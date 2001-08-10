Что вызывает взрыв автомобильной шины?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почти каждый автомобилист на каком-то этапе своей водительской карьеры видел кого-то, застрявшего на обочине автомагистрали со следом взорванной шины, выглядящего довольно подавленным, пока он ждет, пока приедет помощь на дороге и отбуксирует его домой, или до ближайшего гаража.

Что бы вы сделали в такой ситуации? Как этого избежать? К счастью, есть ответы на все вопросы, так что прочтите и попытайтесь проблить срок службы нового комплекта летних колес автомобиля.

Что вызывает взрыв шины?

Взрывы, также известные как разрывы резины, может произойти по множеству причин, некоторые из которых просто неизбежны. Однако, как и во многих аспектах вождения, небольшой уход и регулярное техническое обслуживание помогут ездить без драмы как можно дольше. Интернет магазин колес в Волгодонске, подготовил материал, призванный раскрыть некоторые нюансы и причины возникновения.

Давление

Наиболее распространенной причиной взрыва автошины является то, чего можно легко избежать, регулярно проверяя давления. Есть мнение, что это причина чрезмерного накачивания - причина взрыву. Однако недостаточное надувание будет не менее опасным.

Недокаченные колеса будут больше деформироваться, вызывая дополнительное трение и, как следствие, повышая температуру каркаса до точки, когда она больше не может выдерживать тепло. Это чаще встречается летом, поскольку более высокая температура поверхности дороги может усугубить проблему, ослабить шину и привести к взрыву. Говорят, что недостаточное давление автошины является основной причиной взрыва грузовых моделей на автомагистралях.

С другой стороны, перекачанная резина приведет к их расширению больше, чем предполагалось. Давление в шинах растет по мере движения, и резина нагревается. Температура окружающей среды и дороги вызывает значительные изменения. Значения выше рекомендованного уровня сыграют злую шутку.

Состояние автошины

Всегда важно следить за состоянием колес. Если автошины использовались на неровной дороге или вы регулярно ездите по выбоинам, состояние комплекта может сильно ухудшиться. Если на внешней стороне шины есть порезы, трещины или другие повреждения или неравномерный износ из-за проблем с подвеской, вероятность того, что колеса выйдут из строя, возрастает в геометрической прогрессии.

То же самое касается возраста резины. Старые автошины изнашиваются быстрее, чем новые, и если на резине не осталось достаточного количества протектора, вам грозит внушительный счет – либо из-за ремонта подвески, либо восстановления авто после ДТП.

Погода

Об этом уже упоминалось, но летом больше шансов пострадать от разрыва шины, чем зимой. Лето становится все теплее и теплее, температура на дорогах растет, и чем горячее асфальтовое покрытие, тем горячее будет шина. Повышение температуры приведет к тому, что колесо станет более нестабильным, и если вообще есть какие-либо дефекты или несоответствия в давлениях, вы (по иронии судьбы, учитывая погоду) едете по тонкому льду.

Воздействие

Мы уже упоминали о выбоинах, но в данном случае это было в том случае, если вам посчастливилось продолжить движение после наезда на одну из них. Иногда вам не так повезет, в неправильном месте и на неправильной скорости, это приведет к мгновенному выходу из строя автошины. Эта проблема может возникнуть в любое время и на любой дороге. Во время вождения важно проявлять бдительность, и, если это безопасно, старайтесь избегать любых препятствий на дороге, чтобы защитить автошины.

Вождение на высокой скорости

Заядлые поклонники автоспорта привыкли видеть выход из строя шин – досадный побочный результат доведения автомобилей и их компонентов до абсолютного предела. Конечно, вы вряд ли будете ездить со скоростью Льюиса Хэмилтона, но езда со скоростью, на которую рассчитаны автошины, может иметь такой же эффект, как и езда со скоростью почти 250 км в час по улицам города.

Увеличение скорости означает увеличение трения. Увеличение трения означает повышение температуры. Повышенная температура… ну, вы уже должны иметь хорошее представление о том, что это значит. Если перед вами пустой участок автомагистрали, придерживайтесь ограничения скорости – что вам следует делать в любом случае, если только вы не мечтаете о штрафе и штрафных баллах – и сохраните все четыре шины в целости и сохранности.

Перегрузка

Если планируете в отпуск на неделю или две, скорее всего, вы загрузите машину большим количеством вещей, чем обычно. Знаете ли вы, что перегрузка машины может привести к взрыву резины? Подобно недостаточному накачиванию воздуха, перегрузка автомобиля приводит к тому, что шины сильнее прогибаются на боковинах, увеличивая трение.

Что делать, если резина взорвалась во время вождения

Вы едете по автостраде со скоростью 100 км в час, и ваше колесо взрывается. Что теперь? Самое главное – постараться сохранять спокойствие. Одной из основных причин аварий с взрывами резины является неспособность водителей сохранить контроль над транспортом. Одна из самых важных вещей, которую следует помнить — не прикасаться к педали тормоза.

Передние колеса

Если одна из передних шин взорвется, автомобиль внезапно начнет отклоняться в одном направлении. Как упоминалось выше, не прикасайтесь к педали тормоза. Вместо этого крепко возьмитесь за руль, выключите педаль газа и постарайтесь осторожно взять машину под контроль. Если вы все же решите задействовать тормоза после того, как взяли машину под контроль, делайте это очень и очень осторожно. Переключение на пониженную передачу может - вариантом, но если автомобиль заднеприводный, но делайте это только в том случае, если вы можете избежать резких движений руля. Главным приоритетом должно быть удержание транспорта под контролем и позволить этому постепенно и естественно потерять темп.

Задние автошины

Если заднее колесо выйдет из строя, особенно на более высоких скоростях, вы, вероятно, испытаете некоторое колебание. Еще раз: лучше всего крепко держать руль, держать машину в правильном направлении и позволить ей замедлиться естественным образом. Еще раз: не тормозите. Торможение, скорее всего, приведет к заносу, что значительно ухудшит ситуацию. Если вы можете контролировать автомобиль с передним приводом, можно также замедлиться за счет торможения двигателем и переключения передач.

Как избежать взрыва шины

Самый простой способ — ухаживать за шинами. Регулярное техническое обслуживание, проверки давления и глубины протектора гарантируют, что автошины всегда будут работать так, как они предназначены, и даже в самое жаркое лето смогут выдерживать жару дороги.

Также убедитесь, что вы не перегружаете машину. Если вы планируете небольшую перегрузку, чем обычно, отрегулируйте давление в резине соответствующим образом: больший вес = большее давление. Однако не переусердствуйте и обратитесь к руководству пользователя за точными цифрами, которых следует придерживаться.

Всегда покупайте самый премиальный вариант, который вы можете себе позволить. Всегда возникает соблазн сэкономить и выбрать менее известную марку или частично изношенные колеса, но более известные имена по типу Bridgestone, Michelin, Goodyear, Pirelli и Continental известны не просто так. Они не только прослужат дольше, но и обеспечат лучшую производительность и могут сэкономить деньги в долгосрочной перспективе. Более качественные колеса снизят расход топлива. Чем дольше прослужат колеса, тем дольше пройдет времени, прежде чем придется покупать новый комплект.