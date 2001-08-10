Зачем сдавать паллеты?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
У ряда операторов-производителей, которые специализируются на изготовлении и продаже поддонов, практикуется приём паллет с последующим ремонтом и повторной реализацией. А нередко снова в оборот тару берут те же компании, которые и сдали её в ремонт.
Забота об экологии
Повторное использование изделий – это существенное снижение затрат, и не только финансовых.
Использование поддонов несколько раз сокращает количество отходов, что положительно сказывается на экологии и позволяет сократить расходы на утилизацию. Кстати, предприятие, активно применяющее экологические практики, может улучшить свой имидж, что может привлечь новых клиентов, заботящихся об экологии.
Снижение рисков и оптимизация
- Повторное использование поддонов снижает риски, связанные с покупкой некачественных новых поддонов, так как у уже использованной тары есть определённая репутация. Производитель уверен в качестве, размерах, просто из-за времени, интенсивной эксплуатации ослабел крепеж, деформировались отдельные доски – именно по этому паллеты и несут в ремонт https://moscow.rtekh.ru/, но сами поддоны (как тара) потребителя максимально устраивают.
- Если паллеты используются в вертикально интегрированной цепочке поставок, это упрощает управление запасами и минимизирует необходимость в бухгалтерском учете нового пакета поддонов.
Регулярное обслуживание и повторное использование поддонов может увеличить их срок службы, что в итоге приводит к дополнительной экономии.
Приём и обмен паллетами
Приём и обмен иногда целесообразен и потому, что клиенту нужны другие размеры, конфигурация поддонов, а качество их полностью устраивает.
Когда актуальна такая задача?
- Компания начинает использовать новые товары, которые требуют другой упаковки или размеров, может потребоваться замена поддонов на подходящие по размеру.
- Проводится оптимизация логистики и хранения. При изменении схемы хранения или перевозки продукции может возникнуть необходимость в обмене поддонов на более компактные или удобные для конкретных условий транспортировки.
- На повестке дня - экономия пространства. Для оптимизации использования складских площадей может потребоваться переход на паллеты меньшего размера, которые лучше вписываются в существующие системы хранения.
Также некоторые клиенты могут требовать определенные размеры поддонов в зависимости от их собственных систем логистики и хранения. В таких случаях обмен становится необходимым для удовлетворения требований заказчиков.
Таким образом, приём и обмен тары может быть обусловлен самыми разными причинами, но в любом случае в фокусе – практичность, рациональность, выгода.
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