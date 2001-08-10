Топ-10 уникальных глэмпингов для отдыха на природе в России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Где можно отдохнуть в зеркальном кубе на воде, вращающемся доме или настоящем гнезде на дереве? А понаблюдать за китами, покорить Ладожские шхеры или научиться управлять парусной яхтой? Всё это вы найдете в необычных глэмпингах России, собранных на Naturalist.Travel.



Глэмпинг — это не просто отдых на природе, а способ испытать новые эмоции и зарядиться впечатлениями, не жертвуя комфортом. Команда Натуралиста выбрала 10 уникальных глэмпингов, которые точно стоит посетить.

1. Глэмпинг «Китовый берег» — роскошный отдых на краю света

Мурманская область, Териберка



Это единственный круглогодичный арктик-отель в русском заполярье с уровнем комфорта 4-звездочного отеля, расположенный прямо на берегу Баренцева моря. Здесь можно увидеть китов, поймать камчатского краба, встретиться с шаманом, отправиться в тундру или расслабиться в SPA с видом на ледяное море. Уютные экосферы с панорамными окнами позволят наблюдать северное сияние, не вставая с кровати.

2. Глэмпинг «Лапочкино гнездо» — дома на деревьях, как в детской мечте

Тульская область

Глэмипнг с уникальной атмосферой волшебства, уюта и возвращения в детство. Здесь вас ждут:

«Папин дом» — самый большой дом на дереве в России! С двумя террасами, камином и персональным уличным SPA-бассейном.

«Мамин дом» — единственный в мире дом на дереве, доступный для людей в инвалидных колясках. Это круглый дом с камином и персональным SPA-бассейном.

«Дочкин дом» — уютный дом на дереве с камином и панорамными окнами. А ещё — с качелями прямо под домиком для полного погружения в детство.

Атмосферу глэмпинга дополняют подвесные мостики, террасы, уютные интерьеры и вид на живописный лес.

3. Глэмпинг «Утрау Казань» — уникальные домики в лесу и над водой

Республика Татарстан



«Татарские Мальдивы» — так называют этот глэмпинг. Здесь можно пожить в панорамных зеркальных домах на воде с потрясающим видом, бассейном и пляжной зоной. Также вы можете отдохнуть в доме-гнезде в лесу или в самом высоком доме на дереве в Европе! Панорамные мостики, футуристические сферы, стильные интерьеры, эстетичная территория и SPA с видом на Волгу делают Утрау интересным местом для перезагрузки.

4. Глэмпинг «Ясно Поле» — экопарк и 3D-отель

Тульская область

Не просто глэмпинг, а экопарк и живая деревня. Здесь можно остановиться в необычных домах-коровах на ножках, прогуляться среди арт-объектов (на территории их более 20) или пожить в первом в России отеле, напечатанном на 3D-принтере! Гастрономическая изюминка — своя сыроварня, где можно попробовать фермерские сыры и узнать, как их делают. Место для тех, кто ценит необычную архитектуру, осознанный отдых и натуральную еду.

5. Глэмпинг SCALA в Кабардинке — атмосфера итальянского побережья на Чёрном море

Краснодарский край



Здесь разноформатные домики создают атмосферу средиземноморского курорта, а панорамные виды на море делают каждое мгновение незабываемым. Фишка глэмпинга — SPA на краю скалы с финской сауной, русской баней и расслабляющими процедурами с видом на морские просторы. В панорамном ресторане вы сможете поужинать, любуясь живописным закатом. В глэмпинге проводятся йога-туры и ретриты — отличная возможность уйти от суеты и обрести гармонию.

6. Глэмпинг «Шведские дачи» — органическая архитектура и отдых на реке

Самарская область



Уникальный проект, где дома будто сливаются с природой. Здесь можно остановиться в «Доме на мысе», созданном по проекту итальянского архитектора Луиджи Фьюмара, который работает в стиле органической архитектуры. Глэмпинг предлагает эстетичные домикик для двоих и для больших компаний, с просторными террасами прямо над рекой. На территории есть настоящая монгольская юрта с дровяной печкой и японская купель фурако.

7. Глэмпинг «Точка Немо» — первый в мире яхтенный глэмпинг

Ярославская область



Уникальный яхтенный глэмпинг, не имеющий аналогов в мире. Здесь можно не просто отдохнуть у воды, но и научиться управлять парусной яхтой. Вас ждут разнообразные уединенные домики с видом на озеро и лес: геокупола, А-фреймы, дом на дереве и не только. На территории работает ресторан с авторской кухней и блюдами из местных фермерских продуктов. А также можно расслабиться на SPA-программах в лесной бане или купели фурако под открытым небом.

8. Глэмпинг Lago Ladoga — уединённый отдых на Ладожских шхерах

Республика Карелия

Глэмпинг на острове среди живописных Ладожских шхер, куда можно добраться только на катере — уединение гарантированно! Из геокуполов на карельских скалах открываются панорамные виды на бескрайнюю Ладогу. Гостям доступны туры по Карелии: от экстремальных до гастрономических, релакс-программ и активных приключений. Также вы сможете попробовать Карельскую кухню: в меню входят форель, грибы, ягоды и мед от местных производителей.





9. Глэмпинг Geometrika — стильная геометрия отдыха в Горном Алтае

Республика Алтай



Здесь гости живут в домиках геометрических форм с панорамными видами на живописные пейзажи Горного Алтая. На территории работает SPA-комплекс с бассейнами и саунами. Для активного отдыха можно взять спортивное снаряжение. Всего в 700 метрах горнолыжный курорт Манжерок с оборудованными склонами, современными подъемниками, кафе, сувенирными лавками и смотровыми площадками.

10. Глэмпинг «Дом на дереве» — уникальные домики и милые кролики

Ярославская область

Глэмпинг на берегу Плещеева озера с собственным пляжем. На территории уникальные домики:

Дом на дереве среди ветвей лесного ореха и яблони;

Домик с панорамными окнами и окном в полу, из которого можно наблюдать за милыми кроликами, живущими на территории.

Круглый дом, вращающийся на 360 градусов!

Здесь есть железная дорога, по которой в теплое время года можно прокатиться на дрезине. Рядом находятся музеи и исторические достопримечательности для культурного отдыха.

Глэмпинги в России становятся все более разнообразными и впечатляющими! Выбирайте свой идеальный отдых на сайте Натуралиста с помощью фильтров по впечатлениям, типу домиков, природному окружению и отправляйтесь в незабываемое путешествие