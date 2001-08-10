01:42, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Должностная инструкция охранника и особенности организации охраны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Физическая охрана объектов – это комплекс мероприятий, целью которых является обеспечение безопасности или создание на территории контрольно-пропускного режима. Далее мы поговорим о должностной инструкции охранника и особенностях организации охраны бизнес-центра. Не забывайте, правильно организованная охрана объектов имеет важнейшее значение для любого здания, так что заказывать ее надо в проверенной организации.
Что такое должностная инструкция
Должностная инструкция охранника на объекте представляет собой документ, подробно разъясняющий, каковы функции и права данного работника. Составляет ее обычно руководитель структурного подразделения, к которому относится сотрудник. К ее содержанию важно отнестись внимательно. Надо проконтролировать, чтобы перечень обязанностей был составлен адекватно – сотрудник не должен быть ни перегружен, ни оставлен чересчур свободным. Подпись под документом должны поставить руководитель организации и тот, на кого он составлялся.
В инструкции должны содержаться общие положения, должностные обязанности сотрудника, его права и полномочия, а также ответственность. К последней относятся все ошибки и нарушения, за которые сотрудник может быть наказан. Отметим, что перечень услуг, которые оказывают такие люди, большой. К ним относится охрана тсж и жилых комплексов, банков, офисов, предприятий, частных домов. Отдельно обсудим организацию охраны бизнес-центров.
Как организовывается охрана бизнес-центра
Бизнес-центр – достаточно сложный объект с точки зрения безопасности. Особенности организации охраны бизнес-центра требуют учитывать тот факт, что внутри здания много материальных ценностей – это и оргтехника, и документация, и другие вещи. Большое значение имеет и то, что там много людей, которых надо эвакуировать при ЧС.
От охранника требуется встречать сотрудников и посетителей, заниматься организацией пропускной системы, следить за тем, чтобы был порядок. Сегодня охрана офисных помещений требует от охранника соответствовать правилам – он должен выглядеть презентабельно, вызывать доверие и уважение. В бизнес-центрах важно, чтобы такой сотрудник обладал определенными навыками коммуникаций, умел профессионально улаживать конфликты. Еще для обеспечения безопасности в бизнес-центре и на прилегающей территории организуют удаленное видеонаблюдение.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
- 01:42 Сегодня Должностная инструкция охранника и особенности организации охраны
- 01:44 Сегодня Сбалансированное питание Energy Diet после болезни
- 01:43 Сегодня Нормы установки сигнализаторов загазованности: как монтировать в квартире и в частном доме?
- 01:45 Сегодня Дорожные знаки обозначения населенных пунктов: особенности и различия
- 14:32 26 Августа Задержан охранник, избивший сахалинца не реке Мануй, и еще 20 человек
16:35 26 Августа Сахалин и Курилы присоединятся к международной акции "Диктант Победы"
17:08 26 Августа Необычные арт-объекты украсят Южно-Сахалинск ко Дню города
14:22 26 Августа В Южно-Сахалинске на ярмарке выходного дня будет работать школьный базар
13:45 3 Августа Злостные неплательщики на Сахалине накопили долгов на 212 миллионов
12:10 4 Августа Сахалинские школьники учатся бизнесу
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
- 17:08 2 Августа В Южно-Сахалинске отменили торговлю горбушей
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?