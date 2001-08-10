ТОП-3 ошибки производителей при оформлении сертификатов на одежду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Одежда – один из самых массовых сегментов потребительского рынка, в этой отрасли особенно строго регулируются вопросы безопасности продукции. Предпринимателям необходимо пройти сертификацию, чтобы легально продавать свою продукцию в России и других странах ЕАЭС. Но даже опытные участники рынка совершают ошибки, которые могут привести к отказу в выдаче сертификата, штрафам, задержкам поставок, отзыву товара с прилавков.
Рассмотрим три наиболее частые ошибки, которые допускают производители при оформлении документов.
Ошибка №1: Неправильный выбор формы оценки соответствия
Самое распространённое заблуждение среди начинающих производителей – что вся одежда подлежит только сертификации. На практике это не так. Вся продукция легкой промышленности регулируется ТР ТС 007/2011 на детскую продукцию и ТР ТС 017/2011 на текстиль для взрослых: оба регламента устанавливают обязательные формы подтверждения качества – сертификация и декларирование соответствия.
Вот где чаще всего путаются производители:
Детская одежда 1 слоя для малышей до трёх лет требует декларации и свидетельства о госрегистрации;
Одежда и обувь для детей от 3 до 14 лет – чаще всего подлежит обязательной сертификации, реже, когда речь идет о верхней одежде, валенках – декларированию;
Взрослая одежда: на нижнее белье, чулочно-носочные изделия, одежду первого слоя нужен сертификат, верхняя одежда – куртки, пальто, плащи, пуховики – требуют декларации.
То есть, вопреки распространённому мнению, сертификация верхней одежды, если она предназначена для взрослых, в большинстве случаев не требуется. Нужна декларация, самостоятельно зарегистрированная в ФСА.
Но тут важно помнить: если документы подобраны неверно, это считается нарушением, и в случае проверки они могут быть признаны недействительными.
Ошибка №2: Отсутствие подтверждающих документов и протоколов испытаний
Один из самых частых вопросов – можно ли «просто оформить сертификат без образцов и испытаний». Ответ – нет, если вы хотите действовать легально.
Для оформления декларации или сертификата соответствия производитель обязан представить:
Протоколы испытаний из аккредитованной лаборатории;
Документы на сырье – ткань, нитки, фурнитуру;
Маркировку, этикетки, состав ткани;
Сведения об изготовителе, в том числе договоры или ТУ.
Если речь идёт об импорте, добавляются таможенные документы и контракты с поставщиками. При сертификации детской одежды потребуется также СГР от Роспотребнадзора.
На практике же некоторые компании пытаются обойтись только шаблонным описанием товара и не проводят лабораторных исследований. В результате при малейшей проверке такие документы аннулируются, а товар изымается с реализации. Помимо репутационных потерь, бизнесу грозят штрафы до 1 млн рублей и блокировка работы на маркетплейсах.
Ошибка №3: Игнорирование добровольной сертификации и узкоспециализированных стандартов
Добровольная сертификация – инструмент, который укрепляет позиции бренда, повышает доверие потребителя и помогает участвовать в тендерах и оптовых поставках. Производители часто фокусируются только на обязательной части сертификации и упускают из вида важные дополнительные документы:
ISO 9001 или ISO 14001 – говорят о высоком уровне качества и управлении производством;
Эко-сертификаты – актуальны для детской и экологичной одежды;
Сертификаты по ТУ – полезны для продукции, отличающейся от стандартной.
Например, при производстве одежды из органического хлопка или переработанных тканей можно провести добровольную экологическую сертификацию – это выгодно выделит товар среди конкурентов.
На expertgost.ru можно подобрать подходящий тип добровольной сертификации под вашу нишу и запрос – с учетом специфики ткани, фурнитуры и целевой аудитории.
Где лучше оформлять сертификаты
Ошибки в сертификации часто происходят из-за недостатка информации или попытки «сэкономить» на экспертизе. Чтобы не оказаться в ситуации, когда вашу продукцию внезапно отзывают, или контролирующие органы накладывают штраф, стоит обращаться в проверенные сертификационные центры, которые:
Разбираются в нюансах ТР ТС 017/2011 и 007/2011;
Помогают правильно классифицировать товар;
Подбирают необходимую схему сертификации;
Сопровождают процесс от испытаний до получения документа.
Сертификация верхней одежды и белья, детской обуви и школьной формы, спортивной и домашней одежды – у каждой категории своя специфика.
Как избежать проблем с сертификатами
Вот несколько практичных советов для предпринимателей:
Не начинайте производство до консультации с экспертами – если ваш товар уникален, логичнее будет сразу разработать ТУ и производить с учетом требований этого документа;
Храните протоколы испытаний и документацию не только в электронной, но и в печатной форме – это важно, если вы работаете с госзакупками или крупными сетями;
Обновляйте документы при изменении состава ткани, фурнитуры, производства – даже малейшее отклонение от описания в сертификате может стать основанием для его аннулирования;
Учитывайте добровольные стандарты – они могут помочь в продвижении бизнеса;
Не доверяйте обещаниям «сертификата за 1 час без документов» – такие сертификаты обычно не имеют юридической силы.
На сайте центра сертификации можно получить полную информацию по любому типу одежды – от детской до спецодежды, заказать документы, подобрать добровольные сертификаты, которые помогут вашему бренду расти и развиваться.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темыдо 2021 года
Это читают
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
12:23 1 Августа Студенты СахГУ осваивают стрельбу из автомата Калашникова
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
11:37 11 Июля Судебные приставы Сахалина отработали действия при угрозе теракта
09:24 18 Июля Жители холмской пятиэтажки блокируют проведение капитального ремонта
12:38 9 Июля Сахалинский предприниматель расширяет производство натурального чая
17:30 18 Июля В Южно-Сахалинске ограничат движение на трех улицах из-за ремонтных работ
Выбор редакции
- 17:42 Вчера Фестиваль "Искусство Жизни" открывает третий сезон на Сахалине
- 09:37 6 Августа Сахалинский музей открывает выставку о войне с Японией
- 14:20 5 Августа На Сахалине открыли выставку к Международному дню коренных народов
- 12:23 1 Августа Студенты СахГУ осваивают стрельбу из автомата Калашникова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?