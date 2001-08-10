Модный стиль Pin up: каким аспектам стоит уделить особое внимание?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Pin up – исключительно женский стиль в одежде, для которого характерны яркие детали и акцент на достоинства фигуры. Он подходит для кокетливых девушек, которые не боятся подчеркнуть женственность и сексуальность.

История стиля

В 30-е годы Америка переживала Великую депрессию. Людям нужно было отвлечься, они увлеченно смотрели фильмы Старого Голливуда. Популярные кинодивы позировали для журналов в ярких нарядах, а мужчины вешали плакаты с этими снимками на стены. Именно поэтому стиль называется «pin up», то есть «прикалывать». Молодые девушки и домохозяйки хотели быть похожими на голливудских красавиц и подражали их стилю. Так зародилось новое модное направление.

Особенности pin up

В образе pin up обязательно подчеркивается талия и грудь. Иногда наряд облегает бедра и открывает стройные ноги. В таких случаях впечатление усиливают туфли на высоких каблуках и чулки.

Кроме кричащей одежды, используется яркий макияж: красная помада, стрелки, густые ресницы. Самые популярные прически – это начес или волосы, подвязанные банданой. Узелок размещают на макушке и для надежности закрепляют невидимками.

В pin up не допускается одежда свободного кроя и оверсайз. Исключение – пышная юбка. Остальные вещи должны облегать стройную фигуру. Характерные элементы:

джинсы, брюки, шорты с высокой талией;

тонкие ремешки или тканевые пояса на талии;

яркая клетчатая рубашка, завязанная в узел и открывающая живот;

красочные платья длиной до колена с декольте или круглым вырезом, подчеркнутой талией;

топы в сочетании с пышными юбками из шелка или сатина, которые носят вместо платья.

Допускаются узкие юбки, например карандаши, которые подойдут девушкам с пышными бедрами. Важно, чтобы весь образ был выдержан в стиле pin up. Верхняя одежда для женщин и другие детали лука выгодно покупать в интернет-магазинах: там можно найти качественные брендовые вещи по доступной цене.

Обувь в pin up также должна быть яркой. Обычно это туфли или босоножки на каблуке. Современные модницы иногда носят кроссовки и кеды. На обуви уместен декор или принт, преимущественно цветочные узоры, горошек, различные картинки. Также классикой считаются туфли Мэри Джейн. Актуальны модели из лакированной кожи, не только разноцветные, но и черно-белые.

При подборе одежды и макияжа используются в основном следующие цвета:

синий;

желтый;

зеленый;

красный;

оранжевый.

Уместны клетчатые и флористические принты, горошек.

Образ дополняется аксессуарами. Помимо бандан, девушки повязывают на голове платки. Также их можно носить на плечах или на шее. В вечерние образы впишутся перчатки, особенно кружевные. Стильно смотрятся шляпки с широкими полями. Они уместны в любое время года, так как защищают владелицу от дождя или палящего солнца. Еще один аксессуар – солнцезащитные очки. Это могут быть модели с разноцветной оправой и крупными линзами. Огромное значение имеют чулки. На задней стороне должна находиться черная стрелка.

Примеры образов в pin up

Один из самых популярных образов в pin up – это завязанная на животе красная клетчатая рубашка, джинсовые шорты или укороченные джинсы и черные туфли на каблуке. Лук дополняют классической высокой прической. Уместными будут крупные серьги-кольца.

Нежные барышни могут надевать платья. Наиболее популярные фасоны:

бретельки, многослойная юбка, вырез-сердечко;

широкие лямки, юбка-солнышко, закрытый верх;

короткие рукава, юбка-карандаш и лацканы;

прямое платье с высокой шеей без рукавов.

Талия обязательно подчеркивается с помощью пояса. Самый популярный принт – горошек. Образ дополнят круглые серьги-пусеты, маленькая сумочка, крупные заколки или подвеска на шее.