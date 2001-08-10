17:44, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
Сахалинцы завоевали 1 серебро и 3 бронзы на чемпионате России по стрельбе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинцы завоевали серебряную и три бронзовые награды чемпионата России по практической стрельбе из пневматического пистолета и карабина.
Соревнования прошли в Суздале и собрали более 380 спортсменов со всей страны.
По итогам выступлений в стрельбе из пневматического карабина третьи места заняли Вадим Палиенко – в личном зачёте и Кирилл Крыбин – в дуэльной стрельбе.
В командном зачёте серебро заработали Вадим Палиенко, Тимур Кимежук и Милана Кимежук (тренер Борис Кимежук). На третью ступень пьедестала поднялись Владислав Петухов и Виктория Васильева (тренер — Сергей Хе).
