Травма у собаки: чек‑лист до осмотра

Кто‑то оставил на полу острое стекло, на прогулке случилась потасовка, собака сорвалась с поводка и попала под велосипед — травмы происходят внезапно. В эти минуты важны спокойствие, четкий план действий и минимальный набор первой помощи. Ниже — простой чек‑лист, который поможет выиграть время до визита к ветеринару и не навредить.

Первые минуты: безопасность и быстрый осмотр

Защитите себя и собаку

Испуганная или испытывающая боль собака может укусить даже хозяина. Подходите сбоку, говорите спокойно, избегайте резких движений. Для небольшой собаки подойдет плотное полотенце, чтобы зафиксировать тело и лапы. Для средних и крупных используйте мягкий намордник или импровизированную петлю из бинта/ремня, но не надевайте намордник, если есть затрудненное дыхание, рвота, травма морды или подозрение на тепловой удар.

Оцепите место: уберите стекло, острые предметы, не подпускайте других животных и людей. Если травма на дороге — перенесите собаку на обочину или в безопасное место, прежде чем начинать осмотр.

Быстрая оценка состояния: ABC за 60 секунд

Ваши цели — понять, дышит ли собака, есть ли сильное кровотечение и как быстро падает уровень энергии. Действуем по принципу ABC (Airway, Breathing, Circulation):

A (проходимость дыхательных путей): откройте пасть, убедитесь, что нет крупных инородных предметов. Ничего не «выковыривайте» глубоко — только то, что видно и легко выходит.

B (дыхание): посмотрите на грудную клетку, положите руку к носу — есть ли поток воздуха. Нормальная частота дыхания у спокойной собаки 10–30 в минуту.

C (кровообращение): оцените цвет десен (в норме розовые). Бледные, серые или синие — тревожный признак. Проверьте капиллярное наполнение: нажмите на десну — розовый цвет должен вернуться за 1–2 секунды.

Параллельно оцените температуру, если можно: норма 38,0–39,2 °C. Холодные уши и лапы, слабость, учащенное дыхание — возможный шок. Частота пульса: мелкие породы обычно 90–140 уд/мин, крупные — 60–100, щенки — 120–160.

Что делать сразу, а что подождет

Сильное кровотечение — на первом месте. Затем — закрепление поврежденной конечности, если есть подозрение на перелом, и мягкое согревание при признаках шока. Не давайте еду и воду — возможна анестезия, а рвота усугубит состояние. Исключение — жара/тепловой удар: смачивайте лапы и пах прохладной водой, обеспечьте поток воздуха, но не переохлаждайте.

Если собака потеряла сознание и не дышит — начинайте сердечно‑легочную реанимацию: 30 нажатий на грудную клетку и 2 выдоха в нос, с частотой 100–120 нажатий в минуту, до появления дыхания или прибытия врача.

Остановка крови, боль и шок: что можно и что нельзя

Как остановить кровотечение

Сохраняйте прямое давление и чистоту. Не залейте рану агрессивными антисептиками — важнее быстро прижать источник кровотечения.

Прижмите рану стерильной салфеткой или чистой тканью и держите 5–10 минут, не приподнимая, чтобы «посмотреть». Смените повязку только если насквозь пропиталась.

Наложите давящую повязку: слой марли, ватный валик поверх, затем эластичный бинт. Следите, чтобы пальцы ниже повязки оставались теплыми и розовыми.

Артериальное кровотечение (струя, «бьет» синхронно с пульсом) — жгут выше раны по ходу конечности. Отметьте время наложения, старайтесь не перекрывать дольше 10–15 минут без ослабления. Если есть гемостатическая губка/порошок — используйте по инструкции.

Не выдергивайте застрявшие предметы (осколок, арматура) — стабилизируйте их «гнездом» из бинтов вокруг и срочно в клинику. При травме подушечек лап после промывки физраствором можно наложить плотную «ботиночную» повязку: марля между пальцами, затем круговые слои от пальцев вверх до скакательного сустава.

Боль и признаки шока

Сильная боль усиливает стресс и шок, но домашние обезболивающие людям собакам не подходят: ибупрофен, парацетамол, аспирин — токсичны. Из безопасных шагов до осмотра — холодный компресс через ткань 10–15 минут с перерывами, фиксирование конечности и тишина. Признаки шока: бледные десны, холодные лапы, учащенный слабый пульс, сонливость, шаткая походка. Укройте собаку пледом, подложите грелку с теплой (не горячей) водой, завернутую в полотенце, к груди/животу, контролируйте температуру каждые 10–15 минут.

Если дыхание шумное, с хрипом, грудь асимметрично поднимается, прижимайте кожу в области раны к грудной стенке чистой пленкой или пакетом (герметичная повязка) — это снизит подсасывание воздуха при открытом пневмотораксе.

Чего делать нельзя

Не заливайте раны зелёнкой и перекисью внутрь глубоко — они повреждают ткани. Допустимо промыть края 0,05% хлоргексидином или физраствором. Не сбивайте зубами торчащие костные фрагменты, не вправляйте вывихи и переломы «на место». Не кормите и не поите, даже «чуть‑чуть». Не используйте клейкие пластыри непосредственно на шерсть — потом будет больнее снимать и можно повредить кожу.

