Сахалинские школьники разыграли медали "Шиповки юных"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
25 мая 2026 года на Сахалине завершились областные соревнования по легкоатлетическому четырехборью "Шиповка юных". Участие в турнире приняли более 300 спортсменов из Анивского, Корсаковского, Холмского, Долинского, Поронайского, Макаровского муниципальных округов и Южно-Сахалинска – девушки и юноши в возрасте до 12, 14 и 16 лет. Юный легкоатлет из областного центра Ярослав Шемяков признался, что доволен своим выступлением на тысячеметровке и выполнил личный рекорд, поскольку любит бег на длинные дистанции, развивающие выносливость.
Организаторы включили в программу "Шиповки юных" прыжки в длину, метание снаряда и беговые дисциплины на разные дистанции: 60, 500, 600, 800, 1000 и 1500 метров. Кроме того, ребята проверили свои силы в эстафете 4x100 метров.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, мероприятие состоялось в рамках реализации государственной программы "Спорт России", которую инициировал президент РФ Владимир Путин.
