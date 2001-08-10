Должностная инструкция охранника и особенности организации охраны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Физическая охрана объектов – это комплекс мероприятий, целью которых является обеспечение безопасности или создание на территории контрольно-пропускного режима. Далее мы поговорим о должностной инструкции охранника и особенностях организации охраны бизнес-центра. Не забывайте, правильно организованная охрана объектов имеет важнейшее значение для любого здания, так что заказывать ее надо в проверенной организации.

Что такое должностная инструкция

Должностная инструкция охранника на объекте представляет собой документ, подробно разъясняющий, каковы функции и права данного работника. Составляет ее обычно руководитель структурного подразделения, к которому относится сотрудник. К ее содержанию важно отнестись внимательно. Надо проконтролировать, чтобы перечень обязанностей был составлен адекватно – сотрудник не должен быть ни перегружен, ни оставлен чересчур свободным. Подпись под документом должны поставить руководитель организации и тот, на кого он составлялся.

В инструкции должны содержаться общие положения, должностные обязанности сотрудника, его права и полномочия, а также ответственность. К последней относятся все ошибки и нарушения, за которые сотрудник может быть наказан. Отметим, что перечень услуг, которые оказывают такие люди, большой. К ним относится охрана тсж и жилых комплексов, банков, офисов, предприятий, частных домов. Отдельно обсудим организацию охраны бизнес-центров.

Как организовывается охрана бизнес-центра

Бизнес-центр – достаточно сложный объект с точки зрения безопасности. Особенности организации охраны бизнес-центра требуют учитывать тот факт, что внутри здания много материальных ценностей – это и оргтехника, и документация, и другие вещи. Большое значение имеет и то, что там много людей, которых надо эвакуировать при ЧС.

От охранника требуется встречать сотрудников и посетителей, заниматься организацией пропускной системы, следить за тем, чтобы был порядок. Сегодня охрана офисных помещений требует от охранника соответствовать правилам – он должен выглядеть презентабельно, вызывать доверие и уважение. В бизнес-центрах важно, чтобы такой сотрудник обладал определенными навыками коммуникаций, умел профессионально улаживать конфликты. Еще для обеспечения безопасности в бизнес-центре и на прилегающей территории организуют удаленное видеонаблюдение.