Бронешлемы Бр1: преимущества и особенности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бронешлем - неотъемлемая часть экипировки для военных, сотрудников силовых структур и даже гражданских, работающих в опасных зонах. Шлемы Бр1, соответствующие ГОСТам, сочетают надежность, комфорт и доступность. В этой статье описаны преимущества, конструктивные особенности, а также рекомендации по выбору бронешлема 1 класса защиты.

Конструкция и материалы

Бронешлемы 1 класса защиты производятся в соответствии с ГОСТ Р 50744-95 (требования к средствам индивидуальной бронезащиты) и ГОСТ Р 53264-2009 (стандарт для шлемов). Их основу составляет купол из многослойных арамидных волокон (например, российской марки Русар), спрессованных под высоким давлением. Такие волокна обладают высокой устойчивостью к ударам и пулям, сохраняя при этом легкость — вес шлема не превышает 1.2–1.5 кг.

Для усиления защиты в некоторые модели добавляют титановые или стальные пластины толщиной 2–3 мм, которые интегрируют в зоны повышенного риска (лобная и височная части). Внутренняя часть шлема оснащается амортизирующей подкладкой из пенополиуретана, что снижает риск травм при ударах.

Особенности класса Бр1

Классификация бронешлемов в России определяется ГОСТ Р 50744-95. 1 класс защиты означает, что шлем выдерживает:

Удар холодным оружием (топор, нож) с энергией до 50 Дж;

Попадание пуль из гладкоствольного оружия (дробь, картечь) на расстоянии 5 метров;

Защиту от осколков массой до 1 г, летящих со скоростью 400 м/с.

Преимущества бронешлемов Бр1

Легкость и эргономика. – вес до 1.5 кг позволяет носить шлем несколько часов без дискомфорта. Анатомическая форма снижает нагрузку на шею

Сертификация по ГОСТ – гарантирует, что шлем прошел испытания на баллистическую стойкость и безопасность Совместимость с дополнительной защитой – возможность установить забрало, наушники или маскировочный чехол Ремонтопригодность – поврежденные арамидные слои можно заменить, что дешевле покупки нового шлема

Как выбрать бронешлем 1класса защиты

Проверка маркировки – на внутренней стороне купола должно быть клеймо с указанием ГОСТ, класса защиты и даты производства. следует избегать изделий без сертификатов.

Определение размера – необходимо измерить обхват головы на 2 см выше бровей, на основе этого параметра можно выбрать удобное изделие Примерка шлема – он должен плотно прилегать, но не давить, не съезжать при наклонах головы

Бронешлем 1 класса защиты — это продуманное изделие, соответствующее строгим стандартам. Следует выбирать надежные модели с сертификатами ГОСТ - такие шлемы способны сохранить жизнь в критических ситуациях.