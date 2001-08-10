Тихоокеанское
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13:14, | Новости спорта Сахалина и Курил

Юных сахалинцев приглашают заниматься тхэквондо

Юных сахалинцев приглашают заниматься тхэквондо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В спортивной школе «Кристалл» в Южно-Сахалинске стартовал набор на отделение тхэквондо ГТФ.

На бесплатные занятия в спортивно-оздоровительные группы и группы начальной подготовки приглашаются дети от 7 до 13 лет.

Прием заявлений осуществляется до 31 июля 2026 года через портал «Госуслуги».

Под руководством квалифицированных тренеров-преподавателей ребята будут осваивать основы тхэквондо ГТФ, развивать силу, координацию, выносливость и общую физическую подготовку.

Занятия проходят в Центре единоборств по адресу: пр-т Мира, 68а.

Подробная информация о наборе размещена на сайте спортивной школы «Кристалл» в разделе «Вакантные места», а также в официальных социальных сетях учреждения.

Справки по телефону: 8 (4242) 240-166.

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