Временная регистрация для детей и иностранцев: особенности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обязательное получение временной прописки - это правило, которое не относится к высококвалифицированным специалистам, а также членам их семей в следующих ситуациях:

лица приехали в Россию на срок не больше, чем девяносто суток;

у иностранцев имеется постоянная прописка на территории нашей страны, хотя они временно переместились в другой регион на срок, превышающий тридцать суток.

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Иностранные граждане, которые приехали в Российскую Федерацию, могут рассчитывать на получение временной регистрации в нескольких видах. К примеру, они имеют отличную возможность временно зарегистрироваться в помещении работодателя, которое не является жилым, в том случае, если они там живут по факту. Речь идет о заводах, офисах, складах и прочее. Также иностранцы, владеющие недвижимостью на российской территории, могут взять на себя обязанности принимающей стороны, регистрируя на собственной жилой площади лиц, которые являются жителями других стран.

Следует отметить, что ранее иностранные граждане, которые владели российской недвижимостью, не имели такой возможности. Исключение составляли только высококвалифицированные специалисты. В настоящий момент владелец квартиры обязательно должен на протяжении 7 суток относительно заселения уведомить орган, который занимается миграционным учетом.

Если объект недвижимого имущества, где будет проживать иностранный гражданин, принадлежит человеку с российским гражданством, постоянно находящимся за пределами территории родной страны, в таком случае иностранец должен самостоятельно поставить в известность о собственном прибытии орган миграционного учета. Также нужно согласие принимающей стороны, которое заверено нотариально.

Что нужно знать о временной прописке для детей?

Для несовершеннолетних лиц (людей, которые не достигли четырнадцати лет, или граждан под опекой старших) местом пребывания или жительства считается объект недвижимого имущества, в котором зарегистрированы их законные опекуны или родители. Если у двух родителей регистрация в разных местах, они имеют право зарегистрировать несовершеннолетнего на выбор по любому из них.

Детям временная регистрация нужна для выполнения от их имени разнообразных юридических действий. К примеру, для зачисления в общеобразовательное учреждение, прикрепления к государственной поликлиники и проч. Несмотря на то, что формально детей обязаны принимать в школы и детсады без регистрации, в реальности на практике чаще всего отсутствие прописки становится настоящей причиной отказа. Подобные действия юристы рекомендуют обжаловать или же оформить регистрацию. Получение прописки – простой процесс, который не займет много времени. Для этого необходимо в МФЦ предоставить необходимый пакет документации или обратиться в специализированную юридическую компанию, сотрудники которой окажут всестороннюю помощь.

Пакет документов для получения временной прописки несовершеннолетнему через МФЦ:

копия свидетельства о рождении ребенка с оборотной стороной, где имеется отметка о гражданстве. Если гражданин постоянно живет в другой стране, следует предоставить его иностранный паспорт;

заявление от законного родителя или другого представителя на бланке по специальной форме.

Чтобы оформить для ребенка временную регистрацию, необходимо согласие его двух родителей. Если у них нет единого мнения по этому вопросу, тогда решение будет приниматься через суд.