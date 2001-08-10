Самые дорогие монеты СССР: список, года и цены

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Коллекционирование старинных денег — не только увлекательное хобби, но и способ выгодно вложить средства. Среди советских выпусков встречаются настоящие сокровища, стоимость которых достигает сотен тысяч. Так какие дорогие экземпляры встречаются сегодня, сколько стоят, где купить монеты СССР и почему они до сих пор вызывают интерес у коллекционеров?

Почему монеты СССР имеют ценность

Почему кусочки металла, которые давно вышли из обихода, такие дорогие? Есть несколько факторов, которые создают ажиотаж:

Редкость. Часто высокая цена обусловлена небольшим тиражом. Некоторые медяки чеканили на пробу или мелкими партиями для зарубежных выставок. Погрешности. Иногда рабочие на монетных дворах использовали старые штемпели или допускали технические огрехи. Получался брак: отличия в надписях, изображениях или рельефе. Подобные «ошибки» ценят выше обычных образцов. Исторический контекст. Деньги всегда отражали эпоху: смену власти, важные события, достижения страны. Нумизматы хотят иметь в коллекции рубли и копейки, которые напоминают об Олимпиаде 80, индустриализации или Победе. Состояние. Даже самое редкое изделие теряет в цене, если поцарапано, сильно потерто, покрыто пятнами. Монеты, которые не были в обращении, оценивают в десятки или сотни раз дороже, чем с износом. Материал. Хотя большинство советских денег чеканили из меди, никеля, алюминия, нередко встречаются экземпляры из серебра. Такие монеты Советского Союза стоят дороже. Спрос. Нумизматика — тоже рынок. Чем больше коллекционеров мечтают заполучить определенный вид, тем выше взлетает стоимость на аукционах.

Иногда простая копейка превращается в находку, которая сопоставима по цене с подержанным автомобилем.

Самые дорогие монеты Советского Союза

Среди уникальных выпусков встречаются копейки и рубли. Иногда именно мелкие номиналы становятся настоящими рекордсменами по стоимости.

Самая дорогая монета СССР

Пробные 50 копеек 1929 года — безоговорочный лидер и мечта любого серьезного коллекционера.

Единственный известный экземпляр пробной чеканки Ленинградского монетного двора 1929 года. В мае 2011 года на аукционе «Знакъ» монета ушла с молотка за 10 миллионов рублей, установив абсолютный рекорд стоимости для советской монеты.

Другие дорогие экземпляры

Хотя они не превышают рекорд 50 копеек 1929 года, стоит упомянуть и другие ценные примеры:

Золотой червонец «Сеятель» 1923 года. Чеканили массово, но образец Proof — уникален. Монет почти не сохранилось — зеркальная поверхность, супер четкий рельеф, все как в ювелирке. На аукционе «Монеты и Медали»в 2017 году один экземпляр был продан за 6,8 миллиона рублей.

Пробный рубль 1962 года с профилем Ленина — тоже не пошел в серию, но сохранился в нескольких экземплярах. Цена доходила до 8-9 миллионов. Медный червонец 1925 года, тоже экспериментальный, его оценили в 5 миллионов.

Самые дорогие монеты СССР — не обычные деньги из оборота, а именно первые или коллекционные выпуски, которых сохранилось мало. Поэтому стоимость исчисляется миллионами.

Топ редких монет 1961–1991 годов

Период после реформы 1961 года кажется самым изученным, но и он таит в себе немало сокровищ. Вот самые дорогие монеты СССР 1961-1991 годов, за которыми охотятся:

полкопейки 1961 года — абсолютный эксклюзив. После реформы первые монеты не пошли в обращение. Известно всего около десятка сохранившихся экземпляров, каждый был продан примерно за 550 000 рублей;

20 копеек 1991 года без букв монетного двора М или Л. Очень редкий экземпляр. Цена в отличном состоянии около 15 000 рублей;

5 копеек 1970 года. Одна из самых известных редких монет СССР. Чеканилась малым тиражом. Цена: до 9 000 рублей;

15 копеек 1970 года. Еще один «малотиражник» из этого периода. Цена: до 19 000 рублей;

10 копеек 1961 — отчеканенные на заготовке для 2 копеек. Цена может доходить до 10 000 рублей;

5 и 10 копеек 1958 года. Целый ряд монет этого года были отчеканены, но в обращение так и не поступили. Почти все они были переплавлены. Стоимость уцелевших единиц достигает десятки и сотни тысяч рублей за штуку.

Эти примеры показывают, что не только старинные выпуски 20-30 годов, но и более поздние деньги могут стоить целое состояние.

Какие советские рубли стоят дорого

Рубли СССР — особая категория, которую ценят за крупный номинал, яркие исторические сюжеты и относительную редкость.

Рубль 1924 года с рабочим и крестьянином. Один из узнаваемых символов советской эпохи. Он отражает идеологию страны, стремление к светлому будущему. СССР активно выпускал деньги к памятным событиям. 1 рубль 1965 года «20 лет Победы», «50 лет Октября» 1967 года, серия к Олимпиаде 80. Цена варьируется от 2-3 тысяч рублей за экземпляры в среднем состоянии и до десятков тысяч за редкие разновидности или Proof-выпуски. Серьезный интерес вызывают юбилейные образцы с браком. Такие экземпляры стоят десятки и сотни тысяч рублей. Ошибки в датах:

«Толстой» 1987 вместо 1988 — 500 000 рублей;

«Лебедев» 1990 с 1991 годом — до 230 000 рублей;

«Ломоносов» 1984 вместо 1986 — до 400 000 рублей;

«Ленин» 1988 вместо 1985 — от 500 000 рублей.

«Пушкин» 1985 с 1984 годом — до 50 000 рублей;

Редкий вариант — «Прокофьев» 1991, где случайно указана дата смерти 1952 вместо 1953 — до 1 000 000 рублей.

4. Золотой червонец «Сеятель» 1923 года — символ советской нумизматики. Основная ценность — металл. Цена доходит до 500 000 рублей.

Самые дорогие советские рубли — не всегда уникальные экземпляры. Иногда ценность формирует история: участие в юбилейных событиях, смена власти, отражение культурных достижений страны.

Где покупать и продавать монеты

Если у вас сохранились старые копейки или рубли, всегда возникает вопрос: имеют ли они ценность и где реализовать. Лучший вариант — специализированные нумизматические магазины и аукционы. Здесь легко узнать, какие старинные монеты ценятся и сколько они стоят сегодня.

На сайте «Клуб Нумизмат» найдете повседневные экземпляры для начинающих коллекционеров и редкие, дорогие монеты СССР. Широкий ассортимент, проверенное качество и гарантия подлинности. Подробное описание, цена, фото — удобно оценить состояние и принять решение.

Если сомневаетесь, какие монеты СССР имеют ценность, эксперты компании помогут с оценкой и дадут рекомендации. «Клуб Нумизмат» — отличным выбор для новичков и опытных коллекционеров.