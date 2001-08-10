15с22нж вентиль: определение, особенности, преимущества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15с22нж вентиль монтируют на трубопроводные системы в качестве запорной арматуры. Механизм имеет ручное управление затвором и фланцевый тип соединения. Корпус клапана изготовлен из углеродистой стали, а уплотнения – из нержавейки. Широко используется на промышленных магистралях с жидкими, газообразными средами.

Из чего состоит

В конструкцию устройства входят:

корпус;

крышка;

сальник;

шпиндель;

золотник;

прокладка;

маховик.

Маховик приходит в действие за счет поступательного движения шпинделя. Шпиндель при перемещении поднимает или опускает золотник, тем самым происходит открытие/закрытие проходного отверстия в седле. В закрытом положении ток рабочей среды перекрыт, в открытом – газ или жидкость свободно перемещаются по трубе.

Где применяется

Стальной вентиль применяют в большинстве трубопроводных систем, по которым перемещаются вода, пар и прочие неагрессивные среды, которые не вредят материалу устройства. Он встречается в пищевой, нефтяной и химической промышленности, без него не обходится монтаж водопроводов, отопительных и канализационных систем. Также монтируется на газопроводах.

Оборудование выдерживает температуру рабочей среды от -40 до +425 градусов и максимальное давление до 40 бар. При соблюдении технологии установки и правил эксплуатации служит не меньше десяти лет.

Преимущества

Среди преимуществ выделяют:

устойчивость к механическому воздействию – сталь способна выдерживать значительные нагрузки, благодаря чему обеспечивается надежность конструкции;

простота обслуживания – простая конструкция позволяет в значительной мере облегчить уход за устройством;

легкость монтажа – клапан можно монтировать самостоятельно без привлечения посторонней помощи и без использования специального оборудования.

Плюс имеется функция торможения хода рабочей среды. То есть клапан можно оставить в любом положении и плавно менять гидравлическое сопротивление.

Как выбрать

Прежде всего, стоит определить условия эксплуатации – что именно и в каких объемах будет перекачиваться по трубам. Например, наличие примесей в воде или газе способно навредить устройству. Также необходимо учесть диаметр клапана. Вентиль 15с22нж выполнен в нескольких размерах: Ду15, Ду20, Ду25, Ду32, Ду40 и так далее. Кроме того, учитывают следующие параметры: размер резьбы, рабочее давление и рабочую температуру.

Но главное при выборе – это надежность продавца. Покупать изделия нужно в проверенных магазинах, продающих оригинальную технику, обладающую заявленными техническими параметрами. Только так можно избежать риска приобретения подделку.