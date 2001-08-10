Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кнехт (от голл./нидерл. Knecht) – морской термин, обозначающий металлическую, пластиковую или деревянную конструкцию, используемую для швартовки судов к причалам или другим судам с помощью канатов и тросов. Примеры швартовых кнехтов: https://yponton.ru/utki-i-knekhty/.

Двухтумбовый металлический кнехт на судне. Источник фото: Piqsels.com

Кнехты устанавливают как на судах, так и на причалах. Когда корабль, лодка, катер или яхта причаливается к месту стоянки, кнехты помогают удерживать судно в нужном положении, предотвращая отрыв от причала. Это особенно важно в условиях сильного ветра и волнения. Кнехты также используются для швартовки судов к другим судам, что позволяет им находиться в стабильном положении во время операций по погрузке или разгрузке грузов, либо во время ремонта или технического обслуживания.

Виды кнехтов и материалы изготовления

Существует несколько видов кнехтов, различающиеся по своей форме:

Однотумбовые кнехты, так называемые битенги, состоят из одной вертикальной тумбы с поперечной перекладиной или без неё. Двухтумбовые кнехты состоят из двух вертикальных тумб, что позволяет накладывать тросы и канаты восьмёркой. Крестовые кнехты могут иметь одну или две вертикальные тумбы и поперечную перекладину между ними – такая конструкция позволяет завязывать сложные и надежные узлы, а перекладина защищает от соскальзывания троса.

Материалы производства кнехтов включают:

высокопрочную сталь, устойчивую к коррозии;

долговечный и надежный чугун;

легкий и коррозионно-стойкий алюминий;

твердые породы дерева, такие как дуб или сосна;

ударопрочные пластиковые материалы, такие как полипропилен или полиэтилен.

Кнехты являются важным элементом безопасности на судах и причалах, обеспечивая надежное удержание судов в нужном положении. Выбор правильного типа и материала кнехта зависит от конкретных требований и условий эксплуатации.

Деревянный кнехт на причале. Источник фото: Piqsels.com

Историческая справка

Кнехты имеют давнюю историю. В эпоху парусных судов (XVI-XIX века), когда судоходство было особенно развито, кнехты играли важную роль в обеспечении безопасности судов в портах и гаванях. Парусные корабли были снабжены кнехтами со специальными шкивами для установки подвижных такелажных приспособлений. Тогда кнехты чаще изготавливали из дерева (для кораблей) или металла (для причалов). Классическая конструкция тех швартовых устройств дошла и до наших дней. В более поздние времена, с развитием пароходов и коммерческого судоходства, кнехты стали более замысловатыми по форме, но сохраняли те же конструктивные особенности: надежное основание с одной или двумя тумбами – прямые или под наклоном – и наличие шляпок или перекладин для предотвращения соскальзывания тросов.