Какие бывают сигналы оповещения населения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сигналы оповещения созданы для срочного информирования людей об опасности. Систем существует несколько, они отличаются и по техническим параметрам, и по принципу оповещений. Более подробно вы можете с ними ознакомится на сайте компании “Сизод”.

Виды сигналов оповещений

Системы могут быть разной мощности и охвата — региональные, городские и локальные или мобильные. Каждая из них включается при помощи автоматического пускового устройства, в некоторых случаях дистанционно. Управление осуществляется из главного центра, и передается, при необходимости, на локальные системы.

Мобильные устройства дополняют локальные и служат для подробного и понятного донесения информации каждому человеку.

По типу звукового сигнала, их может быть несколько, вот основные:

Воздушная тревога и ее окончание.

Химическая атака.

Радиация.

Внимание всем.

Эти разделения уместны, в основном, для обширных систем. В локальных случаях, когда установка системы оповещений осуществляется на конкретном предприятии, перечень сигналов может отличатся. Это напрямую зависит от потенциальной угрозы производства. В таком случае могут быть установлены сирены С-40.

В каких случаях применяются

Основное назначение сигнала тревоги — предупредить население или сотрудников о чрезвычайной ситуации. Это может быть:

Стихийное бедствие - ураган, землетрясение, смерч, наводнение и пр.

Может быть угроза атаки с неба - определяется характерным звуком электросирен. В этом случае будет и сигнал окончания тревоги.

Химическая или радиационная опасность — эти виды требуют максимально быстрой эвакуации.

Все остальные виды угрозы жизни озвучиваются стандартным сигналом тревоги, после которого идет разъяснение вида опасности и дальнейших указаний к действиям.

На каждый случай существуют четкие протоколы действий.

Алгоритм действий при ЧС

При первых звуках сигнала оповещения гражданской обороны, следует обратится за дальнейшими инструкциями и придерживаться плана эвакуации. Это объявляется по государственным каналам связи при помощи теле, радио и интернет-сетей.

В зависимости от вида угрозы, следует либо незамедлительно проследовать в ближайшее убежище, либо собрать вещи первой необходимости и следовать в укрытие.

При включении сигнала тревоги на промышленном предприятии, следует также придерживаться должностных инструкций. В локальных сетях со специфическими видами деятельности часто используются запись mp3, упрощающая эвакуацию с места катастрофы.