Какие бывают сигналы оповещения населения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сигналы оповещения созданы для срочного информирования людей об опасности. Систем существует несколько, они отличаются и по техническим параметрам, и по принципу оповещений. Более подробно вы можете с ними ознакомится на сайте компании “Сизод”.
Виды сигналов оповещений
Системы могут быть разной мощности и охвата — региональные, городские и локальные или мобильные. Каждая из них включается при помощи автоматического пускового устройства, в некоторых случаях дистанционно. Управление осуществляется из главного центра, и передается, при необходимости, на локальные системы.
Мобильные устройства дополняют локальные и служат для подробного и понятного донесения информации каждому человеку.
По типу звукового сигнала, их может быть несколько, вот основные:
Воздушная тревога и ее окончание.
Химическая атака.
Радиация.
Внимание всем.
Эти разделения уместны, в основном, для обширных систем. В локальных случаях, когда установка системы оповещений осуществляется на конкретном предприятии, перечень сигналов может отличатся. Это напрямую зависит от потенциальной угрозы производства. В таком случае могут быть установлены сирены С-40.
В каких случаях применяются
Основное назначение сигнала тревоги — предупредить население или сотрудников о чрезвычайной ситуации. Это может быть:
Стихийное бедствие - ураган, землетрясение, смерч, наводнение и пр.
Может быть угроза атаки с неба - определяется характерным звуком электросирен. В этом случае будет и сигнал окончания тревоги.
Химическая или радиационная опасность — эти виды требуют максимально быстрой эвакуации.
Все остальные виды угрозы жизни озвучиваются стандартным сигналом тревоги, после которого идет разъяснение вида опасности и дальнейших указаний к действиям.
На каждый случай существуют четкие протоколы действий.
Алгоритм действий при ЧС
При первых звуках сигнала оповещения гражданской обороны, следует обратится за дальнейшими инструкциями и придерживаться плана эвакуации. Это объявляется по государственным каналам связи при помощи теле, радио и интернет-сетей.
В зависимости от вида угрозы, следует либо незамедлительно проследовать в ближайшее убежище, либо собрать вещи первой необходимости и следовать в укрытие.
При включении сигнала тревоги на промышленном предприятии, следует также придерживаться должностных инструкций. В локальных сетях со специфическими видами деятельности часто используются запись mp3, упрощающая эвакуацию с места катастрофы.
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