Назначение и особенности выбора светосигнального оборудования аэродромов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Взлет и посадка – ответственные этапы полетов воздушных судов. Они выполняются в разных условиях и помимо профессионализма пилотов требуют максимального визуального оповещения об окружающей обстановке. Для обозначения взлетно-посадочной полосы (ВПП), рулевых дорожек (РД) и площадок используют светосигнальное оборудование аэродромов. В сочетании с другими мерами оно помогает обеспечить безопасные условия для управления во время взлета, захода на посадку, посадки и руления.

Назначение и комплектация оборудования

Системы светосигнального оборудования устанавливаются на ВПП и других объектах инфраструктуры аэродромов и аэропортов. Они включают аппаратуру дистанционного управления, электротехнические устройства и аэронавигационные огни, которые размещают по особой схеме. Технические условия и другие параметры оборудования регламентируют ФАП-354, АП-170 и другая нормативная документация.

В аэропортах и на аэродромах используют две системы – ОМИ и ОВИ с огнями малой и высокой интенсивности. Первые устанавливают на ВПП, которые предусматривают возможность визуального захода на посадку или по приборам. ОМИ имеют силу света менее 10000 кД и комплектуются лампами мощностью менее 100Вт.

Системы ОВИ представлены тремя вариантами. Они предназначены для точного захода на посадку, который осуществляется по трем категориям (1,2 и 3) в зависимости от условий дальности видимости огней и вертикальной видимости. Основные ориентиры систем ОВИ варьируются от 0 до 800 м по горизонтали и от 0 до 60 м по вертикали. Эффективность достигается благодаря большей силе света (от 10 000 кД) и лампам мощностью 150-200Вт.

По назначению и месту установки различают следующие виды светосигнальных огней:

постоянного приближения и импульсного излучения – для обозначения осевой линии ВПП;

входные и посадочные – для указания на порог и конец взлетно-посадочной полосы;

световых горизонтов – для создания искусственного горизонта, чтобы помочь пилотам ориентироваться и контролировать поперечное положение ВС относительно ВВП;

ограничительные огни – обозначают конец ВПП;

стоп-огни – служат для запрета движения в местах пересечения РД и ВПП, ожидания при рулении

осевые огни ВПП – указывают продольную ось ВПП при взлете и посадке

огни РД (боковые и осевые) – показывают границы РД

система визуальной глиссады PAPI – для обозначения траектории, которая гарантирует точный и безопасный заход на посадку.

Аэродромные огни используют для обозначения разных зон взлетно-посадочной полосы, рулевых дорожек, других участков и площадок аэродрома. Назначение и место установки определяет нормативная документация. Цвет также регламентируется и зависит от вида и выполняемых функций. В системах ССО используют белые, зеленые, красные, синие и желтые огни.

Критерии выбора светосигнального оборудования

Основная задача светосигнального оборудования – безопасность при взлете, посадке и движении по ВПП и другим участкам аэродрома. Поэтому системы должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям нормативной документации. Следует также обратить внимание на технические возможности и характеристики отдельных элементов светосигнального оборудования.

Корпуса огней должны выдерживать воздействия климата и влаги, обеспечить защиту оптического модуля от пыли и песка, сохранять привлекательный вид. Основные показатели ламп – продолжительность срока службы, уровень энергопотребление, трудоемкость замены и качество свечения, исключающее мерцание и дискомфорт для зрения.