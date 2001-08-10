Причины перевода ребенка в другую школу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В современном мире многие родители прибегают к переводу своих детей в другие школы. Причины разные, часть из них кроется в самих учениках, а часть – в условиях, преподавателях, и общей среде образования. Одним из вариантов перевода становятся онлайн-школы. Давайте узнаем, что влияет на решение родителей.

Основные причины перевода

“Смена учебного заведения – это серьезный шаг, решиться на который довольно непросто как самим детям, так и взрослым. Сподвигнуть родителей на подобное действие могут только, действительно, весомые причины.” – считает Валерия Симоненкова, куратор 5-6 классов Онлайн-гимназии №1.

1. Недостаточное качество образования. В некоторых общеобразовательных учреждениях не дозаполнен штат учителей по нужным предметам или нет средств предоставления информации (в том числе интерактивных) и др. В результате, недостаточный уровень знаний учеников сказывается на итоговых аттестациях и выпускных экзаменах. Чтобы избежать этого, родители предпочитают выбрать другую школу, где, по отзывам других мам и пап, хорошо готовят к ОГЭ и ЕГЭ.

2. Негативно влияющая среда. Обучение ребенка в школе – это всегда прямое взаимодействие с многими людьми. Если в классе и в школе плохой микроклимат, то ребенок может испытывать сильнейший дискомфорт. И как результат – плохую успеваемость и низкую самооценку, комплексы. Решением может послужить смена класса или учебного заведения, где школьник пройдет адаптацию заново и “с чистого листа”. Он получит возможность зарекомендовать себя в более выгодном свете. Или просто окажется в дружелюбной среде, где не нужно ничего придумывать, а просто быть собой.

3. Отсутствие интересующего направления образования. Если в школе не ведется подготовка учеников по нужному направлению, родители вынуждены переводить ребенка в профилированную школу. Или переводятся на домашнее обучение с зачислением в онлайн-школу, поскольку современные онлайн-платформы внедряют современные методики преподавания, используют адаптированные форматы ведения уроков. Только так выпускник получит необходимые знания и успешно пройдет выпускные испытания и вступительные – в выбранный вуз.

4. Неудобное расположение школы. Довольна распространенная причина, требующая от родителей радикальных действий. Обычно менять школу приходится при смене места жительства. Школьника зачисляют в учебное заведение, расположенное территориально выгодно для семьи.

5. Семейные обстоятельства / физиологические особенности ребенка. Нередки случаи, когда по ряду обстоятельств или по причине физических недугов школьника переводят в другую школу или на домашнее обучение. В последнем случае ученик может осваивать школьную программу в привычной и комфортной для него среде.

Итак, причины для перевода ребенка в другую школу бывают разные. Важно позаботиться о том, чтобы в новом учебном заведении школьник чувствовал себя комфортно и получал должный уровень знаний. Отметим, что Закон об образовании разрешает родителям самостоятельно выбирать форму обучения своего ребенка, в том числе, дистанционную. Поэтому проблем с выбором общеобразовательной школы у современных родителей, пожалуй, нет.