Флейты – изумительные по форме и звучанию музыкальные инструменты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Музыкальный инструмент в виде флейты, это уникальная разновидность лабиальных инструментов, создающий музыкальную волну под действием воздушной струи, рассекающийся о край стенки инструмента. В этом флейта имеет кардинальное отличие образования звучания: вместо использования язычка, который используется у духовых инструментов, здесь используется способность рассекания потока воздуха о грань. Первое упоминание о музыкальном инструменте флейта уходят за двести лет до современности, инструменты того времени изготовлялись из различных сортов дерева. Настоящие современные флейты изготовляют из металла с покрытием платины, никеля и даже золота, и серебра, что позволяет создавать звуковую волну необыкновенной красоты.

Флейта прекрасно работает при солировании или же в составе симфонического оркестра, а высота звуковой волны меняется с помощью открывания или прикрывания специальных отверстий на флейте специальными клапанами и при передувания воздушной волны. С помощью флейты доступна разнообразная техника позволяющая получать различные мелодии. Флейта нашла применение и в духовых, и в симфонических оркестрах.

История флейты уходит корнями еще в греческую мифологию и считается прародителем разнообразных музыкальных инструментов. Типичными модификациями являются: поперечная и продольная флейта. Различие в инструментах в расположении пальцевых отверстий и способности к октавному передуванию и изменение направления и силы дыхания. Флейты в различные времена видоизменялись и усовершенствовались: менялось расположение пальцев на инструменте, система клапанов и колец, закрывающих отверстия, меняли канал для прохождения воздуха, изменялся базовый материал от деревянного до использования металлов в структуре корпуса флейты.

Флейты отличаются большим разнообразием и внешне и по содержанию. Блокфлейта – разновидность продольных флейт, деревянный духовой инструмент из семейства свистковых, его родственники — это свирель, сопилка и вистл. Отверстия, а их семь пальцевых, открываются и закрываются в сложной комбинации. Поперечная флейта – деревянный духовой инструмент сопранового регистра, звук создается путем передувания, открывая и закрывая клапаны отверстий. Флейта Пана – многоствольная состоящая из нескольких пустотелых трубок различной длины. Флейта – пикколо – малая флейта, деревянная, поперечная флейта, самая высокая по звучанию среди духовых инструментов, она маленькая и обладает свистящим тембром. Ди – старинная китайская флейта с шестью отверстиями из тросника или бамбука. Сиринга – древнегреческая многоствольная флейта, схожа по звучанию с голосом птиц и свирели. Кена – флейта родом из Латинской Америки, имеет тростниковую природу, звук более низкий. Ирландская флейта – исполняет прекрасно ирландские музыкальные произведения, в основе шесть не закрытых отверстий. Пыжатка – деревянная флейта, имеет «пыж» с косым срезом на одной из трубок, образуя выход воздушного потока по типу свистка. Свирель – продольная флейта, имеет два ствола, имеет свистковое устройство образует звук в виде септимы. Флейта Вистл – народная флейта снабжённая шестью отверстиями на лицевой стороне, применяется во многих европейских странах. В оркестрах чаще используют современную версию флейты, тембр разнообразен и сила звука мала, реже используется флейта в строе Соль или с октавой выше, крайне реже используют басовый вид флейты.

Источник: https://music-room.kz/