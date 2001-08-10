17:04, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
Применение труб ППУ с греющим кабелем в суровых климатических условиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Любой ППУ-трубопровод состоит из трех основных элементов: основной трубы для транспортировки энергоресурса, пенополиуретана в виде жесткой застывшей пены и защитной оболочки из полиэтилена или оцинковки.
Трубы ППУ с греющим кабелем, исходя из названия, дополнительно включают в свою конструкцию кабель, по которому подается электричество безопасного напряжения для обеспечения обогрева основной трубы и предотвращения остывания транспортируемой среды. Такие изделия преимущественно используются при строительстве магистральных сетей различного назначения на территориях, которым свойственны продолжительные низкие температуры, граничащие с экстремальными.
Также согласно предписаниям ГОСТа, рекомендуется использование ППУ-изделий с теплоизоляцией второго усиленного типа, который отличается более толстым слоем пенополиуретана от изоляции стандартного типа. Например, труба с термокабелем внутреннего диаметра 820мм со стандартной изоляцией производится со слоем ППУ толщиной 77,6мм, а в случае усиленной толщина пенополиуретана уже составит 126,2мм.
Преимущества ППУ-труб с термокабелем
- Возможность использования кабеля на определенных участках для осуществления локального прогрева.
- Эффективность теплосбережения трубопровода значительно увеличивается благодаря тандему пенополиуретан+кабель.
- Контроль температуры энергоносителя и поддержание ее на заданном уровне.
ППУ трубопровод с греющим кабелем универсален и используется при монтаже магистральных сетей подземного и наземного вида. Для подземных конструкций используется трубы с полиэтиленовой защитной оболочкой. Полиэтилен не способен впитывать воду и предотвращает гниение трубы. Также он не разрушается при контакте с кислотно-щелочными почвами и не представляет опасности для окружающей среды. Трубы в оцинкованной стали применяются для монтажа наземных сетей, так как оцинкованная сталь не ржавеет и надежно оберегает ППУ-слой от солнечного ультрафиолетового излучения.
Как и обычные трубы в пенополиуретановой изоляции, трубопроводы с греющим кабелем оснащаются системами ОДК, которые монтируются в слое ППУ. Наличие СОДК дает возможность осуществлять наблюдение за работой магистральных сетей в режиме реального времени и своевременно реагировать в случае появления даже незначительных неполадок. Как только приборная панель системы ОДК подает аварийный сигнал, у ремонтной бригады появляется возможность быстро обнаружить точное местоположение «проблемы» и устранить ее с минимальными усилиями
Где можно приобрести трубы ППУ с греющим кабелем
Заказать или купить трубы с термокабелем можно на заводах, специализирующихся на выпуске ППУ-продукции. Вас ознакомят с полным ассортиментом товара и актуальными ценами с учетом доставки или без нее.
Доставка осуществляется как силами самого заказчика, так и с помощью грузового автотранспорта завода-производителя. В некоторых случаях имеет смысл воспользоваться доставкой ППУ-изделий посредством железнодорожного сообщения или паромными переправами.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
11:58 Сегодня Сахалинец украл микроволновку и потерял телефон на месте преступления
09:21 Сегодня Состоялся II этап чемпионата и первенства Сахалинской области по мотокроссу
10:39 Сегодня Жителям Южно-Сахалинска предлагают получить бесплатную юридическую помощь
09:28 Сегодня Сахалинцев приглашают на творческий вечер слова и музыки
16:29 16 Июня 17 июня в домах на улице Комсомольской Южно-Сахалинска отключат воду
16:26 16 Июня Сахалинец пришел делать флюорографию и украл у медика телефон
- 15:03 16 Июня Сахалинский архив покажет уникальные кадры из истории региона
14:32 16 Июня Полицейские установили виновную в вандализме в городском парке
14:07 3 Июня В Южно-Сахалинске открыта горячая линия для тех, у кого похолодало в квартирах
14:42 10 Июня В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
16:31 10 Июня Сахалинские рыбоводные заводы начали выпуск молоди тихоокеанского лосося
- 13:52 3 Июня В Невельске подростка, пытавшегося оторвать плафон над подъездом, убило током
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?