Вакуумная присоска для стекла: особенности и причины выбора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Довольно часто заказчиков специализированной компании-производителя интересует присоска для стекла вакуумная, другое название которой – стеклодомкрат.
Прежде чем подобрать подходящее изделие этого вида, ориентируются на материалы изготовления, а также качественные характеристики, ключевой из которой является надежность вакуумной присоски.
Потому в статье будем разбираться с принципом устройства и работы этого элемента, другими вопросами.
Принцип устройства
Стеклодомкрат современного конструктивного устройства состоит из таких элементов:
- Ручки, необходимой для захвата присоски, которую присоединяют к поверхности.
- Чаши, изготовленной из пластика либо металла, которая дополнена резиновым ободом.
Стеклодомкрату обычно придают круглую форму, а диаметр его чаши находится в диапазоне 100-123 мм.
Иногда чаше придают форму овала, а используют такие конструктивные элементы для транспортировки тончайших стеклянных полос или же других материалов, характеризующихся хрупкостью.
Суть использования
Применять вакуумную присоску получится с максимальной пользой и высокой эффективностью, если понимать принцип ее работы.
Так, когда в середине чаши формируется вакуум, поверхность присоски становится подверженной воздействию атмосферного давления.
В результате присоска плотно прижимается к поверхности того объекта, который понадобится перемещать. Грузоподъемность же повышается в зависимости от увеличения радиуса захвата.
Назначение
Стеклодомкрат – идеальное решение для перемещения грузов на таких условиях, когда они сохраняют свою целостность. Так, применение вакуумных присосок позволяет избежать повреждения и царапин.
Особенно востребованы такие устройства для транспортировки хрупких материалов. Так, они незаменимы при необходимости доставить зеркала, стекла и подобные материалы.
Чтобы использовать вакуумные присоски максимально правильно, нужно соблюдать ограничения по массе, актуальные для каждой модели. К тому же устройства будут работать только в случае, если поверхность предметов, которые нужно перемещать, будет чистой, чтобы ничего не препятствовало качественной фиксации присоски.
Когда пользователь разберется с принципом работы стеклодомкрата, то сможет использовать его максимально эффективно. На сайте специализированной компании-производителя можно подобрать не только вакуумную присоску, но и купить носовой упор.
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