Что влияет на прочность силикатных блоков?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Силикатные блоки — востребованный материал в строительстве, особенно в мало- и среднеэтажной застройке. Их ценят за высокую прочность, стабильные геометрические параметры, экологичность и устойчивость к перепадам температур. Однако прочностные характеристики таких блоков напрямую зависят от множества факторов, начиная от состава сырья и заканчивая условиями хранения. Чтобы выбрать надежный материал для несущих конструкций, важно понимать, что именно влияет на его прочность.

Ключевые параметры, определяющие прочность

Состав и качество сырья

✅ Для производства используются известь, кварцевый песок и вода — все компоненты должны быть строго определенного качества

✅ Известь должна быть очищенной от примесей, иначе это ухудшает физико-механические свойства готовых блоков

✅ Размер песчаных частиц влияет на плотность: чем мельче фракция (0,1–0,5 мм), тем выше прочность блока

✅ При несоблюдении стандартных пропорций (примерно 9:1 песок к извести) блоки теряют плотность и устойчивость

✅ Обязательное автоклавирование — обработка паром под высоким давлением (до 12 атмосфер) при температуре 170–200 °C

Блоки, изготовленные с нарушениями технологии, могут разрушиться уже на этапе строительства.

Марка прочности и плотность

✅ Для ответственных несущих конструкций применяются блоки марок М150–М200

✅ В малоэтажном строительстве используются блоки М100–М150

✅ Для перегородок и ненагруженных элементов применимы марки М50–М75

✅ Чем выше плотность, тем больше устойчивость к нагрузкам, особенно на сжатие

При выборе блока важно учитывать не только марку, но и реальную нагрузку в проекте — с запасом.

Влажность материала и условия хранения

✅ Оптимальная влажность силикатных блоков — не выше 5%

✅ Хранение под открытым небом, особенно под дождём или снегом, может снизить прочность на 10–15%

✅ Перед использованием блоки, впитавшие влагу, рекомендуется просушить

✅ Проверка качества проста: сухой блок при ударе издает звонкий звук, а влажный — глухой

Некачественное хранение на строительной площадке может нивелировать все преимущества материала.

Дополнительные факторы, снижающие или повышающие прочность

Точность геометрии и внешний вид

✅ Допустимое отклонение по размерам — не более 1–2 мм

✅ Сквозные трещины и сколы ухудшают несущую способность

✅ Чем точнее форма, тем тоньше кладочные швы и выше прочность стены в целом

Возраст блока

✅ Полный набор прочности происходит в течение 28 суток после производства

✅ Использование слишком «свежих» блоков (до 7 дней) может привести к усадке или просадке кладки

Правильная технология кладки

✅ Лучше использовать тонкошовный клей, а не цементный раствор — это увеличивает общую монолитность конструкции

✅ Соблюдение перевязки швов (не менее 1/3 длины блока) повышает устойчивость кладки

✅ Армирование через каждые 3–4 ряда предотвращает появление трещин

Прочность всей стены зависит не только от блока, но и от профессионализма каменщика.

Как силикатные блоки выглядят на фоне аналогов

Прочность на сжатие:

Силикатные блоки: 50–200 кгс/см²

Газобетон: 25–50 кгс/см²

Керамический кирпич: 50–300 кгс/см²

Морозостойкость:

Силикатные блоки: F35–F100

Газоблоки: F25–F75

Керамоблоки: F50–F100

Силикатные блоки обеспечивают баланс между прочностью и экономичностью, уступая лишь по универсальности керамике, но превосходя ячеистые материалы по несущим характеристикам.

Соблюдение всех технологических требований при выборе, хранении и монтаже силикатных блоков — это гарантия того, что конструкция прослужит не одно десятилетие. При грамотном подходе они сохраняют свои прочностные свойства на протяжении 50 лет и более, не теряя надежности и устойчивости к нагрузкам.