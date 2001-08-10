Зачем сдавать паллеты?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

У ряда операторов-производителей, которые специализируются на изготовлении и продаже поддонов, практикуется приём паллет с последующим ремонтом и повторной реализацией. А нередко снова в оборот тару берут те же компании, которые и сдали её в ремонт.

Забота об экологии

Повторное использование изделий – это существенное снижение затрат, и не только финансовых.

Использование поддонов несколько раз сокращает количество отходов, что положительно сказывается на экологии и позволяет сократить расходы на утилизацию. Кстати, предприятие, активно применяющее экологические практики, может улучшить свой имидж, что может привлечь новых клиентов, заботящихся об экологии.

Снижение рисков и оптимизация

Повторное использование поддонов снижает риски, связанные с покупкой некачественных новых поддонов, так как у уже использованной тары есть определённая репутация. Производитель уверен в качестве, размерах, просто из-за времени, интенсивной эксплуатации ослабел крепеж, деформировались отдельные доски – именно по этому паллеты и несут в ремонт https://moscow.rtekh.ru/, но сами поддоны (как тара) потребителя максимально устраивают. Если паллеты используются в вертикально интегрированной цепочке поставок, это упрощает управление запасами и минимизирует необходимость в бухгалтерском учете нового пакета поддонов.

Регулярное обслуживание и повторное использование поддонов может увеличить их срок службы, что в итоге приводит к дополнительной экономии.

Приём и обмен паллетами

Приём и обмен иногда целесообразен и потому, что клиенту нужны другие размеры, конфигурация поддонов, а качество их полностью устраивает.

Когда актуальна такая задача?

Компания начинает использовать новые товары, которые требуют другой упаковки или размеров, может потребоваться замена поддонов на подходящие по размеру.

Проводится оптимизация логистики и хранения. При изменении схемы хранения или перевозки продукции может возникнуть необходимость в обмене поддонов на более компактные или удобные для конкретных условий транспортировки.

На повестке дня - экономия пространства. Для оптимизации использования складских площадей может потребоваться переход на паллеты меньшего размера, которые лучше вписываются в существующие системы хранения.

Также некоторые клиенты могут требовать определенные размеры поддонов в зависимости от их собственных систем логистики и хранения. В таких случаях обмен становится необходимым для удовлетворения требований заказчиков.

Таким образом, приём и обмен тары может быть обусловлен самыми разными причинами, но в любом случае в фокусе – практичность, рациональность, выгода.