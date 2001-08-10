Что нужно учесть при выборе смартфона Xiaomi

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Xiaomi – один из безоговорочных лидеров на современном рынке смартфонов. Техника, которая выпускается под данным брендом, привлекает пользователей различными особенностями. При ее разработке используются самые современные технологии, дизайн устройств – стильный, качество – бескомпромиссное. Нередко производитель использует свои уникальные разработки.

Еще у этого производителя широкий модельный ряд, в связи с чем подобрать подходящий вариант сможет даже требовательный пользователь. Смартфоны Xiaomi по приятным ценам и с гарантией на год можно приобрести в магазине iЧехол.

Популярные линейки устройств

Отметим две линейки – Mi и Redmi. В первую из них входят устройства для самых требовательных пользователей, которые хотели бы иметь флагманскую модель. В телефонах данной серии устанавливаются топовые процессоры, нередко от Qualcomm.

Еще одна характерная черта – добротное качество сборки и новшества в дизайне. В каталоге Xiaomi можно найти и качественные «безрамочники». Для линейки характерны хорошие камеры. Есть все актуальные технологии, в том числе оптическая стабилизация. Новые MIUI-оболочки в первую очередь выпускаются именно для смартфонов Mi.

Redmi – линейка для нетребовательных пользователей, которые не стремятся купить топовые модели. Впрочем, их технических характеристик вполне достаточно для выполнения повседневных задач. В качестве процессоров здесь обычно чипы Qualcomm или MediaTek среднего уровня. Компания стремится использовать при разработке смартфонов последние тенденции на рынке – в результате получаются устройства с широким набором возможностей по доступной цене.

Как выбрать смартфон

Модельный ряд смартфонов компании действительно огромен, выбрать сможет каждый желающий. Ассортимент мобильных телефонов представлен на сайте https://ichehol.ru/catalog/smartfony-i-planshety/smartfony/, там можно ознакомиться и с предложениями других компаний.

При выборе обращайте внимание на следующие особенности:

Процессор и оперативную память. От данных характеристик зависит то, с какой скоростью будет работать смартфон, сможет ли он запускать современные игры.

Диагональ экрана. Смартфоны на IPS-матрицах передают цвета точно, AMOLED – ярче. Разрешение чем больше, тем лучше.

Память. Android занимает уже почти 20 Гб, а еще хочется хранить на устройстве музыку и видео, устанавливать игры.

Подобрать подходящий вариант можно на ichehol.ru – здесь большой выбор устройств.

В числе плюсов магазина – доступные цены и оперативная доставка. В пределах Самары при заказе на сумму от 3000 рублей – бесплатно. Возможна отправка устройств и в другие регионы России.