На Сахалине прошли региональные соревнования по фехтованию на рапирах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытые региональные соревнования по фехтованию (рапира), посвящённые 81-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли в Южно-Сахалинске. Мероприятие организовано в рамках реализации проекта Единой России «Выбор сильных».

Участниками турнира стали 70 спортсменов в четырёх возрастных категориях.

По итогам состязаний среди девочек до 12 лет победительницей стала Мария Жижанкова.

- Это мои вторые соревнования и второе золото. Занимаюсь фехтованием около года. Перебирала разные виды спорта и увидела видео про этот, решила попробовать и понравилось. Здесь главное – развивать внимание и реакцию. Сегодня провела три встречи по круговой системе, выиграла в двух из них, а потом ещё два боя – полуфинал и финал, - рассказала 12-летняя Мария.

Также лидерами в своих возрастных категориях стали Артём Ким (мальчики до 12 лет), Василиса Скопинцева (девушки до 15 лет), Георгий Можаев (юноши до 15 лет), Мария Бойчук (девушки до 18 лет), Родион Чаленко (юноши до 18 лет, мужчины) и Юлия Татаренко (женщины).