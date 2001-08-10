Брелок с гравировкой: удобный и оригинальный аксессуар для ключей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Брелки постоянно используются большинством людей в повседневной жизни. Они помогают быстро находить и идентифицировать ключи. А брелки с гравировкой позволяют сделать эти вещи индивидуальными — надпись или изображение на поверхности аксессуаров скажут о том, что они принадлежат конкретному человеку. Для этого можно сделать брелки на заказ — они будут отличаться от стандартных по дизайну, форме, оформлению.
Виды и функции
Металлические брелки с гравировкой подчеркивают индивидуальность. Всегда можно заказать гравировку в виде:
- имени;
- пожелания;
- рисунка;
- фотографии;
- знака Зодиака;
- цитаты или девиза;
- персональной информации, например, номера телефона;
- этнического орнамента.
Брелок с гравировкой — многофункциональный аксессуар. В первую очередь он позволяет декоративно оформить связку ключей. Наличие персональной информации увеличивает шанс, что потерянные ключи будут найдены и возвращены хозяину. А еще такая идея — отличный подарок на юбилей, свадьбу, в день покупки машины. Иногда гравировку на брелке заказывают люди, желающие получить персональный амулет, талисман на удачу.
Такие брелки используются в качестве маркетингового инструмента при проведении корпоративных мероприятий, в честь профессионального праздника. Брендирование аксессуара превращает его в фирменную вещь, на поверхность которого нанесен логотип компании. Его можно вручать гостям, дарить деловым партнерам.
Особенности производства
При выборе брелков с гравировкой следует обратить внимание на такие характеристики, как качество материала — он должен быть:
- устойчивым к внешним механическим воздействиям;
- антикоррозийным;
- прочным;
- гипоаллергенным;
- приятным при тактильном контакте;
- неприхотливым в уходе.
Обычно используется латунь с рельефом, нержавеющая сталь или акрил, которые в полной мере отвечают всем требованиям практичности, функциональности и современного внешнего вида. Площадь обрабатываемой поверхности должна соответствовать объему надписи — текст должен хорошо читаться, фотографии и рисунки выглядеть пропорционально.
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