Иммобилизация и транспортировка к ветеринару

Подручные шины и фиксация

Если подозреваете перелом, цель — остановить лишние движения. Подложите мягкую прокладку (полотенце, ватные салфетки), затем жесткую основу (линейка, палка, свернутый журнал, туристическая шина). Фиксируйте два сустава: выше и ниже травмы. Бинтуйте равномерно, не пережимайте. После наложения шины проверьте пальцы: они должны быть теплые, розовые, чувствительные к прикосновению. Если посинели или похолодели — ослабьте повязку.

При травме хвоста его можно мягко зафиксировать к бедру, чтобы уменьшить боль и дополнительное повреждение. При травме глаза накройте его влажной стерильной салфеткой, без давления, постарайтесь надеть защитный воротник — так собака не раздерет травму.

Если подозрение на травму позвоночника

Любые падения с высоты, наезд транспорта, паралич задних лап, писк при попытке поднять — относитесь как к спинальной травме. Перемещайте на жесткой поверхности: доска, большой пластиковый лоток, раскладной щит. Минимум два человека: один фиксирует голову и шею, другой — таз. Держите позвоночник в одной линии. Зафиксируйте туловище широкими бинтами/ремнями к поверхности, чтобы собаку не «качало» в дороге.

При ранах на животе, когда выпали внутренности, не заправляйте их обратно. Накройте влажными стерильными салфетками, сверху — пленка от высыхания, и срочно в клинику.

Как подготовить машину и дорогу

Сделайте ложемент: коврик, плед, по бокам — свернутые полотенца, чтобы собаку не «катало» по сиденью. Если есть переноска — застелите дно нескользким материалом, чтобы лапы не разъезжались. Держите голову чуть выше уровня туловища, если нет подозрения на травму шеи. Включите кондиционер на прохладный режим, избегайте перегрева. Ехать должен тот, кто спокойнее: резкие торможения и повороты травмируют дополнительно.

Позвоните в клинику заранее: так вас встретят у двери, сэкономите минуты. Скажите, что у собаки травма, отметьте, если есть сильное кровотечение, одышка, потеря сознания — вас проведут без очереди.

Чек‑лист для владельца: данные, которые ускорят помощь

Что записать и сфотографировать

Чем точнее картина, тем быстрее врач примет решения. Соберите факты: что произошло, во сколько, первые симптомы, что уже делали. Снимки ран и окружения помогают понять механизм травмы, а значит — где искать скрытую проблему (например, при ударе бампером часто страдает грудная клетка и брюшная полость).

Время травмы и события по минутам: удар, крик, потеря сознания, рвота, судороги.

Механизм: падение с высоты (какой), наезд (скорость примерно), драка (с кем, укус куда).

Признаки сейчас: цвет десен, частота дыхания/пульса, температура, слабость.

Что дали/делали: повязки, жгут (время наложения), компрессы, промывка.

Медкарта: хронические болезни, аллергии, прививки, лекарства, которые собака принимает.

Последний прием пищи/воды, вес (примерный), возраст и пол, стерилизация/течка.

Сделайте короткое видео дыхания и походки (если собака может ходить) — это информативно. Сфотографируйте повязку перед выездом. Если есть свидетели, запишите их телефон — при ДТП это пригодится.

Аптечка на случай травмы: минимальный набор

Держите компактный набор «на всякий случай» дома и в машине. Он не заменит врача, но даст время.

Вам понадобятся стерильные марлевые салфетки, бинты (включая самофиксирующиеся), эластичный бинт, вата, гемостатическая губка или порошок, физраствор 0,9% в флаконах/ампулами для промывки, 0,05% хлоргексидин для обработки кожи вокруг раны, одноразовые перчатки, ножницы с тупым концом, пинцет, лейкопластырь на тканевой основе (только для фиксации поверх бинтов), термометр с гелем‑смазкой, одноразовые шприцы 5–20 мл для промывки, мягкий намордник/петля, складная алюминиевая шина или плотный картон, термоодеяло, фонарик/налобник, защитный воротник.

Проверьте сроки годности раз в полгода, пополняйте расходники после использования. Разложите комплект по прозрачным пакетам с подписью: «кровотечение», «повязки», «инструменты». В стрессовой ситуации это экономит время.

Когда звонить заранее и что сказать

Звоните сразу, если:

есть сильное кровотечение, которое не останавливается давлением за 10 минут;

затрудненное дыхание, свист, пенистые выделения, язык/десны синие или белые;

падение с высоты, наезд транспорта, открытый перелом, торчащие кости;

судороги, потеря сознания, повторная рвота, вздутый болезненный живот;

проникающая рана грудной клетки/живота, выпадение внутренних органов, травма глаза.

По телефону кратко и четко: кто (порода/вес/возраст), что случилось, когда, ключевые симптомы, что уже сделали, есть ли жгут (и время), везете ли собаку сами и через сколько будете. Если нужна помощь с выносом из машины — скажите об этом, вас встретят с каталкой.

Дополнительный совет, который часто забывают: снимите с шеи свисающие жетоны и тяжелые украшения — они шумят, пугают собаку и мешают врачам. Возьмите одеяло или плед, на котором лежала собака: знакомый запах помогает ей успокоиться в клинике. И заряженный телефон — пригодится для связи и показа фото/видео событий.

Соблюдение этого чек‑листа поможет снизить боль, сохранить силы собаки до осмотра и дать врачу максимум информации с первых минут. Главное — действовать спокойно, последовательно и не пытаться «лечить» дома то, что требует профессиональной помощи.