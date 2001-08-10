Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

КАСКО традиционно считают полисом для новых машин. Но и владельцам авто с пробегом страхование может быть полезным. Автомобиль старше 10 лет также подвержен рискам угона и повреждения. Вопрос лишь в том, насколько оправдано его страхование с точки зрения цены и условий.

Многие водители сомневаются, стоит ли оформлять КАСКО на автомобиль старше 10 лет, ведь машина уже потеряла значительную часть своей стоимости. На практике решение зависит от ряда факторов — от состояния автомобиля до его рыночной цены и условий конкретного договора.

Особенности страхования старых автомобилей

Варианты КАСКО для машин с большим пробегом часто отличаются от стандартных программ. Страховые компании реже предлагают полное покрытие, зато доступны варианты с частичным страхованием, например, только от угона или полной гибели, только от ущерба после ДТП с бесполисным виновником. Также в полис часто включают франшизу.

Когда КАСКО на старую машину имеет смысл

Решение о покупке полиса зависит от индивидуальной ситуации. Есть несколько случаев, когда оформление действительно оправдано:

автомобиль редкий или пользуется спросом на вторичном рынке, высок риск угона;

машина в хорошем состоянии и еще долго будет использоваться владельцем;

водитель активно эксплуатирует машину, а значит, риск ДТП выше;

стоимость ремонта может оказаться значительной по сравнению с ценой полиса.

В то же время, если автомобиль сильно потерял в цене и его ремонт обойдется дешевле, чем стоимость страховки, покупка полиса может быть невыгодной.

Что влияет на стоимость полиса

Цена страхования во многом зависит от особенностей конкретного авто и условий договора. Основные факторы:

возраст и пробег автомобиля;

рыночная стоимость авто;

выбранные риски;

размер франшизы;

стаж и возраст водителя;

регион использования машины.

Чем больше ограничений согласен принять водитель, тем дешевле будет полис. Например, выбор франшизы или страхование только от угона позволяет заметно снизить цену.

Как выбрать подходящую страховку

Чтобы подобрать оптимальный вариант, стоит заранее определить цели страхования. Если главная опасность — угон, имеет смысл рассматривать полис с акцентом на этот риск. Если же больше беспокоит возможность серьезной аварии, лучше оформить страховку с защитой от ущерба.

Полезно обратить внимание на следующие особенности:

условия выплат при полной гибели автомобиля;

размер франшизы и ее влияние на стоимость;

исключения из покрытия;

возможность добавить дополнительные опции, например эвакуацию авто или помощь на дороге.

Выбор следует делать с учетом того, сколько лет еще планируется эксплуатировать машину и насколько критичными будут расходы в случае серьезной поломки или угона.

Коротко о главном

КАСКО на автомобиль старше 10 лет может быть разумным решением, если машина в хорошем состоянии, активно используется и сохраняет ценность. Правильный подход к покупке страховки — тщательно сравнить условия, оценить риски и выбрать полис, который соответствует реальным потребностям.