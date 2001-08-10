Тихоокеанское
информационное агентство
30 Июня 2026
Сейчас 16:30
77,75|88,65
Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
17:30, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Более 50 юных теннисистов со всей страны соревнуются за Кубок Гидростроя на Сахалине

Более 50 юных теннисистов со всей страны соревнуются за Кубок Гидростроя на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 29 июня дали старт VI Кубку ГК «Гидрострой» по теннису. Соревнования проходят под эгидой Российского теннисного тура.

Игры организованы одновременно на двух площадках: на кортах городского парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина и на территории гостиничного комплекса «Санта».

За звание сильнейших борются более 50 юных спортсменов. Участники соревнуются в двух возрастных категориях — до 13 лет и до 17 лет. На Сахалин приехали теннисисты из Владивостока, Хабаровска, Находки, Дальнереченска, Тюмени, Уфы, Тосно Ленинградской области, Москвы, а также выступают хозяева кортов из Южно-Сахалинска.

Главный судья соревнований Олег Бабий отметил высокий уровень участников. По его словам, на корты выходят серьезные спортсмены, которые владеют всеми техническими навыками и способны показывать достойные результаты. Особую ценность турнира судья видит в том, что дальневосточные теннисисты получают возможность совершенствовать свою технику и набираться опыта в матчах против спортсменов из центральной части России.

Одна из участниц, 10-летняя южносахалинка Екатерина Петровская, рассказала, что занимается теннисом с пяти лет и уже имеет в активе медали областных соревнований. Тренер хвалит ее за технику, но отмечает, что подачи пока требуют доработки. Для Екатерины это уже третий турнир Российского теннисного тура — ранее она дважды ездила на соревнования в Хабаровск. По ее словам, самую серьезную конкуренцию ей составляют именно хабаровские спортсменки.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, детские соревнования продлятся до 5 июля. Игры начинаются ежедневно в 9:00 при отсутствии осадков и продолжаются до 18:00. Взрослый этап турнира запланирован на 8-12 июля.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?