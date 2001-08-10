128 сахалинцев поборются за выход в финал Спартакиады пенсионеров России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске дали старт региональному этапу XI Спартакиады пенсионеров России. Участниками соревнований стали 128 жителей островного региона серебряного возраста.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, состязания прошли 25 мая 2026 года. В них приняли участие 16 команд, представляющих 15 муниципальных образований Сахалинской области. На церемонии открытия спортсменов приветствовали директор департамента физической культуры и спорта администрации города Южно-Сахалинска Алексей Боженко, координатор федерального проекта «Старшее поколение» Единой России в Сахалинской области Елена Столярова и председатель регионального отделения Союза пенсионеров России по Сахалинской области Лира Денисова.
Елена Столярова в своём напутствии отметила, что проект «Старшее поколение» в этом году отмечает 10-летие в Сахалинской области. Благодаря ему пенсионеры участвуют не только в спортивной жизни региона, но и в других активностях - конкурсах красоты, эстрадного мастерства и многих других. Координатор проекта подчеркнула, что участники своим примером показывают молодому поколению: главное в жизни - это не возраст, а движение. Она пожелала всем здоровья и успехов, добавив, что независимо от результатов все они уже являются победителями.
Первые состязания включили в себя легкоатлетический кросс, настольный теннис, шахматы, дартс и выполнение нормативов ГТО. Представитель команды областного центра Геннадий Ким, который участвует в спартакиаде ежегодно с 2016 года, поделился впечатлениями. Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинском министерстве спорта, спортсмен выступает в настольном теннисе, ГТО, дартсе, а также в комбинированной эстафете. По его словам, такие мероприятия и спорт в целом очень важны для людей серебряного возраста: здесь они поддерживают и улучшают своё здоровье, а спорт помогает жить активнее и дольше.
Соревнования продолжатся 26 мая. В 10:00 на базе УТЦ «Восток» спортсменов ждут выполнение нормативов ГТО и дартс, а в тире средней школы №3 - пулевая стрельба. В 15:00 в спортшколе водных видов спорта имени В.В. Сальникова начнутся соревнования по плаванию. Вход для зрителей на все состязания свободный.
По итогам регионального этапа сильнейшие спортсмены отправятся в Пензу, где с 3 по 8 сентября пройдёт финал Спартакиады.
