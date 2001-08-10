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Какие опасности могут подстерегать дайвера под водой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дайвинг – захватывающий вид спорта, позволяющий человеку погрузиться в таинственный мир океана, исследовать коралловые рифы, встретить экзотических морских обитателей и насладиться невероятной красотой подводного мира. Но, несмотря на всю романтику, погружение под воду может скрывать множество опасностей, о которых следует знать каждому дайверу. Об основных угрозах, с которыми можно столкнуться под водой, как и о способах их предотвращения, рассказывают опытные инструкторы дайвинг-центра Easy Divers (https://eazydivers.com/).
Баротравмы
Баротравма представляет собой повреждение тканей организма вследствие резкого изменения давления. Наиболее часто встречаются баротравмы уха и легких. Когда дайвер спускается глубже, давление воды увеличивается, и воздух внутри тела сжимается. Если вовремя не выровнять давление, это может привести к разрыву барабанной перепонки или повреждению легочной ткани.
Избежать баротравм позволяет регулярное продувание ушей при погружении по спецметодикам, запрет на ныряния с заложенным носом либо простудными заболеваниями, соблюдение правил безопасного всплытия.
Декомпрессионная болезнь (ДКБ)
Возникает, когда азот, растворенный в крови при погружениях на большие глубины, начинает выделяться в виде пузырьков при быстром подъеме на поверхность. Эти пузырьки могут блокировать кровеносные сосуды, вызывая серьезные повреждения органов и тканей.
Для предотвращения рекомендуется соблюдать режимы декомпрессии, делать остановки безопасности при всплытии, соблюдать допустимые пределы глубины и времени погружения.
Морские животные
Несмотря на то, что большинство морских существ не представляют угрозы для человека, существуют виды, способные нанести вред. Например, медузы, морские ежи, скаты и акулы могут стать причиной неприятных инцидентов.
Чтобы не пострадать при погружении, изучите местные виды фауны и их поведение, носите защитную одежду (гидрокостюм, перчатки), будьте осторожны при плавании вблизи коралловых рифов и каменистых участков.
Холодовой шок и переохлаждение
Погружаясь в холодные воды, дайвер рискует испытать холодовой шок – резкое снижение температуры тела, вызывающее судороги, потерю сознания и даже смерть. Переохлаждение происходит постепенно, приводя к усталости, снижению координации движений и ухудшению мышления.
Чтобы исключить негативные последствия, надевайте соответствующий гидрокостюм, учитывая температуру воды, планируйте погружения с учетом погодных условий и вашего уровня подготовки, помните о признаках переохлаждения и немедленно прекращайте погружение при их появлении.
Дайвинг – увлекательное занятие, однако оно требует серьезного подхода в плане подготовки и соблюдения всех мер предосторожности. Осведомленность о возможных опасностях, умение правильно реагировать на непредвиденные ситуации помогут вам наслаждаться подводными приключениями безопасно и с удовольствием.
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