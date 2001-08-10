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18:36, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Как соединить 2 троса с сохранением надежности и прочности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Грузоподъемные работы обычно связаны с выполнением разных задач. При этом для одних будет достаточно троса одной длины, а для других может потребоваться более длинный канат. Распространены ситуации, когда у пользователя есть несколько коротких изделий, но нет ни одного, имеющего необходимую длину. В этой ситуации можно соединить канаты при помощи специальных устройств.
Если речь идет о металлических изделиях, то целесообразно использовать зажим для троса. Обычно приспособление используется для формирования кольцевых проушин, но также может применяться для соединения двух канатов внахлест. Главное в этой ситуации – правильно подобрать зажим и корректно закрепить его.
Какой зажим для троса лучше использовать
Глобально все зажимы подразделяют на две категории: U-образные и двусторонние. Первые – наиболее распространенные. U-образные зажимы состоят из болта, двух гаек и «седла», представленного металлической основой. Они могут изготавливаться из кованой или мягкой легированной стали. Важно учесть, что последние подходят только для работы с легкими грузами. Что же касается двусторонних зажимов, то они состоят из двух опор с ножками и двух гаек – верхней и нижней. Изделия подходят для применения в обеих направлениях – на ведущем или глухом конце троса.
Соединение двух тросов при помощи зажима производится по инструкции:
- Подбор соответствующего габаритам и типам соединяемых тросов зажима.
- Установка зажима в оптимальной области и затягивание гаек при помощи динамометрического ключа.
- Проверка соединения на прочность.
Если в процессе используется три зажима и более, то их располагают на одинаковом расстоянии друг от друга. Стоит учитывать, что правильный подбор приспособлений позволяет обеспечить высокую надежность соединения. Тем не менее, полученный длинный трос не будет столь же прочным, как цельный. Поэтому его нельзя будет использовать для некоторых видов работ.
Каких ошибок следует избегать
Большинство ошибок напрямую связаны с нарушением момента затяжки: чрезмерно сильное или, наоборот, слабое затягивание гаек может привести к разрушению зажима. Более того, слишком тугая фиксация часто ведет к повреждению канатных прядей, что в результате приводит к деформации троса и невозможности его дальнейшей эксплуатации.
Также важно заранее рассчитывать нужное количество крепежей, корректно рассчитывать расстояние между ними и не допускать применения бракованных, имеющих повреждения изделий. Не забывайте и об обязательной проверке состояния зажима – если на нем заметны повреждения, то эксплуатация полностью исключается.
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