Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Брелки постоянно используются большинством людей в повседневной жизни. Они помогают быстро находить и идентифицировать ключи. А брелки с гравировкой позволяют сделать эти вещи индивидуальными — надпись или изображение на поверхности аксессуаров скажут о том, что они принадлежат конкретному человеку. Для этого можно сделать брелки на заказ — они будут отличаться от стандартных по дизайну, форме, оформлению.

Виды и функции

Металлические брелки с гравировкой подчеркивают индивидуальность. Всегда можно заказать гравировку в виде:

имени;

пожелания;

рисунка;

фотографии;

знака Зодиака;

цитаты или девиза;

персональной информации, например, номера телефона;

этнического орнамента.

Брелок с гравировкой — многофункциональный аксессуар. В первую очередь он позволяет декоративно оформить связку ключей. Наличие персональной информации увеличивает шанс, что потерянные ключи будут найдены и возвращены хозяину. А еще такая идея — отличный подарок на юбилей, свадьбу, в день покупки машины. Иногда гравировку на брелке заказывают люди, желающие получить персональный амулет, талисман на удачу.

Такие брелки используются в качестве маркетингового инструмента при проведении корпоративных мероприятий, в честь профессионального праздника. Брендирование аксессуара превращает его в фирменную вещь, на поверхность которого нанесен логотип компании. Его можно вручать гостям, дарить деловым партнерам.

Особенности производства

При выборе брелков с гравировкой следует обратить внимание на такие характеристики, как качество материала — он должен быть:

устойчивым к внешним механическим воздействиям;

антикоррозийным;

прочным;

гипоаллергенным;

приятным при тактильном контакте;

неприхотливым в уходе.

Обычно используется латунь с рельефом, нержавеющая сталь или акрил, которые в полной мере отвечают всем требованиям практичности, функциональности и современного внешнего вида. Площадь обрабатываемой поверхности должна соответствовать объему надписи — текст должен хорошо читаться, фотографии и рисунки выглядеть пропорционально.

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