Тихоокеанское
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13:13, | Новости спорта Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске прошёл фестиваль ГТО по скандинавской ходьбе среди пенсионеров

В Южно-Сахалинске прошёл фестиваль ГТО по скандинавской ходьбе среди пенсионеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по скандинавской ходьбе среди пенсионеров прошёл в Южно-Сахалинске.

Участникам из Долинска, Корсакова и областного центра предстояло продемонстрировать физическую подготовку на дистанции 3 км по трассе лыжно-биатлонного комплекса «Триумф».

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, по итогам состязаний победителями стали Ирина Молчанова, Галина Чупрова, Ирина Кучина, Галина Капрова, Цыден-Дамба Цыренов и Кан Хо Гын. На вторую ступень пьедестала поднялись Елена Сурмина, Ольга Скисова, Расима Коновалова и Владимир Никитин. Почётные третьи места заняли Татьяна Маслова, Татьяна Никитина и Валентина Михайлова.

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