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Назначение и особенности выбора светосигнального оборудования аэродромов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Взлет и посадка – ответственные этапы полетов воздушных судов. Они выполняются в разных условиях и помимо профессионализма пилотов требуют максимального визуального оповещения об окружающей обстановке. Для обозначения взлетно-посадочной полосы (ВПП), рулевых дорожек (РД) и площадок используют светосигнальное оборудование аэродромов. В сочетании с другими мерами оно помогает обеспечить безопасные условия для управления во время взлета, захода на посадку, посадки и руления.
Назначение и комплектация оборудования
Системы светосигнального оборудования устанавливаются на ВПП и других объектах инфраструктуры аэродромов и аэропортов. Они включают аппаратуру дистанционного управления, электротехнические устройства и аэронавигационные огни, которые размещают по особой схеме. Технические условия и другие параметры оборудования регламентируют ФАП-354, АП-170 и другая нормативная документация.
В аэропортах и на аэродромах используют две системы – ОМИ и ОВИ с огнями малой и высокой интенсивности. Первые устанавливают на ВПП, которые предусматривают возможность визуального захода на посадку или по приборам. ОМИ имеют силу света менее 10000 кД и комплектуются лампами мощностью менее 100Вт.
Системы ОВИ представлены тремя вариантами. Они предназначены для точного захода на посадку, который осуществляется по трем категориям (1,2 и 3) в зависимости от условий дальности видимости огней и вертикальной видимости. Основные ориентиры систем ОВИ варьируются от 0 до 800 м по горизонтали и от 0 до 60 м по вертикали. Эффективность достигается благодаря большей силе света (от 10 000 кД) и лампам мощностью 150-200Вт.
По назначению и месту установки различают следующие виды светосигнальных огней:
- постоянного приближения и импульсного излучения – для обозначения осевой линии ВПП;
- входные и посадочные – для указания на порог и конец взлетно-посадочной полосы;
- световых горизонтов – для создания искусственного горизонта, чтобы помочь пилотам ориентироваться и контролировать поперечное положение ВС относительно ВВП;
- ограничительные огни – обозначают конец ВПП;
- стоп-огни – служат для запрета движения в местах пересечения РД и ВПП, ожидания при рулении
- осевые огни ВПП – указывают продольную ось ВПП при взлете и посадке
- огни РД (боковые и осевые) – показывают границы РД
- система визуальной глиссады PAPI – для обозначения траектории, которая гарантирует точный и безопасный заход на посадку.
Аэродромные огни используют для обозначения разных зон взлетно-посадочной полосы, рулевых дорожек, других участков и площадок аэродрома. Назначение и место установки определяет нормативная документация. Цвет также регламентируется и зависит от вида и выполняемых функций. В системах ССО используют белые, зеленые, красные, синие и желтые огни.
Критерии выбора светосигнального оборудования
Основная задача светосигнального оборудования – безопасность при взлете, посадке и движении по ВПП и другим участкам аэродрома. Поэтому системы должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям нормативной документации. Следует также обратить внимание на технические возможности и характеристики отдельных элементов светосигнального оборудования.
Корпуса огней должны выдерживать воздействия климата и влаги, обеспечить защиту оптического модуля от пыли и песка, сохранять привлекательный вид. Основные показатели ламп – продолжительность срока службы, уровень энергопотребление, трудоемкость замены и качество свечения, исключающее мерцание и дискомфорт для зрения.
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