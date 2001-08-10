Тихоокеанское
информационное агентство
12 Февраля 2022
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14:42, | Разнообразные статьи на актуальные темы

Два помощника в создании идеального маникюра: лампа для гель-лака и фрезер для ногтей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фрезер для маникюра Nail Drill ZS-601 45W розовый - изображение 1

Чтобы покрыть ногти гель-лаком, нужно подготовить пластину и кожу вокруг нее. Сделать это лучше фрезером. С ним мастер обработает труднодоступные места быстро и не травмируя кожу. Гель-лак наносится на подготовленные, ровные ногти, а высыхает мгновенно, благодаря специальной лампе. В нужный срок гель также легко и быстро удаляется при помощи фрезера. 

Фрезер для маникюра

Большой выбор функций и экономию времени гарантирует фрезер для маникюра. С аппаратом ногти быстро обретают нужную длину и форму. Он поможет освободить их от предыдущего покрытия и сделать это качественно. С ним удобно корректировать толщину, а пластина получается ровной, без отслоений. Устройство работает деликатно, удаляя ороговевшую кожу и кутикулу, благодаря насадкам с разной степенью жесткости. 

Инструмент состоит из блока питания, ручки и насадок. Они имеют различную форму и рельеф, чем глубже насечки тем сильнее материал проникает в ноготь или кожу. Они бывают:

  • алмазные; 
  • кремниевые;
  • металлические; 
  • силиконовые; 
  • керамические. 

Виды аппаратов 

Устройства бывают с мощностью:

  • 10-30 Вт. К примеру, машинка для полировки ногтей фрезер MM 300 Pink с мощностью 10 Вт; 
  • 30-60 Вт. Образцом является фрезер Nail Drill DM-212 35Вт;
  • более 60 Вт. Приборы относятся к профессиональным. Например, фрезер для Nail Master ZS-601 с мощностью 65 Вт работает почти без вибрации. Скорость фрезы регулируется, также меняется её направление с помощью реверса.

Лампы для гель-лака 

Для быстрой сушки покрытия без лампы для гель лака не обойтись. Она создает идеальные условия для высыхания. Достигается это с помощью люминесцентных (ультрафиолетовых) ламп или светодиодов (LED-ламп). Применяется также смешанный вариант (UV плюс LED) или лампа со спиралью холодного катода + светодиодная. У каждой модели свои преимущества:

  • ультрафиолетовые лампы подходят под гель-лаки любого типа и экономят электроэнергию;
  • LED-лампы не годятся для всех лаков. Но зато они долговечны и быстро работают. В них отсутствует вредное излучение и они еще больше экономят электричество, чем ультрафиолетовые лампы;
  • совмещенные модели универсальны и хороши для всех типов покрытия. Они совмещают в себе достоинства LED-ламп, но скорость застывания покрытия у них ниже.

Рекомендации по выбору 

Лучше выбирать модели с большой мощностью, которые предназначены для сушки любого покрытия. Например, UV/LED лампа SUNUV Sun 6 48 Вт имеет 21 светодиод с двойным спектром излучения, что дает возможность сушить любые гели. Лампа не перегревается. При нагревании мощность снижается автоматически. Также стоит обратить внимание на УФ-лампу для ногтей Simei 911 36 Вт. Она быстро и равномерно фиксирует гель, имеет несколько вариантов сушки и нон-стоп режим.

Лампа SUNUV SUN6 48W Pink LED/UV для полимеризации - изображение 1

При покупке оборудования следует определиться с целью его применения. Также важно различать приборы для домашнего использования и профессиональные. Это поможет выбрать устройство с нужными параметрами.

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