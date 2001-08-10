Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дизайн для колбасы. Как сделать вкусным и товар, и этикетку

Этикетка – это инструмент продаж, который влияет привлекательность товара для покупателей. Поэтому к ее разработке нужно подходить внимательно, с соблюдением принципов эффективного дизайна и маркетинга.

На что влияет этикетка

Этикетки на колбасу тут – это первое, что замечает покупатель, видя товар на полке. Еще до знакомства с ценой, с качеством продукта, с его свойствами, у клиента складывается сознательное или бессознательное впечатление о продукте. Она оценивается полностью – свежесть подхода, его гармоничность, сочетание цветов, форма упаковки помогают сформировать целостный внешний вид, выделить товар среди конкурентов, создать ощущение надежности. Также она делает продукт запоминающимся. Покупая продукт в первый раз, клиент может не запомнить название торговой марки, из-за чего не найдет его в магазине повторно. Если она достаточно необычна, то отложится в памяти, поспособствовав тому, чтобы покупатель купил товар снова. На упаковке содержится не только название торговой марки или продукта, но и характеристики товара – например, дата производства, состав, сведения о бренде. Чем более подробной, правдивой будет эта информация, тем больше доверия у покупателя вызовет товар. Также на упаковке может быть размещена информация о текущих акциях, промокоды, розыгрыши, QR-коды со ссылками на сайт бренда. Все это способствует продвижению продукта, повышению спроса на него, увеличение количества участвующих в акциях.

Какой будет этикетка колбасы

Итак, какая этикетка колбасы – хорошая, эффективная, продающая?

Упаковка соответствует товару. Она должна быть сдержанной и гармоничной, но при этом не вычурной. Изобилие неуместного декора отвлекает от названия и важной информации, мешает запомнить логотип бренда. Оригинальность. Не стоит брать за основу уже существующий дизайн, так как основная его задача – вызывать ассоциации с конкретным брендом. Сдержанность. Хотя упаковка должна быть яркой, не нужно забывать про меру. Откровенные призывы к действию, нахваливание продуктов, используя слова «лучший», «самый надежный», яркие цвета, противоречащие гармонии, создадут впечатление дешевого дизайна и оттолкнут потенциальных покупателей. Эргономичность. Наклейка должна бросаться в глаза, но при этом не занимать всю площадь товара и не мешать рассмотреть его. Помимо этого, она должна плотно держаться на упаковке, не отваливаться, чтобы не потеряться в процессе транспортировки. Соответствие стилистике бренда. Упаковка обязательно должна быть выполнена в фирменных цветах, содержать логотип и типичные для бренда шрифты. Таким образом покупатели, уже знакомые с продукцией торговой марки, легко различат новые продукты на полках и сделают выбор в их пользу. Соответствие традициям региона целевой аудитории. Такой подход позволит показать ценности товара, будет говорить о внимании к убеждениям клиентов.

Дизайн этикеток для колбасы

Разрабатывая дизайн обычной этикетки колбасы или дизайн упаковки подробнее, стоит исходить из следующих принципов дизайна, колористики, эргономики:

продукцию из высшего ценового сегмента стоит оформлять в «благородных» цветах – черном, бордовом, золотом, оснащать витиеватым шрифтом под старину;

доступную продукцию лучше делать в светлых тонах, с простым понятным шрифтом;

экологичность, дань традициям выражается в светлых приглушенных оттенках коричневого, бежевого, зеленого, использовании однотонных карандашных рисунков, рукописных, но хорошо читаемых шрифтов;

запоминающееся выглядит простой минималистичный дизайн, где большую часть этикетки занимает название бренда или продукта с небольшим логотипом или иллюстрацией;

немаловажна также форма: выгодно смотреться будет вырубка, которая позволит разместить всю необходимую информацию, при этом не делая ярлычок слишком большим;

помимо разработки внешнего вида, нужно учитывать свойства самой наклейки: она должна быть прочной, устойчивой к влиянию жира, выдерживать многократную заморозку и разморозку.

Этикетки на колбасные изделия – первое, на что обращает внимание покупатель перед тем, как принять решение о покупке. Поэтому брендинговое агентство должно подойти к разработке ее дизайна со вниманием – от этого зависит успех продаж и интерес покупателей к продукции торговой марки.