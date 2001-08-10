ТОП-3 ошибки производителей при оформлении сертификатов на одежду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Одежда – один из самых массовых сегментов потребительского рынка, в этой отрасли особенно строго регулируются вопросы безопасности продукции. Предпринимателям необходимо пройти сертификацию, чтобы легально продавать свою продукцию в России и других странах ЕАЭС. Но даже опытные участники рынка совершают ошибки, которые могут привести к отказу в выдаче сертификата, штрафам, задержкам поставок, отзыву товара с прилавков.

Рассмотрим три наиболее частые ошибки, которые допускают производители при оформлении документов.

Ошибка №1: Неправильный выбор формы оценки соответствия

Самое распространённое заблуждение среди начинающих производителей – что вся одежда подлежит только сертификации. На практике это не так. Вся продукция легкой промышленности регулируется ТР ТС 007/2011 на детскую продукцию и ТР ТС 017/2011 на текстиль для взрослых: оба регламента устанавливают обязательные формы подтверждения качества – сертификация и декларирование соответствия.

Вот где чаще всего путаются производители:

Детская одежда 1 слоя для малышей до трёх лет требует декларации и свидетельства о госрегистрации;

Одежда и обувь для детей от 3 до 14 лет – чаще всего подлежит обязательной сертификации, реже, когда речь идет о верхней одежде, валенках – декларированию;

Взрослая одежда: на нижнее белье, чулочно-носочные изделия, одежду первого слоя нужен сертификат, верхняя одежда – куртки, пальто, плащи, пуховики – требуют декларации.

То есть, вопреки распространённому мнению, сертификация верхней одежды, если она предназначена для взрослых, в большинстве случаев не требуется. Нужна декларация, самостоятельно зарегистрированная в ФСА.

Но тут важно помнить: если документы подобраны неверно, это считается нарушением, и в случае проверки они могут быть признаны недействительными.

Ошибка №2: Отсутствие подтверждающих документов и протоколов испытаний

Один из самых частых вопросов – можно ли «просто оформить сертификат без образцов и испытаний». Ответ – нет, если вы хотите действовать легально.

Для оформления декларации или сертификата соответствия производитель обязан представить:

Протоколы испытаний из аккредитованной лаборатории;

Документы на сырье – ткань, нитки, фурнитуру;

Маркировку, этикетки, состав ткани;

Сведения об изготовителе, в том числе договоры или ТУ.

Если речь идёт об импорте, добавляются таможенные документы и контракты с поставщиками. При сертификации детской одежды потребуется также СГР от Роспотребнадзора.

На практике же некоторые компании пытаются обойтись только шаблонным описанием товара и не проводят лабораторных исследований. В результате при малейшей проверке такие документы аннулируются, а товар изымается с реализации. Помимо репутационных потерь, бизнесу грозят штрафы до 1 млн рублей и блокировка работы на маркетплейсах.

Ошибка №3: Игнорирование добровольной сертификации и узкоспециализированных стандартов

Добровольная сертификация – инструмент, который укрепляет позиции бренда, повышает доверие потребителя и помогает участвовать в тендерах и оптовых поставках. Производители часто фокусируются только на обязательной части сертификации и упускают из вида важные дополнительные документы:

ISO 9001 или ISO 14001 – говорят о высоком уровне качества и управлении производством;

Эко-сертификаты – актуальны для детской и экологичной одежды;

Сертификаты по ТУ – полезны для продукции, отличающейся от стандартной.

Например, при производстве одежды из органического хлопка или переработанных тканей можно провести добровольную экологическую сертификацию – это выгодно выделит товар среди конкурентов.

На expertgost.ru можно подобрать подходящий тип добровольной сертификации под вашу нишу и запрос – с учетом специфики ткани, фурнитуры и целевой аудитории.

Где лучше оформлять сертификаты

Ошибки в сертификации часто происходят из-за недостатка информации или попытки «сэкономить» на экспертизе. Чтобы не оказаться в ситуации, когда вашу продукцию внезапно отзывают, или контролирующие органы накладывают штраф, стоит обращаться в проверенные сертификационные центры, которые:

Разбираются в нюансах ТР ТС 017/2011 и 007/2011;

Помогают правильно классифицировать товар;

Подбирают необходимую схему сертификации;

Сопровождают процесс от испытаний до получения документа.

Сертификация верхней одежды и белья, детской обуви и школьной формы, спортивной и домашней одежды – у каждой категории своя специфика.

Как избежать проблем с сертификатами

Вот несколько практичных советов для предпринимателей:

Не начинайте производство до консультации с экспертами – если ваш товар уникален, логичнее будет сразу разработать ТУ и производить с учетом требований этого документа; Храните протоколы испытаний и документацию не только в электронной, но и в печатной форме – это важно, если вы работаете с госзакупками или крупными сетями; Обновляйте документы при изменении состава ткани, фурнитуры, производства – даже малейшее отклонение от описания в сертификате может стать основанием для его аннулирования; Учитывайте добровольные стандарты – они могут помочь в продвижении бизнеса; Не доверяйте обещаниям «сертификата за 1 час без документов» – такие сертификаты обычно не имеют юридической силы.

На сайте центра сертификации можно получить полную информацию по любому типу одежды – от детской до спецодежды, заказать документы, подобрать добровольные сертификаты, которые помогут вашему бренду расти и развиваться.