Как роль следователя Глухарева изменила карьеру Максима Аверина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2008 год стал поворотным в карьере Максима Аверина. Именно тогда на экраны вышел сериал «Глухарь», рассказывающий о буднях московской милиции с присущим жанру натурализмом и необходимой долей юмора.

Роль следователя Сергея Глухарева не просто сделала актёра звездой всероссийского масштаба известность, но и кардинально изменила его творческую судьбу.

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Новый герой для российского телевидения

До «Глухаря» Аверин был известен преимущественно театральной публике как актер «Сатирикона». Конечно, были у него и киноработы, например, главные роли в сериалах о буднях пожарных «Огнеборцы» (2003) и сотрудниках военного госпиталя «Карусель» (2004). Однако широкой аудитории его имя мало о чем говорило. Все изменилось с появлением Сергея Глухарева.

Персонаж Аверина предстал перед зрителями не безупречным стражем порядка, а настоящим человеком с противоречивым характером. Эдаким жестким циником с богатым жизненным опытом за плечами. Сам актер открыто заявлял, что не стремился создать образ идеального защитника закона: «Хотите идеальных – смотрите „Следствие ведут ЗнаТоКи“».

Вместе с Максимом на главные роли в сериале были утверждены Денис Рожков и Владислав Котлярский, но именно харизматичный Глухарев быстро завоевал любовь зрителей. Критики единодушно признали, что эта роль стала для Аверина знаковой. Да и актёр не скрывал, что это – его первый большой сериал.

Едва не упущенный шанс

А ведь Сергей Глухарев мог получиться совсем иным, ведь изначально Максим Аверин не хотел соглашаться на эту роль. Уж слишком много однотипных сериалов «про ментов» было на тот момент на телевидении.

Но после того, как Аверин прочитал сценарий, он всё-таки решил попытать счастья – проект обещал оказаться нешаблонной историей. И он загорелся желанием воплотить на экране обычного человека, подобного какому каждый может встретить хоть на лестничной клетке, хоть в очереди в магазине.

По признанию Максима, работая над Глухаревым, он ориентировался на Олега Ефремова и Георгия Юматова. Не в том смысле, что сравнивал себя с ними, а профессиональном плане, а в том, что эти артисты часто играли именно таких героев «из народа». А вот популярный десятилетие назад сериал «Улицы разбитых фонарей», персонажи которого как раз были такими обычными людьми, Аверин, как ни странно, вообще ни разу не смотрел.

Национальное признание

Популярность Аверина росла с каждой новой серией. В 2011 году профессиональное сообщество отметило талантливую работу актера – Максим Аверин получил престижную телевизионную премию ТЭФИ в номинации «Лучшая мужская роль».

«Глухарь» выходил на протяжении трёх сезонов и обзавелся несколькими полнометражными фильмами. А также породил целую «киновселенную»: после его закрытия сюжетную линию продолжили сериалы «Карпов» и «Пятницкий», действие которых протекало в том же ОВД, где служил Глухарев.

Что касается Аверина, он, конечно, был благодарен «Глухарю» за славу, обрушившуюся на него на четвёртом десятке. Но играть полицейских больше не хотел, несмотря на то, что подобные предложения посыпались на него как из рога изобилия. Просто потому, что не хотел становиться заложником одной роли: «Мне хватает ума понять, что повторяться – это не очень хорошо». А впереди его ждала роль в новом многосерийном проекте...

От следователя к хирургу

Роль Глухарева стала для Аверина своеобразным пропуском в мир больших телевизионных проектов. В 2011 году актер появился в популярном сериале «Интерны» в качестве приглашенной звезды. По иронии судьбы, его персонаж пришел в клинику, чтобы подготовиться к роли врача в будущем проекте.

Этим проектом стал драматический сериал «Склифосовский», премьера которого состоялась в 2012 году. Аверин перевоплотился в блестящего хирурга Олега Брагина – харизматичного, умного человека, но давно потерявшего веру во что-либо, кроме работы.

Образ Брагина во многом перекликался с образом Глухарева, хотя и был перенесен в совершенно иные обстоятельства. Актеру удалось сохранить ту особую «химию», которая покорила зрителей, но при этом создать нового, не менее яркого персонажа. И приковывать внимание к нему на протяжении более чем 12 лет.

Новая жизнь

После успеха «Глухаря» карьера Аверина вышла на новый уровень. Его стали приглашать не только в новые кинопроекты, но и в телешоу. В 2014 году Максим занял соседнее с Леонидом Ярмольником кресло члена жюри в проекте перевоплощений «Точь-в-точь». Практически одновременно его назначили ведущим музыкального шоу «Три аккорда», а котором он оценивал исполнение популярных хитов гостями программы.

Телевизионная известность позволила Аверину расширить свой творческий диапазон, не ограничиваясь актерскими работами. Он успешно проявил себя в качестве шоумена, сохранив при этом верность театру и продолжая сниматься в кино.

Сегодня, спустя 17 лет после выхода «Глухаря», Максим Аверин остается одним из самых востребованных российских актеров. Но именно роль следователя Глухарева стала тем поворотным моментом, который вывел его карьеру на всероссийский уровень и подарил миллионы преданных поклонников.