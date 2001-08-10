Вакуумная присоска для стекла: особенности и причины выбора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Довольно часто заказчиков специализированной компании-производителя интересует присоска для стекла вакуумная, другое название которой – стеклодомкрат.

Прежде чем подобрать подходящее изделие этого вида, ориентируются на материалы изготовления, а также качественные характеристики, ключевой из которой является надежность вакуумной присоски.

Потому в статье будем разбираться с принципом устройства и работы этого элемента, другими вопросами.

Принцип устройства

Стеклодомкрат современного конструктивного устройства состоит из таких элементов:

Ручки, необходимой для захвата присоски, которую присоединяют к поверхности.

Чаши, изготовленной из пластика либо металла, которая дополнена резиновым ободом.

Стеклодомкрату обычно придают круглую форму, а диаметр его чаши находится в диапазоне 100-123 мм.

Иногда чаше придают форму овала, а используют такие конструктивные элементы для транспортировки тончайших стеклянных полос или же других материалов, характеризующихся хрупкостью.

Суть использования

Применять вакуумную присоску получится с максимальной пользой и высокой эффективностью, если понимать принцип ее работы.

Так, когда в середине чаши формируется вакуум, поверхность присоски становится подверженной воздействию атмосферного давления.

В результате присоска плотно прижимается к поверхности того объекта, который понадобится перемещать. Грузоподъемность же повышается в зависимости от увеличения радиуса захвата.

Назначение

Стеклодомкрат – идеальное решение для перемещения грузов на таких условиях, когда они сохраняют свою целостность. Так, применение вакуумных присосок позволяет избежать повреждения и царапин.

Особенно востребованы такие устройства для транспортировки хрупких материалов. Так, они незаменимы при необходимости доставить зеркала, стекла и подобные материалы.

Чтобы использовать вакуумные присоски максимально правильно, нужно соблюдать ограничения по массе, актуальные для каждой модели. К тому же устройства будут работать только в случае, если поверхность предметов, которые нужно перемещать, будет чистой, чтобы ничего не препятствовало качественной фиксации присоски.

Когда пользователь разберется с принципом работы стеклодомкрата, то сможет использовать его максимально эффективно. На сайте специализированной компании-производителя можно подобрать не только вакуумную присоску, но и купить носовой упор.