценки через анализ множественных параметров. Алгоритмизация сократила временные циклы обработки обращений и устранила субъективность экспертных заключений. Система, построенная по банковским стандартам, создала возможность масштабирования при контроле рисков.

Аналитическое агентство ACRA фиксирует наличие многоуровневой системы управления рисками с детализированной регламентацией. К осени минувшего года проблемная задолженность составляла около 4 процентов портфеля, просрочки свыше 90 дней не превышали 0,3 процента, что демонстрирует эффективность внедренных механизмов контроля.

Финансовая динамика организации

Чистая прибыль показала рост: 2,4 миллиарда три года назад, 3,1 миллиарда - два года назад. Дальнейшее снижение до 1,3 миллиарда объясняется инвестициями в развитие, при этом валовая прибыль выросла до 22,3 миллиарда против 13,9 миллиарда годом ранее, подтверждая сохранение рентабельности.

Выручка показывает устойчивую динамику: 24,7 миллиарда рублей в минувшем году, рост в полтора раза. Годом ранее показатель составлял 15,8 миллиарда, что превышало данные двухлетней давности наполовину. Активы тогда же за год увеличились со 150,3 миллиарда до 188,7 миллиарда.

Облигационная стратегия финансирования

Замена докапитализации рыночным фондированием стала ключевой управленческой инновацией. Косов применил компетенции работы с фондовым рынком для создания альтернативной схемы привлечения средств через эмиссию ценных бумаг.

Старт облигационной программы датируется 2020 годом. К осени текущего года реализовано девять выпусков совокупным объемом 63 миллиарда рублей. Последнее размещение серии 002P-04 на 7 миллиардов состоялось в сентябре с трехлетним горизонтом обращения.

Субсидирование выпадающих доходов позволяет заимствовать по рыночным ставкам, сохраняя льготные условия для фермеров: 6–12 процентов годовых на период до семи лет. Запланированные субсидии на три года, включая предыдущий, нынешний и следующий, превышают 33 миллиарда. Бумаги включены в Ломбардный список ЦБ и доступны для пенсионных накоплений, что подтверждает их качество.

Достигнутые результаты

Доля рынка Росагролизинга составляет 60 процентов, обеспечив вход в десятку крупнейших лизинговых структур страны. Устойчивость компании подтверждается различными рейтингами: ACRA присвоило AA-(RU) со стабильным прогнозом, Эксперт РА — ruAA-, Национальное рейтинговое агентство — AA|ru|.

Достаточность капитала на уровне 43 процентов многократно превышает нормативы, создавая запас прочности. Покрытие проблемной задолженности резервами ACRA оценивает как адекватное. В прошлом году поставлено свыше 18 000 единиц техники, рост составил 25 процентов относительно предыдущего периода.

До 85 процентов клиентской базы представляет малый и средний бизнес, что подчеркивает социальную значимость для развития отечественного агропромышленного комплекса. Цифровая трансформация включает маркетплейс с продукцией 1000 поставщиков и мобильное приложение с доступом к 20 000+ позициям техники. Три четверти заявок поступает через цифровые каналы, подтверждая успешность технологической модернизации.

Применение банковских методологий контроля, финансовой дисциплины и проектного подхода создало масштабируемую модель, обеспечивающую технологическое переоснащение российского сельского хозяйства.