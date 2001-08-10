Преимущества проведения детских кулинарных мастер-классов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С приближением очередного детского Дня рождения или другого праздника, родители начинают думать, как развлечь малышей. Нужно что-то оригинальное, но при этом не слишком дорогое, чтобы понравилось всем. Звучит сложно, правда? Мы постараемся с этим помочь. Очень советуем рассмотреть формат кулинарного мастер-класса, если вы не посещали такие мероприятия ранее. Это не просто способ хорошо провести время вместе с ребенком, но и привить ему любовь к готовке. Проходит кулинарный мастер класс для детей в игровом формате, поэтому малышам будет очень интересно и познавательно одновременно. Регулярные мастер-классы для детей проводятся в ресторанах Chili каждые выходные, более подробную информацию по этому поводу вы найдете на сайте chiligroup.ru. Детские мастер-классы — это увлекательные часовые занятия в группе до 12 человек, где малышей научат готовить пиццу, десерты, салаты и различную выпечку.
Очевидные плюсы такого времяпрепровождения
Начнем с того, что это способ заинтересовать ребенка готовкой. Такие навыки во взрослой жизни лишними точно не будут, это мы гарантируем. Среди других преимуществ мы можем выделить следующие:
- малыши откроют для себя новые навыки и научатся самостоятельно управляться на кухне;
- прокачается навык работы в команде, потому что все дети на мастер-классе заняты одним делом;
- во время приготовления пищи развивается мелкая моторика рук, творческое мышление и эстетическое восприятие, расширяется кругозор.
Дети своими руками приготовят еду и сами же с удовольствием ее съедят, без уговоров и просьб взрослых. Если малышу действительно понравится, то вы можете рассчитывать на помощь с готовкой в дальнейшем. Только поддерживайте это увлечение и дома, старайтесь вместе подавать блюда на стол.
Классный формат для проведения Дня рождения
Кулинарный мастер-класс — это интересный формат проведения детского Дня рождения. Можно обыграть его так, что маленькие гости готовят себе еду самостоятельно, а потом устроить вкусное чаепитие со сладкими десертами. Мы уверены, что такой праздник понравится всем. При этом можно обойтись без аниматоров, а значит вы еще и сэкономите. По стоимости кулинарные мастер-классы вполне доступные. Если пригласить на праздник профессионального фотографа, то ваш семейный альбом еще и пополнится классными снимками, а у малыша останутся на память много фото с друзьями детства. Будет что вспомнить!
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