Более 50 юных теннисистов со всей страны соревнуются за Кубок Гидростроя на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске 29 июня дали старт VI Кубку ГК «Гидрострой» по теннису. Соревнования проходят под эгидой Российского теннисного тура.
Игры организованы одновременно на двух площадках: на кортах городского парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина и на территории гостиничного комплекса «Санта».
За звание сильнейших борются более 50 юных спортсменов. Участники соревнуются в двух возрастных категориях — до 13 лет и до 17 лет. На Сахалин приехали теннисисты из Владивостока, Хабаровска, Находки, Дальнереченска, Тюмени, Уфы, Тосно Ленинградской области, Москвы, а также выступают хозяева кортов из Южно-Сахалинска.
Главный судья соревнований Олег Бабий отметил высокий уровень участников. По его словам, на корты выходят серьезные спортсмены, которые владеют всеми техническими навыками и способны показывать достойные результаты. Особую ценность турнира судья видит в том, что дальневосточные теннисисты получают возможность совершенствовать свою технику и набираться опыта в матчах против спортсменов из центральной части России.
Одна из участниц, 10-летняя южносахалинка Екатерина Петровская, рассказала, что занимается теннисом с пяти лет и уже имеет в активе медали областных соревнований. Тренер хвалит ее за технику, но отмечает, что подачи пока требуют доработки. Для Екатерины это уже третий турнир Российского теннисного тура — ранее она дважды ездила на соревнования в Хабаровск. По ее словам, самую серьезную конкуренцию ей составляют именно хабаровские спортсменки.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, детские соревнования продлятся до 5 июля. Игры начинаются ежедневно в 9:00 при отсутствии осадков и продолжаются до 18:00. Взрослый этап турнира запланирован на 8-12 июля.
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