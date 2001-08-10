13:29, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Дизайн для колбасы. Как сделать вкусным и товар, и этикетку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дизайн для колбасы. Как сделать вкусным и товар, и этикетку
Этикетка – это инструмент продаж, который влияет привлекательность товара для покупателей. Поэтому к ее разработке нужно подходить внимательно, с соблюдением принципов эффективного дизайна и маркетинга.
На что влияет этикетка
Этикетки на колбасу тут – это первое, что замечает покупатель, видя товар на полке. Еще до знакомства с ценой, с качеством продукта, с его свойствами, у клиента складывается сознательное или бессознательное впечатление о продукте. Она оценивается полностью – свежесть подхода, его гармоничность, сочетание цветов, форма упаковки помогают сформировать целостный внешний вид, выделить товар среди конкурентов, создать ощущение надежности. Также она делает продукт запоминающимся. Покупая продукт в первый раз, клиент может не запомнить название торговой марки, из-за чего не найдет его в магазине повторно. Если она достаточно необычна, то отложится в памяти, поспособствовав тому, чтобы покупатель купил товар снова. На упаковке содержится не только название торговой марки или продукта, но и характеристики товара – например, дата производства, состав, сведения о бренде. Чем более подробной, правдивой будет эта информация, тем больше доверия у покупателя вызовет товар. Также на упаковке может быть размещена информация о текущих акциях, промокоды, розыгрыши, QR-коды со ссылками на сайт бренда. Все это способствует продвижению продукта, повышению спроса на него, увеличение количества участвующих в акциях.
Какой будет этикетка колбасы
Итак, какая этикетка колбасы – хорошая, эффективная, продающая?
- Упаковка соответствует товару. Она должна быть сдержанной и гармоничной, но при этом не вычурной. Изобилие неуместного декора отвлекает от названия и важной информации, мешает запомнить логотип бренда.
- Оригинальность. Не стоит брать за основу уже существующий дизайн, так как основная его задача – вызывать ассоциации с конкретным брендом.
- Сдержанность. Хотя упаковка должна быть яркой, не нужно забывать про меру. Откровенные призывы к действию, нахваливание продуктов, используя слова «лучший», «самый надежный», яркие цвета, противоречащие гармонии, создадут впечатление дешевого дизайна и оттолкнут потенциальных покупателей.
- Эргономичность. Наклейка должна бросаться в глаза, но при этом не занимать всю площадь товара и не мешать рассмотреть его. Помимо этого, она должна плотно держаться на упаковке, не отваливаться, чтобы не потеряться в процессе транспортировки.
- Соответствие стилистике бренда. Упаковка обязательно должна быть выполнена в фирменных цветах, содержать логотип и типичные для бренда шрифты. Таким образом покупатели, уже знакомые с продукцией торговой марки, легко различат новые продукты на полках и сделают выбор в их пользу.
- Соответствие традициям региона целевой аудитории. Такой подход позволит показать ценности товара, будет говорить о внимании к убеждениям клиентов.
Дизайн этикеток для колбасы
Разрабатывая дизайн обычной этикетки колбасы или дизайн упаковки подробнее, стоит исходить из следующих принципов дизайна, колористики, эргономики:
- продукцию из высшего ценового сегмента стоит оформлять в «благородных» цветах – черном, бордовом, золотом, оснащать витиеватым шрифтом под старину;
- доступную продукцию лучше делать в светлых тонах, с простым понятным шрифтом;
- экологичность, дань традициям выражается в светлых приглушенных оттенках коричневого, бежевого, зеленого, использовании однотонных карандашных рисунков, рукописных, но хорошо читаемых шрифтов;
- запоминающееся выглядит простой минималистичный дизайн, где большую часть этикетки занимает название бренда или продукта с небольшим логотипом или иллюстрацией;
- немаловажна также форма: выгодно смотреться будет вырубка, которая позволит разместить всю необходимую информацию, при этом не делая ярлычок слишком большим;
- помимо разработки внешнего вида, нужно учитывать свойства самой наклейки: она должна быть прочной, устойчивой к влиянию жира, выдерживать многократную заморозку и разморозку.
Этикетки на колбасные изделия – первое, на что обращает внимание покупатель перед тем, как принять решение о покупке. Поэтому брендинговое агентство должно подойти к разработке ее дизайна со вниманием – от этого зависит успех продаж и интерес покупателей к продукции торговой марки.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
09:29 31 Января На Сахалине увеличилась естественная убыль населения
15:02 3 Февраля Частный сектор в Южно-Сахалинске начали подключать к газу
14:31 3 Февраля Сахалинец приметил автомобиль, который никто не чистит от снега, и решил забрать его себе
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
16:30 6 Января Сахалинскому «ДальТехСервису» поставили «неуд» за расчистку тротуаров
- 15:11 20 Января В Южно-Сахалинске в результате несчастного случая погиб рабочий завода им. Федотова
14:29 10 Января Две сахалинки при попытке заработать в интернете лишились почти двух миллионов
Выбор редакции
- 15:59 3 Февраля На Сахалине побывал австрийский журналист, публицист и переводчик Эрих Кляйн
- 10:04 31 Января Сахалинские борцы греко-римского стиля завоевали шесть медалей первенства ДФО в Чите
- 17:02 28 Января Малышей в садах Южно-Сахалинска учат правильно чистить зубы
- 16:39 28 Января Репертуар Чехов-центра пополнится детским спектаклем по "Острову сокровищ" Стивенсона
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?