Тихоокеанское
информационное агентство
26 Мая 2026
Сейчас 01:57
71,55|85,45
16-летний подросток угнал мопед в Южно-Сахалинске, чтобы покататься
11:57, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские школьники разыграли медали "Шиповки юных"

Сахалинские школьники разыграли медали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 мая 2026 года на Сахалине завершились областные соревнования по легкоатлетическому четырехборью "Шиповка юных". Участие в турнире приняли более 300 спортсменов из Анивского, Корсаковского, Холмского, Долинского, Поронайского, Макаровского муниципальных округов и Южно-Сахалинска – девушки и юноши в возрасте до 12, 14 и 16 лет. Юный легкоатлет из областного центра Ярослав Шемяков признался, что доволен своим выступлением на тысячеметровке и выполнил личный рекорд, поскольку любит бег на длинные дистанции, развивающие выносливость.

Организаторы включили в программу "Шиповки юных" прыжки в длину, метание снаряда и беговые дисциплины на разные дистанции: 60, 500, 600, 800, 1000 и 1500 метров. Кроме того, ребята проверили свои силы в эстафете 4x100 метров.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, мероприятие состоялось в рамках реализации государственной программы "Спорт России", которую инициировал президент РФ Владимир Путин.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?