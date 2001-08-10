Применение труб ППУ с греющим кабелем в суровых климатических условиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Любой ППУ-трубопровод состоит из трех основных элементов: основной трубы для транспортировки энергоресурса, пенополиуретана в виде жесткой застывшей пены и защитной оболочки из полиэтилена или оцинковки.

Трубы ППУ с греющим кабелем, исходя из названия, дополнительно включают в свою конструкцию кабель, по которому подается электричество безопасного напряжения для обеспечения обогрева основной трубы и предотвращения остывания транспортируемой среды. Такие изделия преимущественно используются при строительстве магистральных сетей различного назначения на территориях, которым свойственны продолжительные низкие температуры, граничащие с экстремальными.

Также согласно предписаниям ГОСТа, рекомендуется использование ППУ-изделий с теплоизоляцией второго усиленного типа, который отличается более толстым слоем пенополиуретана от изоляции стандартного типа. Например, труба с термокабелем внутреннего диаметра 820мм со стандартной изоляцией производится со слоем ППУ толщиной 77,6мм, а в случае усиленной толщина пенополиуретана уже составит 126,2мм.

Преимущества ППУ-труб с термокабелем

Возможность использования кабеля на определенных участках для осуществления локального прогрева.

Эффективность теплосбережения трубопровода значительно увеличивается благодаря тандему пенополиуретан+кабель.

Контроль температуры энергоносителя и поддержание ее на заданном уровне.

ППУ трубопровод с греющим кабелем универсален и используется при монтаже магистральных сетей подземного и наземного вида. Для подземных конструкций используется трубы с полиэтиленовой защитной оболочкой. Полиэтилен не способен впитывать воду и предотвращает гниение трубы. Также он не разрушается при контакте с кислотно-щелочными почвами и не представляет опасности для окружающей среды. Трубы в оцинкованной стали применяются для монтажа наземных сетей, так как оцинкованная сталь не ржавеет и надежно оберегает ППУ-слой от солнечного ультрафиолетового излучения.

Как и обычные трубы в пенополиуретановой изоляции, трубопроводы с греющим кабелем оснащаются системами ОДК, которые монтируются в слое ППУ. Наличие СОДК дает возможность осуществлять наблюдение за работой магистральных сетей в режиме реального времени и своевременно реагировать в случае появления даже незначительных неполадок. Как только приборная панель системы ОДК подает аварийный сигнал, у ремонтной бригады появляется возможность быстро обнаружить точное местоположение «проблемы» и устранить ее с минимальными усилиями

Где можно приобрести трубы ППУ с греющим кабелем

Заказать или купить трубы с термокабелем можно на заводах, специализирующихся на выпуске ППУ-продукции. Вас ознакомят с полным ассортиментом товара и актуальными ценами с учетом доставки или без нее.

Доставка осуществляется как силами самого заказчика, так и с помощью грузового автотранспорта завода-производителя. В некоторых случаях имеет смысл воспользоваться доставкой ППУ-изделий посредством железнодорожного сообщения или паромными переправами.