Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Разработка дизайна этикетки и роль дизайна этикетки в увеличении объёма продаж продукта

Каждый день мы видим тысячи брендов, у каждого из них собственный дизайн, но мы редко обращаем на это внимание осознанно. Разработка дизайна этикетки продукта или бренда имеет прямое влияние на объем продаж продукта. Привлекательная этикетка с лаконичным дизайном привлечёт аудиторию, а заурядный ярлык может оттолкнуть клиентов. Дизайн лейбла - важнейший шаг в создании и продвижении бренда, который окажет влияние на всё дальнейшее развитие бизнеса.

Возможности привлечения покупателя за счёт дизайна этикетки.

Уникальный лейбл поможет привлечь аудиторию любому бренду. Дизайн этикетки должен отражать суть товара, его особенности и даже сами ценности продукта. Правильная этикетка - это половина успеха бренда.

Привлечение внимания покупателя.

Особенная этикетка может привлечь внимание покупателя сама по себе. Лейбл может заинтересовать целевую аудиторию своей яркостью и детализированностью или, наоборот, своей минималистичностью. В зависимости от специфики целевой аудитории, этикетка может цеплять взгляд нужных покупателей и удерживать их внимание на товаре.

Удержание внимания покупателя.

Мало просто обратить внимание покупателя на свой товар, необходимо и удержать его интерес к его покупке. Необычная этикетка может не только сиюсекундно заинтересовать клиента, но и удержать его внимание на конкретном товаре или бренде, что поможет как привлечь новых покупателей, так и удержать старых. Запоминающаяся этикетка обеспечивает узнаваемость бренда.

Этикетка — как инструмент маркетинга.

Оригинальность и стиль этикетки это не просто необходимость, но ещё и часть маркетинговой стратегии бренда. Товар может сам себя рекламировать, если его этикетка особенна и имеет свой характер. Товар с хорошим дизайном будет интересовать и покупателя, и тех, кто видит его в руках купившего. Качественная этикетка может помочь покупателю отличить настоящий товар бренда от дешёвых копий.

Роль дизайна этикетки в рождении бренда

Дизайн этикетки играет важнейшую роль в создании и становлении бренда. Этикетка — это лицо бренда. Поэтому она должна олицетворять товар и бренд, на её дизайне не стоит экономить. В восприятии этикетки, а значит и самого бренда, играет роль всё от материала и расположения лейбла до цвета чёрточки под последней буквой. Этикетки не только определяют товар, но и показывают его ступень в иерархии подобных продуктов, его цену и качество, актуальность и стиль, востребованность.

Влияние этикетки на восприятие бренда и товара очень просто заметить просто сравнивая более и менее качественные товары в магазине. Дешёвые бренды часто отличаются очень яркими, контрастными и броскими этикетками плохого качества. Дорогие бренды чаще имеют качественные чёткие лейблы, отдают предпочтение более мягким пастельным или чётким и строгим цветами. Сложность и минималистичность тоже определяют бренд в иерархии. По этикетке мы можем определить качество, цену и “философию” бренда. Разработка этикетки бренда бывает такой же трудной, как и создание самого бренда. Многие бренды часто предпочитают заказать дизайн этикеток для бутылок, колбасы, бытовой химии или любой другой продукции у профессионалов (например в брендинговом агентстве ForceGear https://forcegear.ru/), а не разрабатывать его самостоятельно.

Увеличение конверсии и роста продаж продукта за счёт размещения ценностей продукта на этикетке.

Конверсия продаж — это соотношение реальных покупателей и тех, кто лишь поинтересовался товаром. То есть, реальных (купивших товар) и потенциальных покупателей. Как мы уже упоминали, этикетка может и заинтересовать покупателя на секунду, и удержать интерес к товару длительное время. Клиенты будут особенно заинтересованы в покупке данного товара, если ценности бренда соответствуют потребностям потребителя. Например, бренд одежды будет более аостребован среди покупателей, поддерживающих Zero Waste, если их лейбл будет отражать такую ценность бренда, как экологичность. Лейбл может быть настолько запоминающимся и притягательным за счёт отражения ценностей бренда, что покупатель не будет даже рассматривать товары другого бренда.

Также важно учитывать сегментацию клиентов и целевую аудиторию, так как дизайн этикеток для товаров бренда с определенными ценностями будет привлекать больше клиентов, если их ценности будут отражены на этикетке. Привлекательный и отражающий ценности бренда дизайн может заинтересовать клиентов, и те надолго останутся покупателями данного бренда. Также такая этикетка может “превратить” потенциальных покупателей в реальных, обращая их внимание на себя, и этим улучшить показатели конверсии.

Роль дизайна этикетки в продвижении торговой марки

Подытоживая всё вышесказанное можно сделать вывод, что дизайн этикетки имеет важнейшую роль в продвижении бренда. Даже лучший бренд не сможет собрать достойную клиентскую базу, если дизайн этикетки не будет соответствовать идеям и целям бренда. Качественный и лаконичный дизайн этикетки будет продвигать торговую марку, будет отличать её среди других товаров и брендов, отражать её ценности и “философию”. Этикетка — лицо бренда.