Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проведение проверки компании экспертами СЭС называется санитарным аудитом. Специалисты выясняют степень соблюдения требований санитарных норм и правил. Также им важно знать, обеспечивается ли на предприятии безопасность санитарно-эпидемиологического характера. Подобный санитарный аудит может включать не только проведение экспертизы конкретного объекта, предприятия, а и проведение анализа проектной документации.

Цели санитарного аудита, кому он нужен

Эта процедура позволяет существенно уменьшить риск всевозможных инфекционных и профессиональных заболеваний работников. Также определяется уровень санитарной подготовки штатных сотрудников. Кроме этого после аудита можно исправить выявленные недостатки на основе разработанных экстренных рекомендаций. Все это в комплексе работает на улучшение имиджа компании, укрепляет ее репутацию, как ответственного делового партнера.

Список тем организаций и компаний, которым нужен аудит, довольно обширный. Они работают в сфере:

общественного питания;

образования;

медицинского обслуживания;

продовольственной торговли;

гостиничного обслуживания;

косметологии;

строительства.

Регулярно проводимый санитарный аудит на предприятии гарантированно обеспечит изготовление безопасных продуктов и товаров, позволит оказывать качественные услуги, обеспечит достойные условия труда персонала, так как проверяется наличие рабочих перчаток, спецовок, обуви. Этим процессом занимаются санитарные службы. Кроме этого они предлагают проведение профессиональных дезинфекций, дезинсекций, дератизаций.

Дезинфекция и дезинсекция

Никто не застрахован от появления в доме или на производстве мелких паразитов. Они могут представлять серьезную опасность для здоровья людей, стать источником заболеваний. Кто-то решает эту проблему самостоятельно. Но лучше довериться профессионалам. А они предложат один из методов борьбы.

Дезинфекция бывает профилактической, текущей и заключительной. Предлагаемые услуги дезинфекции могут подразумевать разные методы: механическую (мойка, уборка), биологическую и химическую (с применением спецсредств — чаще всего это растворы на основе хлора).

Также проводится дезинсекция, которая подразумевает обеззараживание, направленное на уничтожение таких насекомых, как комары, тараканы, постельные клопы, муравьи. Для этого используются:

специальные химические средства;

горячая вода;

горячий пар;

биологические средства.

Профессиональная дезинсекция помещений — это комплекс мер, направленных на устранение условий, способствующих появлению различных видов грызунов. Она также бывает механической, химической, биологической и газовой. Дератизация направлена на уничтожение грызунов. Процедура опасна и должна проводиться только специалистами.

Свои услуги для помещений любого типа предлагает санэпидемстанция Москвы «Профи – СЭС». Работы выполняются по Москве и Московской области. Цены доступные. Оборудование — современное, дезинфекторы — высокой квалификации, имеют большой опыт работы. Гарантируется 100% результат всех видов услуг, полная безопасность, конфиденциальность. Уточнить все вопросы можно у менеджеров, позвонив по номеру контактного телефона.