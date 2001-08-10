Особенности выбора и подключения автомобильных камер заднего вида

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Классификация

При выборе камеры заднего вида следует учитывать ряд технических характеристик изделия: стандарт видеосигнала, чувствительность, цветность и пр. Важно также сразу выбрать подходящее место установки. На рынке присутствует широкий выбор моделей в различных вариантах исполнения (с кронштейном, врезные, беспроводные). Для некоторых марок оптимальным вариантом будет приобретение штатной камеры (либо ее аналога).

Автомобильные видеокамеры заднего вида классифицируются по следующим параметрам:

назначению (штатные и универсальные);

способу установки на авто (форм-фактору);

ряду технических характеристик (цветности, стандарту видеосигнала, светочувствительности, разрешению и пр.).

Рассмотрим различные варианты классификаций

По назначению

Отдельные видеокамеры разрабатываются для использования либо на конкретных марках (моделях), либо для широкого спектра автомобилей разных производителей.

Штатные предназначены для авто одной или ряда моделей определенной марки. Как правило, аналогичны установленным на заводе изделиям. Монтируются в конкретное место: ручку задней двери, подсветку номерного знака и пр. Зачастую характеризуются высокой ценой. На рынке есть более дешевые аналоги, которые по качеству могут не отличаться от оригинальных.

Универсальные подходят для широкого спектра моделей разных производителей. Различаются по способу крепления на автомобиль. Могут монтироваться на кронштейне, врезаться в бампер или обшивку, размещаться в номерной рамке, внутри салона и пр. Для универсальных камер заднего вида характерен широкий разброс по ценам и техническим характеристикам. Среди них есть как недорогие массовые модели, так и изделия премиального уровня.

По форм-фактору

Наиболее распространены видеокамеры со следующими вариантами исполнения:

врезные;

на кронштейне;

встроенные в заднюю номерную рамку;

беспроводные.

Опишем эти виды камер.

Врезные

Очень распространенный форм-фактор. Для установки предварительно сверлится отверстие. Чаще всего камера утапливается в заднем бампере. Для надежности фиксации изделие может оснащаться дополнительными клипсами. Комплект обычно включает фрезу для высверливания отверстия заданного размера.

Утопленная в бампер видеокамера хорошо скрыта, что повышает уровень ее антивандальной защиты. Описанный способ крепления характеризуется также высокой надежностью.

Альтернативный вид врезной камеры — с регулировкой наклона. Могут размещаться внутри авто, под обшивкой.

На кронштейне

Удобство такого вида крепления обусловлено его высокой универсальностью. Установить кронштейн можно практически на любую поверхность на различных марках авто. Сама видеокамера может быть жестко закрепленной либо обладающей возможностью регулировки.

Относительный недостаток такого типа размещения — нахождение изделия на виду. Поэтому есть смысл покупки задней камеры в противоударном и влагозащищенном исполнении. Это защитит устройство от вандалов и струй воды.

Улучшенным функционалом обладает сборка из видеокамеры с датчиками парковочного ассистента.

В номерной рамке

Очень простой способ установки. Камера монтируется вместе с идущей в комплекте рамкой заднего номера. Достаточно провести провода, а затем закрепить сборку на кузове. Угол наклона может регулироваться.

Беспроводные

Отсутствие идущей через салон проводки ускоряет монтаж оборудования. Это особенно удобно при установке видеокамеры в длинном автомобиле (грузовике).

Используется два разных вида беспроводного соединения. В первом случае устанавливается пара радиомодемов. Один подсоединяется к монитору, второй — к расположенной в задней части автомобиля стандартной видеокамере. Оба модема отдельно подключаются к бортовой питающей сети.

Второй вариант предусматривает покупку камеры со встроенным передатчиком. Она комплектуется приемным модемом, подключаемым к монитору. Описанные устройства могут запитываться от 24 В для монтажа в грузовых автомобилях.

Технические характеристики

Перечислим основные параметры автомобильных видеокамер.

Стандарт видеосигнала. Большой разницы между протоколами PAL/SECAM и NTSC нет. Важно, чтобы камера заднего вида и монитор работали на одном видеостандарте. Поэтому желательно уточнить характеристики используемого головного устройства (либо другого оборудования). Существуют изделия, работающие в обоих стандартах.

Цветность. Модели с цветным изображением дают более информативную картинку.

Способ обработки сигнала. Цифровые модели вытесняют аналоговые. У них лучше помехоустойчивость и качество изображения.

Вид матрицы. Большинство изделий собрано на матрицах CMOS. У менее распространенных CCD выше чувствительность и качество картинки.

Разрешение матрицы. Параметр влияет на четкость изображения.

Светочувствительность. Стандартный показатель минимально необходимой освещенности — на уровне 0,2 люкс. Дорогие камеры работают на околонулевых значениях.

Инфракрасная подсветка. Благодаря ИК-диодам обеспечивается обзор ночью.

Парковочная разметка. Эта функция повышает безопасность парковки. Лучше выбирать модели с динамической разметкой.

Уровень противоударной, противопылевой и влагозащиты. Защищенный корпус продлит срок надежной эксплуатации устройства.

Желательно также обращать внимание на питающее напряжение, зеркальность, угол обзора и другие параметры.