На Сахалине задержаны браконьеры с 500 килограммами красной рыбы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержали двоих граждан РФ за незаконную добычу водных биологических ресурсов, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства. Это произошло на морском участке в акватории залива Терпения.

На месте происшествия обнаружено и изъято около полутонны рыбы лососевых пород, икра – сырец – около 20 кг и орудия незаконного промысла – маломерное плавсредство и рыболовные сети длиной более 200 метров. Предварительный причинённый ущерб государству составил более 1 100 000 рублей.

В действиях задержанных лиц усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С начала 2022 года Пограничным управлением из незаконного оборота изъято более 23 тонн водных биологических ресурсов и 2,5 тысячи орудий промысла.