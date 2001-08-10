Тихоокеанское
информационное агентство
6 Ноября 2025
Сейчас 10:25
81,19|93,51
Пожарные Углегорска потушили баню
17:44, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы завоевали 1 серебро и 3 бронзы на чемпионате России по стрельбе

Сахалинцы завоевали 1 серебро и 3 бронзы на чемпионате России по стрельбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы завоевали серебряную и три бронзовые награды чемпионата России по практической стрельбе из пневматического пистолета и карабина.

Соревнования прошли в Суздале и собрали более 380 спортсменов со всей страны.

По итогам выступлений в стрельбе из пневматического карабина третьи места заняли Вадим Палиенко – в личном зачёте и Кирилл Крыбин – в дуэльной стрельбе.

В командном зачёте серебро заработали Вадим Палиенко, Тимур Кимежук и Милана Кимежук (тренер Борис Кимежук). На третью ступень пьедестала поднялись Владислав Петухов и Виктория Васильева (тренер — Сергей Хе).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?