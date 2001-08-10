Тихоокеанское
В Поронайском районе потушили пожар в хозяйственной постройке
10:25, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы завоевали серебро и бронзу на чемпионате России по длинным нардам в Казани

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены успешно выступили на чемпионате России по длинным нардам, который прошел в Казани. В соревнованиях приняли участие 363 спортсмена из 47 регионов страны.

Чемпионат России по длинным нардам включал классические длинные нарды, блицтурнир, однопоинтовый турнир и кубок мастеров. В течение пяти дней участники соревновались в различных категориях, демонстрируя высокое мастерство и стратегическое мышление.

Константин Иноземцев завоевал серебряную медаль в основной программе среди мужчин и бронзовую медаль в однопоинтовом турнире. Нина Таксанова стала серебряным призером в соревнованиях по блицу среди женщин.

